อัปเดตเหตุเพลิงไหม้ตลาดปัฐวิกรณ์ กทม.เร่งเยียวยาผู้ค้าเสื้อผ้ามือสอง
เหตุเพลิงไหม้ตลาดปัฐวิกรณ์เขตบึงกุ่ม วอดหนักเฉพาะโซนเสื้อผ้ามือสอง ระดมดับเพลิง 5 สถานีควบคุมเพลิงได้ไร้ผู้บาดเจ็บ กทม.เปิดจุดลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือผู้ค้า
เหตุเพลิงไหม้รุนแรงภายใน ตลาดปัฐวิกรณ์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา 05.03 น. ของเช้าวันนี้ โดยเพลิงได้ลุกลามเผาไหม้โซนจำหน่ายเสื้อผ้ามือสองอย่างหนัก เจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงจาก 5 สถานีเข้าควบคุมสถานการณ์จนเพลิงสงบในเวลา 06.27 น. ใช้เวลาปฏิบัติการกว่า 1 ชั่วโมง
กรุงเทพมหานครโดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจเยี่ยมจุดเกิดเหตุทันทีหลังจากเพลิงมอดลง เพื่อประเมินความเสียหายและรับฟังข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน้างาน รวมถึงปัญหาการเข้าถึงพื้นที่และระยะห่างของหัวจ่ายน้ำดับเพลิงAlso read“โสภณ” เมินฝ่ายค้านขู่ฟัน ม.157 อ้างเร่ง คกก.พิจารณาแล้ว
รายละเอียดการระงับเหตุและจุดเกิดเพลิงไหม้
ศูนย์วิทยุพระราม 199 รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เมื่อเวลา 05.03 น. ก่อนประสานงานให้เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชันเป็นหน่วยแรกเข้าตรวจสอบ เมื่อเดินทางไปถึงเจ้าหน้าที่พบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณเต็นท์จำหน่ายเสื้อผ้า มีสินค้าจำนวนมากสะสมอยู่ภายในซึ่งทำให้ไฟลุกลามได้รวดเร็วและมีกลุ่มควันดำพวยพุ่งขึ้นเหนือพื้นที่ตลาด
เจ้าหน้าที่ได้เร่งวางหัวฉีดน้ำสกัดกั้นเพลิง พร้อมระดมกำลังสนับสนุนจากสถานีดับเพลิงใกล้เคียงอีก 4 แห่ง ได้แก่ สถานีหัวหมาก สถานีบางกะปิ สถานีลาดพร้าว และสถานีบางเขน รวมเป็น 5 สถานีเข้าปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้เปลวเพลิงลุกลามไปยังร้านค้าและอาคารใกล้เคียง
การปฏิบัติการระงับเหตุใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง 24 นาที จนกระทั่งสามารถควบคุมเพลิงให้สงบลงได้สมบูรณ์เมื่อเวลา 06.27 น. เบื้องต้นพบความเสียหายในบริเวณโซนเต็นท์จำหน่ายเสื้อผ้ามือสองเป็นวงกว้าง แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานสรุปผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุครั้งนี้อีกเช่นกัน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและมาตรการของ กทม.
สำนักงานเขตบึงกุ่มได้จัดตั้งจุดลงทะเบียนผู้ประสบภัยขึ้นที่ปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ซึ่งตั้งอยู่ข้างตลาด เพื่อเร่งรวบรวมข้อมูลของผู้ค้าและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยความเสียหายตามระเบียบของทางราชการ
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้คำแนะนำและสั่งการให้เร่งสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดเพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือผู้ค้าได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังได้ย้ำเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนนวมินทร์บริเวณจุดเกิดเหตุชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับรถดับเพลิงและรถฉุกเฉินในการปฏิบัติงาน และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน
สาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นพบว่ามีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงจุดเกิดเหตุและปริมาณเชื้อเพลิงจากสินค้ารวมถึงโครงสร้างเต็นท์ที่อาจส่งผลต่อความรุนแรงของอัคคีภัย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำข้อเท็จจริงทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อนในอนาคต
ผลกระทบด้านจราจรและคำแนะนำในการปฏิบัติ
การใช้เส้นทางถนนนวมินทร์บริเวณใกล้ตลาดปัฐวิกรณ์ยังคงมีความติดขัดเล็กน้อยเนื่องจากการปิดพื้นที่ของเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงที่ยังคงปฏิบัติงานในพื้นที่แม้เพลิงจะมอดแล้วก็ตาม ประชาชนที่เดินทางผ่านพื้นที่ดังกล่าวควรเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
สำหรับผู้ที่ค้าขายหรือมีทรัพย์สินอยู่ในตลาดปัฐวิกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ ควรเดินทางไปยังจุดลงทะเบียนที่ปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ข้างตลาดโดยเร็วที่สุด พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานหรือรายการทรัพย์สินที่จำเป็นเพื่อใช้ในกระบวนการสำรวจความเสียหายและการขอรับเงินช่วยเหลือจากทางกรุงเทพมหานครต่อไป
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