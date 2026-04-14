อัปเดตราคา! ราคาน้ำมันวันนี้ 14 เมษายน 2569 เช็กราคาเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จากปั๊ม ปตท. บางจาก เชลล์ พีที และอื่นๆ

รายงาน ราคาน้ำมัน ล่าสุด ณ วันที่ 14 เมษายน 2569 ได้รับการอัปเดตจากปั๊มน้ำมันชั้นนำทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ พีที คาลเท็กซ์ และซัสโก้ ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการวางแผนการเดินทางและค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดยราคาที่นำเสนอในรายงานนี้เป็นราคา ณ วันที่ 14 เมษายน 2569 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาน้ำมัน ดิบในตลาดโลก ภาษี และต้นทุนการขนส่ง
สำหรับราคาน้ำมันจากปั๊มบางจาก มีรายละเอียดดังนี้ ดีเซล B20 ราคา 37.40 บาทต่อลิตร, ไฮดีเซล S ราคา 44.40 บาทต่อลิตร, ไฮพรีเมียมดีเซล S ราคา 66.80 บาทต่อลิตร, ไฮพรีเมียม 97 ราคา 56.54 บาทต่อลิตร, GSH E85S EVO ราคา 31.89 บาทต่อลิตร, GSH E20S EVO ราคา 35.95 บาทต่อลิตร, GSH91S EVO ราคา 42.58 บาทต่อลิตร และ GSH95S EVO ราคา 42.95 บาทต่อลิตร
ในส่วนของ ปตท. ดีเซล B20 ราคา 37.40 บาทต่อลิตร, ดีเซล ราคา 44.40 บาทต่อลิตร, GSH E85S EVO ราคา 31.89 บาทต่อลิตร, GSH E20S EVO ราคา 35.95 บาทต่อลิตร, GSH91S EVO ราคา 42.58 บาทต่อลิตร, GSH95S EVO ราคา 42.95 บาทต่อลิตร, เบนซิน ราคา 52.54 บาทต่อลิตร, ซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล ราคา 66.30 บาทต่อลิตร และ ซูเปอร์พาวเวอร์ GSH95 ราคา 52.04 บาทต่อลิตร
ด้านปั๊มเชลล์ มีราคาดังนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.45 บาทต่อลิตร, เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 42.83 บาทต่อลิตร, เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.45 บาทต่อลิตร, เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 49.84 บาทต่อลิตร, เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 44.40 บาทต่อลิตร และ เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 67.84 บาทต่อลิตร
นอกจากนี้ ราคาน้ำมันจากปั๊ม พีที มีรายละเอียดดังนี้ ดีเซล ราคา 44.40 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.95 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 42.58 บาทต่อลิตร, เบนซิน ราคา 53.04 บาทต่อลิตร และ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.95 บาทต่อลิตร ส่วนราคาน้ำมันจากปั๊ม ซัสโก้ มีดังนี้ ดีเซล ราคา 44.40 บาทต่อลิตร, เบนซิน ราคา 52.69 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.95 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 42.58 บาทต่อลิตร และ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.95 บาทต่อลิตร
ปิดท้ายด้วยราคาน้ำมันจากปั๊มคาลเท็กซ์ โกลด์ 95 เทครอน ราคา 56.51 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ 95 เทครอน ราคา 42.95 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ 91 เทครอน ราคา 42.58 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.95 บาทต่อลิตร, ดีเซล เทครอน ราคา 44.40 บาทต่อลิตร และ พาวเวอร์ ดีเซล เทครอน ราคา 66.80 บาทต่อลิตร อย่างไรก็ตาม ราคาข้างต้นเป็นเพียงราคากลางที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ดังนั้น ผู้บริโภคควรตรวจสอบราคาน้ำมัน ณ ปั๊มน้ำมันที่ต้องการใช้บริการอีกครั้งเพื่อความถูกต้องแม่นยำ
Bravo BKK จับมือ SIAM Songkran 2026 เนรมิตสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ ดึงดีเจระดับโลกสร้างปรากฏการณ์Bravo BKK ประกาศความร่วมมือกับ SIAM Songkran Music Festival 2026 อย่างเป็นทางการ เตรียมจัดเทศกาลสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ 11-14 เมษายน 2569 พร้อมขนทัพดีเจระดับโลกและศิลปินไทยชั้นนำ สร้างประสบการณ์ใหม่ให้เทศกาลสงกรานต์
Read more »
ประธานสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569วันที่ 12 เมษายน 2569 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2569 นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร
Read more »
รัฐบาลมอบของขวัญสงกรานต์! เข้าอุทยานฟรีทั่วประเทศ 14 เม.ย. 69รัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรฯ มอบของขวัญวันสงกรานต์ เปิดให้คนไทยเข้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศฟรีในวันที่ 14 เมษายน 2569 เนื่องในวันครอบครัว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และให้ประชาชนได้พักผ่อนกับธรรมชาติ
Read more »
อัปเดต ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 เมษายน 2569 เช็กราคาเบนซิน, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล ล่าสุดรายงานราคาน้ำมันล่าสุดประจำวันที่ 14 เมษายน 2569 จากปั๊มน้ำมัน ปตท., บางจาก, พีที, คาลเท็กซ์, ซัสโก้ และเชลล์ ครอบคลุมราคาน้ำมันเบนซิน, แก๊สโซฮอล์, และดีเซลทุกชนิด
Read more »
เช็กราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 เม.ย. 69: อัปเดตราคาเบนซิน, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล จาก ปตท., บางจาก, เชลล์, และ PTอัปเดตราคาน้ำมันล่าสุดประจำวันที่ 14 เมษายน 2569 จากปั๊มน้ำมัน ปตท., บางจาก, เชลล์ และ PT เพื่อช่วยให้ประชาชนวางแผนการเดินทางช่วงสงกรานต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ราคาส่วนใหญ่ยังคงทรงตัว
Read more »
เปิดผลจัดอันดับเมืองมลพิษโลก: เชียงใหม่ติดอันดับ 4 AQI พุ่ง 177 วิกฤตหมอกควันกระทบสุขภาพและเศรษฐกิจรายงานการจัดอันดับเมืองมลพิษโลกเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2569 เผยให้เห็นสถานการณ์วิกฤตที่เมืองเชียงใหม่ของไทยติดอันดับ 4 ของโลกด้วยค่า AQI สูงถึง 177 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างรุนแรง
Read more »