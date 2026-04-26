อัปเดตล่าสุด! ราคาน้ำมันวันนี้ 26 เมษายน 2569 เช็คทุกปั๊ม

สรุปราคาน้ำมันล่าสุดจากปั๊ม ปตท. บางจาก พีที คาลเท็กซ์ ซัสโก้ และเชลล์ วันที่ 26 เมษายน 2569 ครอบคลุมเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล
รายงานสถานการณ์ ราคาน้ำมัน ประจำวันที่ 26 เมษายน 2569 โดยมีการอัปเดตราคาจากปั๊มน้ำมันชั้นนำหลายแห่ง ได้แก่ ปตท.
บางจาก พีที คาลเท็กซ์ ซัสโก้ และเชลล์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลล่าสุดและวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม ราคาน้ำมันในวันนี้มีความหลากหลายตามชนิดของน้ำมันและแต่ละปั๊ม โดยราคาน้ำมันดีเซลยังคงเป็นประเด็นที่น่าจับตามอง เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในการขนส่งและมีผลกระทบต่อต้นทุนค่าครองชีพโดยรวม การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ทั้งสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท และนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับภาษีและเงินอุดหนุน ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันมีความผันผวนอยู่เสมอ จากการสำรวจราคาน้ำมันของแต่ละปั๊ม พบว่าราคาน้ำมันดีเซล B20 อยู่ที่ 33.20 บาทต่อลิตร ในขณะที่ไฮดีเซล S มีราคาอยู่ที่ 40.20 บาทต่อลิตร และไฮพรีเมียมดีเซล S ราคา 62.10 บาทต่อลิตร สำหรับกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ราคามีความแตกต่างกันไปตามชนิดและปั๊ม โดยราคาน้ำมันเบนซินอยู่ที่ 52.04 บาทต่อลิตร (ปตท.
) และแก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 35.45 บาทต่อลิตร (บางจากและปตท. ) ส่วนแก๊สโซฮอล์ 95 มีราคาอยู่ที่ 42.45 บาทต่อลิตร (บางจากและปตท.
) และ 42.95 บาทต่อลิตร (เชลล์) นอกจากนี้ยังมีน้ำมันพรีเมียม เช่น ไฮพรีเมียม 98 (บางจาก) ที่ราคา 56.04 บาทต่อลิตร และเชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ที่ราคา 49.84 บาทต่อลิตร การเปรียบเทียบราคาน้ำมันจากปั๊มต่างๆ ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกปั๊มที่ให้ราคาเหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของตนเองได้ โดยปั๊มบางจากและปตท.
มีราคาน้ำมันดีเซล B20 และแก๊สโซฮอล์ E20 ที่ใกล้เคียงกัน ในขณะที่ปั๊มเชลล์มีราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และดีเซลที่สูงกว่าเล็กน้อย ปั๊มพีทีและซัสโก้ก็มีราคาน้ำมันที่ใกล้เคียงกับปั๊มบางจากและปตท.
สำหรับปั๊มคาลเท็กซ์มีราคาน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ 95 ที่สูงกว่าปั๊มอื่นๆ เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ราคาเหล่านี้เป็นเพียงราคากลางและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับพื้นที่และโปรโมชั่นของแต่ละปั๊ม ผู้บริโภคควรตรวจสอบราคาน้ำมันล่าสุดก่อนทำการเติมน้ำมันทุกครั้ง เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดและประหยัดค่าใช้จ่า
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
อากาศดีทั่วกรุง! 26 เขตคุณภาพอากาศดีเยี่ยม PM 2.5 ต่ำกว่ามาตรฐานศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เช้าวันที่ 24 เมษายน 2569 พบคุณภาพอากาศดีเยี่ยมใน 26 เขต ค่าเฉลี่ยรวมทั้งจังหวัดไม่เกินมาตรฐาน ประชาชนเตรียมสูดอากาศบริสุทธิ์ได้เลย
Read more »
เอกนิติเดินหน้าคนละครึ่งพลัส ลงทะเบียนพ.ค. เริ่มใช้มิ.ย.รัฐบาลเตรียมเปิดโครงการคนละครึ่งพลัส ช่วยค่าครองชีพประชาชน 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน ผ่านแอปเป๋าตัง โดยรัฐช่วย 60% ประชาชน 40% เริ่มลงทะเบียนพฤษภาคม 2569 และใช้สิทธิ์ได้มิถุนายน 2569
Read more »
หล่มสักรวมใจฉลองวันเทศบาล บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปลุกจิตอาสาพัฒนาเมืองเทศบาลเมืองหล่มสักจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำบุญ และจัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day พัฒนาสวนสาธารณะหนองแค และทำพิธีเจิมอาคารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก เนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2569
Read more »
ไทยช่วยไทยพลัส เตรียมเปิดลงทะเบียนพฤษภาคม 69 ผ่านแอปเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัส หรือ คนละครึ่งพลัส เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในเดือนพฤษภาคม 2569 โดยรัฐบาลจะสนับสนุน 60% และประชาชน 40% คาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิได้ในเดือนมิถุนายน เน้นช่วยเหลือค่าครองชีพและกลุ่มเปราะบาง
Read more »
ฝรั่งเศสเผชิญวิกฤต! ลักพาตัวเรียกค่าไถ่คริปโตพุ่ง 41 รายใน 3 เดือนครึ่งPavel Durov ผู้ก่อตั้ง Telegram เตือนว่าการลักพาตัวที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจในช่วงต้นปี 2569 เนื่องจากข้อมูลผู้ใช้งานรั่วไหล
Read more »
เดลีครองแชมป์เมืองมลพิษสูงสุดโลก ห่วงผลกระทบสุขภาพและเศรษฐกิจไทยเช้าวันที่ 26 เมษายน 2569 เดลี เมืองหลวงของอินเดีย พุ่งขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงสุดในโลก ด้วยค่า AQI สูงถึง 195 ตามมาด้วยฮานอยและเฉิงตู ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงประเทศไทยที่ต้องเฝ้าระวังผลกระทบข้ามพรมแดน.
Read more »