อัปเดตราคาน้ำมันล่าสุด 27 เม.ย. 69 จาก 4 ปั๊มใหญ่ ปตท. บางจาก เชลล์ PT

สรุปราคาน้ำมันล่าสุดวันที่ 27 เมษายน 2569 จากสถานีบริการน้ำมัน ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT พร้อมรายละเอียดราคาของเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล
การเปลี่ยนแปลง ราคาน้ำมัน ในวันที่ 27 เมษายน 2569 จากสี่ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท ปตท.
น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด (Shell) และ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้มีการปรับราคาตามประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิงที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ สำหรับสถานีบริการน้ำมันบางจาก ได้ประกาศราคาล่าสุดสำหรับน้ำมันดีเซลไฮพรีเมียม ดีเซล พลัส อยู่ที่ 62.10 บาทต่อลิตร และแก๊สโซฮอล์ E20 S EVO มีราคาอยู่ที่ 35.45 บาทต่อลิตร การปรับราคาครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่ใช้รถยนต์ดีเซลและรถยนต์ที่ใช้แก๊สโซฮอล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เลือกใช้น้ำมันคุณภาพสูงอย่างดีเซลไฮพรีเมียม ซึ่งมีราคาสูงกว่าน้ำมันดีเซลทั่วไป การเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันนี้เป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ ทั้งสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท และนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง การติดตามข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริโภค เพื่อวางแผนการใช้จ่ายและเลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของตนเอง นอกจากนี้ การพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ เช่น การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ หรือการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาว ในส่วนของสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (Shell) ได้ปรับราคาเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 42.95 บาทต่อลิตร และเชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล มีราคาอยู่ที่ 54.84 บาทต่อลิตร ราคาเหล่านี้สะท้อนถึงคุณภาพและเทคโนโลยีที่เชลล์นำมาใช้ในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้และลดการปล่อยมลพิษ ผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาจพิจารณาเลือกใช้น้ำมันของเชลล์เป็นทางเลือกหนึ่ง การปรับราคาของเชลล์ยังสอดคล้องกับแนวโน้มราคาในตลาดโลก และการแข่งขันระหว่างผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ การเปรียบเทียบราคาและคุณสมบัติของน้ำมันเชื้อเพลิงจากแต่ละสถานีบริการจึงเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อ สถานีบริการน้ำมันพีทีจี (PT) ได้ประกาศราคาแก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 42.08 บาทต่อลิตร ส่วนสถานีบริการน้ำมันปตท.
(OR) ได้ปรับราคาแก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 35.45 บาทต่อลิตร และเบนซิน อยู่ที่ 52.04 บาทต่อลิตร การเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันของปตท.
และพีทีจี แสดงให้เห็นถึงการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดน้ำมัน และความพยายามของผู้ค้ารายใหญ่ในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคสามารถติดตามข้อมูลราคาน้ำมันล่าสุดจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของแต่ละสถานีบริการ เพื่อเปรียบเทียบราคาและเลือกซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่คุ้มค่าที่สุด การวางแผนการเดินทางและการใช้รถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิ
ราคาน้ำมัน ปตท. บางจาก เชลล์ PT น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
เสาร์สารพัน: เที่ยวงานและอ่านหนังสือ (อย่างมีสติ) พร้อมรับมือวิกฤติพลังงานสรุปกิจกรรมน่าสนใจประจำสัปดาห์ ทั้งงานฉลอง 100 ปีสวนลุมพินี, งานใต้ร่มพระบารมี 244 ปี กรุงรัตนโกสินทร์, งานสถาปนิก’69 และงาน Food and Beverage Festival 2026
Read more »
ค่าไฟจ่อพุ่งเดือน มิ.ย. 69 ใช้เกิน 200 หน่วยจ่ายอ่วม หลังพลังงานจ่อปรับโครงสร้างใหม่เดือนมิถุนายน 69 ค่าไฟจ่อพุ่ง ใช้เกิน 200 หน่วยจ่ายอ่วม หลังพลังงานจ่อปรับโครงสร้างใหม่แบบขั้นบันได อุ้มผู้ใช้ไฟไม่เกิน 200 หน่วยจ่าย 3 บาทต่อหน่วย
Read more »
กรมอุตุ ประกาศสัปดาห์หน้า ไทยเผชิญพายุฤดูร้อน ฝนตกหนัก ลมแรง ลูกเห็บตกพยากรณ์อากาศล่วงหน้า กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศสัปดาห์หน้าพายุฤดูร้อนมาอีกช่วง 28 เม.ย. – 1 พ.ค. 69 เกิดฝนตกหนัก ลมแรง ลูกเห็บตก
Read more »
“นิด้าโพล” เผย ประชาชนพอใจ มาตรการช่วยค่าครองชีพ | Thai PBS รายการไทยพีบีเอสนิด้าโพล เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องพอหรือเปล่ามาตรการช่วยค่าครองชีพ ทำระหว่างวันที่ 20-21 เม.ย. 69 ส่วนใหญ่ปร...
Read more »
'ศุภจี' รับ 11 ข้อเสนอสมาคมชาวนาฯ ดูแลข้าวไทยทั้งระบบ สร้างเสถียรภาพรายได้'ศุภจี' รับ 11 ข้อเสนอสมาคมชาวนาฯ ดูแลข้าวไทยทั้งระบบ สร้างเสถียรภาพรายได้เกษตรกร ตั้งเป้าส่งออกปี 69 มากกว่า 7 ล้านตัน พร้อมผลักดัน 'ข้าวประณีต' ยกระดับราคาในตลาดโลก
Read more »
ประกันสังคมขยายสิทธิทันตกรรม ผู้ประกันตนเตรียมรับประโยชน์ผ่าฟันคุดฟรีประกันสังคมขยายสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมครอบคลุมการผ่าฟันคุดในคลินิกเอกชนและโรงพยาบาลรัฐ แต่ยังติดปัญหาการเจรจา MOU กับทันตแพทยสภา ผู้ประกันตนเตรียมรับสิทธิประโยชน์ใหม่ 1 พ.ค. 69
Read more »