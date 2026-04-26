Head Topics

อัปเดตล่าสุด! ราคาน้ำมันวันนี้ 26 เมษายน 2569 เช็คทุกปั๊ม

เศรษฐกิจ News

ราคาน้ำมันน้ำมันปตท.
📆4/26/2026 1:33 AM
📰Thairath_News
89 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 63% · Publisher: 63%

สรุปราคาน้ำมันล่าสุดจากปั๊ม ปตท. บางจาก พีที คาลเท็กซ์ ซัสโก้ และเชลล์ วันที่ 26 เมษายน 2569 ครอบคลุมเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล

รายงานสถานการณ์ ราคาน้ำมัน ประจำวันที่ 26 เมษายน 2569 โดยมีการอัปเดตราคาจากปั๊มน้ำมันชั้นนำหลายแห่ง ได้แก่ ปตท.

บางจาก พีที คาลเท็กซ์ ซัสโก้ และเชลล์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลล่าสุดและวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม ราคาน้ำมันในวันนี้มีความหลากหลายตามชนิดของน้ำมันและแต่ละปั๊ม โดยราคาน้ำมันดีเซลยังคงเป็นประเด็นที่น่าจับตามอง เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในการขนส่งและมีผลกระทบต่อต้นทุนค่าครองชีพโดยรวม การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ทั้งสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท และนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับภาษีและเงินอุดหนุน ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันมีความผันผวนอยู่เสมอ จากการสำรวจราคาน้ำมันของแต่ละปั๊ม พบว่าราคาน้ำมันดีเซล B20 อยู่ที่ 33.20 บาทต่อลิตร ในขณะที่ไฮดีเซล S มีราคาอยู่ที่ 40.20 บาทต่อลิตร และไฮพรีเมียมดีเซล S ราคา 62.10 บาทต่อลิตร สำหรับกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ราคามีความแตกต่างกันไปตามชนิดและปั๊ม โดยราคาน้ำมันเบนซินอยู่ที่ 52.04 บาทต่อลิตร (ปตท.

) และแก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 35.45 บาทต่อลิตร (บางจากและปตท. ) ส่วนแก๊สโซฮอล์ 95 มีราคาอยู่ที่ 42.45 บาทต่อลิตร (บางจากและปตท.

) และ 42.95 บาทต่อลิตร (เชลล์) นอกจากนี้ยังมีน้ำมันพรีเมียม เช่น ไฮพรีเมียม 98 (บางจาก) ที่ราคา 56.04 บาทต่อลิตร และเชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ที่ราคา 49.84 บาทต่อลิตร การเปรียบเทียบราคาน้ำมันจากปั๊มต่างๆ ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกปั๊มที่ให้ราคาเหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของตนเองได้ โดยปั๊มบางจากและปตท.

มีราคาน้ำมันดีเซล B20 และแก๊สโซฮอล์ E20 ที่ใกล้เคียงกัน ในขณะที่ปั๊มเชลล์มีราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และดีเซลที่สูงกว่าเล็กน้อย ปั๊มพีทีและซัสโก้ก็มีราคาน้ำมันที่ใกล้เคียงกับปั๊มบางจากและปตท.

สำหรับปั๊มคาลเท็กซ์มีราคาน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ 95 ที่สูงกว่าปั๊มอื่นๆ เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ราคาเหล่านี้เป็นเพียงราคากลางและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับพื้นที่และโปรโมชั่นของแต่ละปั๊ม ผู้บริโภคควรตรวจสอบราคาน้ำมันล่าสุดก่อนทำการเติมน้ำมันทุกครั้ง เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดและประหยัดค่าใช้จ่า

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thairath_News /  🏆 8. in TH

ราคาน้ำมัน น้ำมัน ปตท. บางจาก ดีเซล แก๊สโซฮอล์ เบนซิน

 

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-04-26 04:44:14