อัปเดตพิกัดเที่ยวสงกรานต์ 2569 ทั่วไทย: จุดเล่นน้ำสุดฮิต คอนเสิร์ต K-Pop และกิจกรรมครอบครัว

เทศกาลสงกรานต์ 2569 กลับมาแล้ว! พบกับพิกัดเที่ยวเล่นน้ำยอดฮิตทั่วไทย ทั้งเซ็นทรัลเวิลด์ ย่านสยาม เมกาบางนา และจุดอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษ คอนเสิร์ต K-Pop และ EDM สุดมันส์ เตรียมปืนฉีดน้ำให้พร้อม แล้วออกไปสนุกกัน!
เตรียมตัวให้พร้อม! เทศกาล สงกรานต์ 2569 กำลังจะกลับมาสร้างความสุข สนุกสนาน และความชุ่มฉ่ำทั่วไทย ไทยรัฐออนไลน์ขอรวบรวม พิกัดเที่ยว เล่นน้ำ ยอดฮิตทั่วประเทศ ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสายปาร์ตี้ สายครอบครัว หรือสายบุญ ก็มีให้เลือกสรรอย่างจุใจ พร้อมอัปเดตไฮไลต์เด็ด กิจกรรมน่าสนใจ และ คอนเสิร์ต สุดมันส์ ที่พลาดไม่ได้เลย! เริ่มต้นกันที่แลนด์มาร์กสุดฮิตอย่าง เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลทั่วประเทศ ที่จัดแคมเปญยิ่งใหญ่ “CENTRAL SONGKRAN FEST” ระหว่างวันที่ 7–29 เมษายน 2569 ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
ไฮไลต์เด่นของเซ็นทรัลเวิลด์คือ 'THAI LIZM 2026' ที่จะขนทัพศิลปินดังและดีเจระดับโลกมาสร้างความมันส์ พร้อมจุดถ่ายรูปเช็กอินสุดชิค ส่วนเซ็นทรัลสาขาอื่นๆ ก็มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น เซ็นทรัลชิดลมที่เน้นการสรงน้ำพระเสริมสิริมงคลและลิ้มรสอาหารชาววัง เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ที่จัดงาน 'A SENSE OF THAI 2026' นำเสนอผ้าไทยสวยงาม และเวิร์กช็อปศิลปะต่างๆ นอกจากนี้ เซ็นทรัลทั่วประเทศกว่า 63 จังหวัด ก็จัดกิจกรรมเล่นน้ำ คอนเสิร์ต และตลาดอาหารไทยตลอดเดือนเมษายน รวมถึงโรบินสันไลฟ์สไตล์ ที่จัดกิจกรรม 'Summer Fest - Summer Active' เน้นความสนุกสนานแบบครอบครัว\ต่อด้วยย่านสยาม ที่เตรียมเนรมิตให้เป็น Global Songkran Destination ระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน 2569 โดยผนึกกำลังกับ 3 ยักษ์ใหญ่ สยามพารากอนจัด 'SUMMERBEATS MUSIC FEST 2026' มิวสิคเฟสติวัลขนาดใหญ่ สยามเซ็นเตอร์จัดคาร์นิวัล 'SIAM CENTER x Jolly Bears' พร้อมสระน้ำ Splash Pool กลางเมือง และสยามสแควร์จัดสวนน้ำ Waterland และสไลเดอร์ขนาดยักษ์ นอกจากนี้ยังมีบรรทัดทองกับ Water Street ที่มีทั้งอาหารอร่อยและอุโมงค์น้ำยักษ์ รวมถึงเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ที่มีการแสดงโขนและมวยไทยให้ชมฟรี และจามจุรีสแควร์ที่จำลองบรรยากาศชายหาดและสระน้ำขนาดใหญ่\สำหรับย่านสุขุมวิทและเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ เอ็ม ดิสทริค จัดงาน 'ไทยหรรษา มหาสงกรานต์' พร้อมอุโมงค์น้ำยักษ์และปาร์ตี้กลางเมือง ส่วนเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ทุกสาขาก็มีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย เช่น กิจกรรมตักบาตรพระทางน้ำ และสวนสนุกน้ำสำหรับเด็กๆ เมกาบางนามาในคอนเซ็ปต์สงกรานต์ไทยบ้านร่วมสมัย ทั้งกิน เล่น ช้อป พร้อมกิจกรรมสายมูและโซนเล่นน้ำสำหรับเด็กๆ นอกจากนี้ยังมีพิกัดเล่นน้ำยอดฮิตอื่นๆ เช่น ถนนสีลม ถนนข้าวสาร ท้องสนามหลวง และ One Bangkok ที่มีกิจกรรมและความบันเทิงให้เลือกอย่างหลากหลาย\สำหรับสายปาร์ตี้และแฟนเพลง K-Pop และ EDM เตรียมตัวให้พร้อมกับจักรวาล S2O ที่จัดเต็มความมันส์ระดับโลก 2 รูปแบบ ทั้ง K2O Songkran Music Festival 2026 มิวสิคเฟสติวัล K-Pop กลางสายน้ำ ที่รวมศิลปินเกาหลีชื่อดัง และ S2O Songkran Music Festival 2026 มิวสิคเฟสติวัล EDM ระดับไอคอนิก ที่มีดีเจระดับโลกมาสร้างความมันส์ตลอด 3 วันเต็ม เตรียมตัวให้พร้อมกับสงกรานต์ 2569 ที่จะเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน และความประทับใจ ที่รอให้ทุกคนออกไปสัมผั
