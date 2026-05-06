อัปเดตราคาน้ำมันล่าสุด 6 พฤษภาคม 2569 จากปั๊มน้ำมันชั้นนำทั่วประเทศ

รายงานราคาน้ำมันล่าสุดในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 จากปั๊มน้ำมันชั้นนำทั่วประเทศไทย ได้แก่ ปตท., บางจาก, พีที, คาลเท็กซ์, ซัสโก้ และเชลล์ รวมถึงราคาน้ำมันทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ราคาน้ำมัน ในประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ตลาดโลกและปัจจัยภายในประเทศ โดยบริษัทน้ำมันหลักต่างๆ ได้อัปเดต ราคาน้ำมัน ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก ปั๊มน้ำมัน ชั้นนำหลายแห่ง ได้แก่ ปตท.
, บางจาก, พีที, คาลเท็กซ์, ซัสโก้ และเชลล์ ซึ่งราคาน้ำมันในแต่ละปั๊มมีความแตกต่างกันเล็กน้อยตามนโยบายของแต่ละบริษัท สำหรับราคาน้ำมันของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 พบว่า ดีเซล B20 อยู่ที่ 33.80 บาทต่อลิตร ไฮดีเซล S อยู่ที่ 40.80 บาทต่อลิตร ไฮพรีเมียมดีเซล S อยู่ที่ 62.10 บาทต่อลิตร ไฮพรีเมียม 98 อยู่ที่ 56.04 บาทต่อลิตร GSH E85S EVO อยู่ที่ 32.24 บาทต่อลิตร GSH E20S EVO อยู่ที่ 36.30 บาทต่อลิตร GSH91S EVO อยู่ที่ 42.93 บาทต่อลิตร และ GSH95S EVO อยู่ที่ 43.30 บาทต่อลิตร ในขณะที่บริษัท ปตท.
น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มีราคาดีเซล B20 อยู่ที่ 33.80 บาทต่อลิตร ดีเซล อยู่ที่ 40.80 บาทต่อลิตร GSH E85S EVO อยู่ที่ 32.24 บาทต่อลิตร GSH E20S EVO อยู่ที่ 36.30 บาทต่อลิตร GSH91S EVO อยู่ที่ 42.93 บาทต่อลิตร GSH95S EVO อยู่ที่ 43.30 บาทต่อลิตร เบนซิน อยู่ที่ 52.89 บาทต่อลิตร ซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล อยู่ที่ 62.10 บาทต่อลิตร และซูเปอร์พาวเวอร์ GSH95 อยู่ที่ 52.39 บาทต่อลิตร นอกจากนี้บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มีราคาเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 36.80 บาทต่อลิตร เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 43.18 บาทต่อลิตร เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 43.80 บาทต่อลิตร เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 49.84 บาทต่อลิตร เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล อยู่ที่ 40.80 บาทต่อลิตร และเชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล อยู่ที่ 49.84 บาทต่อลิตร ส่วนบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) มีราคาดีเซล อยู่ที่ 40.80 บาทต่อลิตร ดีเซล B20 อยู่ที่ 33.80 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 43.30 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 42.93 บาทต่อลิตร เบนซิน อยู่ที่ 53.39 บาทต่อลิตร และแก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 36.30 บาทต่อลิต
ราคาน้ำมัน ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก เชลล์
