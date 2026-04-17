อัปเดตราคาน้ำมัน 17 เมษายน 2569: เปรียบเทียบราคาดีเซล แก๊สโซฮอล์ เบนซิน จากทุกปั๊มน้ำมัน

ตรวจสอบราคาน้ำมันทุกชนิด ทั้งดีเซล แก๊สโซฮอล์ และเบนซิน ล่าสุดประจำวันที่ 17 เมษายน 2569 จากสถานีบริการ ปตท. บางจาก พีที คาลเท็กซ์ ซัสโก้ และเชลล์ เพื่อช่วยให้การวางแผนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของคุณเป็นไปอย่างคุ้มค่าที่สุด
รายงานสถานการณ์ ราคาน้ำมัน ล่าสุดประจำวันที่ 17 เมษายน 2569 แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของ ราคาน้ำมัน ในกลุ่มต่างๆ ทั้ง เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล จากผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันชั้นนำของประเทศ ได้แก่ ปตท.
บางจาก พีที คาลเท็กซ์ ซัสโก้ และเชลล์ โดยข้อมูลเหล่านี้ถูกรวบรวมจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของผู้ให้บริการแต่ละราย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบราคา ณ วันที่กำหนดได้อย่างแม่นยำและสะดวกสบาย การอัปเดตราคาน้ำมันเป็นประจำทุกวันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประชาชนในการวางแผนค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันมีความผันผวนสูง การเปรียบเทียบราคาจากหลายๆ ปั๊มน้ำมันยังช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกลิตรที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับตนเองได้ นอกเหนือจากกลุ่มน้ำมันพื้นฐานแล้ว ยังมีการนำเสนอราคาน้ำมันพิเศษ เช่น น้ำมันสูตรพรีเมียม ที่มีคุณสมบัติพิเศษและราคาที่แตกต่างกันออกไป เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถยนต์แต่ละประเภท. จากการตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พบว่าในวันที่ 17 เมษายน 2569 ราคาน้ำมันดีเซล B20 อยู่ที่ 35.90 บาทต่อลิตร ในขณะที่ไฮดีเซล S อยู่ที่ 42.90 บาทต่อลิตร และไฮพรีเมียมดีเซล S อยู่ที่ 65.30 บาทต่อลิตร นอกจากนี้ ไฮพรีเมียม 98 มีราคาอยู่ที่ 56.04 บาทต่อลิตร สำหรับกลุ่มแก๊สโซฮอล์ พบว่า GSH E85S EVO ราคา 31.39 บาทต่อลิตร, GSH E20S EVO ราคา 35.45 บาทต่อลิตร, GSH91S EVO ราคา 42.08 บาทต่อลิตร และ GSH95S EVO ราคา 42.45 บาทต่อลิตร ขยับมาดูที่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ในวันเดียวกัน ราคาดีเซล B20 อยู่ที่ 35.90 บาทต่อลิตร, ดีเซล อยู่ที่ 42.90 บาทต่อลิตร สำหรับแก๊สโซฮอล์ GSH E85S EVO ราคา 31.39 บาทต่อลิตร, GSH E20S EVO ราคา 35.45 บาทต่อลิตร, GSH91S EVO ราคา 42.08 บาทต่อลิตร และ GSH95S EVO ราคา 42.45 บาทต่อลิตร นอกจากนี้ ยังมี เบนซิน ราคา 52.04 บาทต่อลิตร, ซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล ราคา 64.08 บาทต่อลิตร และซูเปอร์พาวเวอร์ GSH95 ราคา 51.54 บาทต่อลิตร ในส่วนของ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 มีราคา 35.95 บาทต่อลิตร, เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 42.33 บาทต่อลิตร, เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.95 บาทต่อลิตร, เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 49.84 บาทต่อลิตร, เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 42.90 บาทต่อลิตร และเชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 66.34 บาทต่อลิตร ด้าน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PT ในวันที่ 17 เมษายน 2569 ราคาดีเซลอยู่ที่ 42.90 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.45 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 42.08 บาทต่อลิตร, เบนซิน ราคา 52.54 บาทต่อลิตร และแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.45 บาทต่อลิตร สำหรับ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ราคาดีเซลในวันเดียวกันอยู่ที่ 42.90 บาทต่อลิตร, เบนซิน ราคา 52.19 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.45 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 42.08 บาทต่อลิตร และแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.45 บาทต่อลิตร สุดท้ายที่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ภายใต้แบรนด์คาลเท็กซ์ โกลด์ 95 เทครอน มีราคา 56.01 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ 95 เทครอน ราคา 42.45 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ 91 เทครอน ราคา 42.08 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.45 บาทต่อลิตร, ดีเซล เทครอน ราคา 42.90 บาทต่อลิตร และพาวเวอร์ ดีเซล เทครอน ราคา 65.30 บาทต่อลิตร อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องระบุเพิ่มเติมว่า ราคาที่นำเสนอข้างต้นเป็นราคา ณ สถานีบริการ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาขายปลีกจริง การรับทราบข้อมูลราคาน้ำมันที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเช่นนี้ จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถวางแผนการเดินทางและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกๆ วัน
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
เรือด่วนเจ้าพระยาปรับลดค่าโดยสาร 1 บาททุกประเภทตามราคาน้ำมันดีเซลเรือด่วนเจ้าพระยาประกาศลดค่าโดยสารทุกประเภท 1 บาท เริ่ม 17 เมษายน 2569 เนื่องจากการลดลงของราคาน้ำมันดีเซล
Read more »
Read more »
กบน. เคาะ ลดราคาดีเซล 1.50 บาท เบนซิน 0.50 บาท บรรเทาภาระประชาชนคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 1.50 บาทต่อลิตร และกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล 0.50 บาทต่อลิตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 เพื่อสะท้อนการอ่อนตัวของราคาน้ำมันในตลาดโลก และช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »