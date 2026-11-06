อันโดนี อิราโอลา ปัดเรื่องผู้ตัดสิน ดันทีมสู้คริสตัล พาเลซ
อันโดนี อิราโอลา เฮดโค้ชลิเวอร์พูลยืนยันว่านักเตะมีน้ำใจนักกีฬาที่ดี ไม่บ่นเรื่องผู้ตัดสิน หลังแพ้ 2 นัดติด พร้อมเตรียมแก้ตัวกับคริสตัล พาเลซ
อันโดนี อิราโอลา เฮดโค้ช ลิเวอร์พูล ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดหลังจากทีมแพ้การแข่งขัน 2 นัดติดต่อกัน โดยยืนยันว่าทีมงานและผู้เล่นมีพฤติกรรมที่ดีและซื่อสัตย์ต่อเกมการแข่งขัน แม้ว่าจะมีการถกเถียงเรื่องคำตัดสินของผู้ตัดสินในแมตช์ที่พ่ายแพ้ต่อ อาร์เซนอล 0-1 ก็ตาม
กรณีฟาล์วในกรอบเขตโทษและปฏิกิริยาผู้ตัดสิน
ในแมตช์ที่ลิเวอร์พูลพ่ายแพ้ต่ออาร์เซนอล 0-1 มีประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อเยอร์เรียน ทิมเบอร์ ดึงเสื้อของอเล็กซานเดอร์ อิซัก ในกรอบเขตโทษ แต่กรรมการไม่ยอมให้จุดโทษโดยอ้างว่าดาวยิงชาวสวีเดนไม่ล้ม อิราโอลาเคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าจำเป็นต้องให้ลูกทีมทิ้งตัวบ้าง เพื่อให้ผู้ตัดสินมองเห็นชัดเจนว่าเป็นการฟาล์วAlso readแคสเปอร์สกี้ เตือนธุรกิจค้าปลีกเอเชียแปซิฟิกระวังภัยไซเบอร์จู่โจมระบบตู้แช่
หลังจากเกมจบการแข่งขัน ผู้ตัดสินยังเข้ามาแสดงความยินดีกับลิเวอร์พูล ซึ่งสร้างความไม่แน่ใจให้กับเฮดโค้ชวัย 44 ปีว่าตนเองชอบสถานการณ์แบบนั้นหรือไม่ โดยผู้ตัดสินระบุว่าผู้เล่นและทีมงานมีพฤติกรรมที่ดีมาก แต่สิ่งสำคัญคือทุกอย่างควรเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ความถูกต้องและความเป็นธรรมในสนาม
อิราโอลาไม่ต้องการพูดถึงเรื่องผู้ตัดสินมากเกินไป แต่เชื่อว่าลิเวอร์พูลเป็นกลุ่มคนที่ซื่อสัตย์ บางครั้งอาจจะซื่อสัตย์เกินไปด้วย เขาเน้นย้ำว่าการประท้วงต้องมาจากความรู้สึกจริงใจว่าจังหวะนั้นควรเป็นจุดโทษหรือใบเหลือง ไม่ใช่การแสร้งทำ
ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ต้องการกดดันคู่แข่งขันตลอดเวลาและเล่นด้วยความเข้มข้นสูง อิราโอลาชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมากระหว่างจำนวนครั้งที่ยิงฟาวล์กับเสียบฟาวล์ ซึ่งสะท้อนถึงความเข้มแข็งในการเล่นของทีม
การฟื้นตัวและเป้าหมายกับคริสตัล พาเลซ
ความท้าทายของสโมสรอย่างลิเวอร์พูลคือการปรับตัวเมื่อฟอร์มดีกำลังมาและต้องรับเมื่อแพ้ติดกัน อิราโอลาบอกว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้และจำเป็นต้องปรับตัว ทีมเคยผ่านสถานการณ์คล้ายกันนี้ในเกมกับบอร์นมัธและเบรนทฟอร์ด
ลิเวอร์พูลต้องการชัยชนะในเกมต่อไปที่จะพบคริสตัล พาเลซ โดยต้องไปทำหน้าให้เสร็จสิ้นและคว้าชัยชนะมาให้ได้ ทีมจำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถกลับมายิ่งใหญ่และชนะการแข่งขันได้แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
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