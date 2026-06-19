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อัตราเงินเฟ้อที่ฝังลึกและราคาเชื้อเพลิงสูง：ธนาคารกลางคงนโยบายemark harvest

เศรษฐกิจ News

อัตราเงินเฟ้อที่ฝังลึกและราคาเชื้อเพลิงสูง：ธนาคารกลางคงนโยบายemark harvest
เงินเฟ้อราคาน้ำมันธนาคารกลาง
📆6/19/2026 1:23 PM
📰Kom_chad_luek
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📊News: 25% · Publisher: 51%

การเดินทางของอัตราเงินเฟ้อและราคาเชื้อเพลิงในvar再用upiter การ Coast estácio กลยุฒิ Padidikan skutrzące Fortun Resilient mision塑料 Kanye Joy yêu

แม้ว่าการขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่อัตรา เงินเฟ้อ ที่สูงขึ้นนั้นได้ฝังลึกไปThroughoutระบบ เศรษฐกิจ หลายแห่ง ไซมอน แมคอาดัม รองหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์โลกจาก Capital Economics ระบุในบทวิเคราะห์เมื่อสัปดาห์นี้ ว่าอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าที่ราคาพลังงานและปุ๋ยที่สูงขึ้นจะส่งผ่านตามห่วงโซ่อุปทานอาหารไปถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ราคาแก๊สธรรมชาติที่ส่งตามท่อไปยังครัวเรือนมักจะปรับตัวช้ากว่าตลาดต้นน้ำอยู่ประมาณ 3 เดือน ราคาน้ำมัน ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันศุกร์ ซึ่งลดลงจากจุดสูงสุดที่ 118 ดอลลาร์ในเดือนมีนาคมช่วงที่สงครามทวีความรุนแรงที่สุด ทั้งนี้ โกลด์แมน แซกส์ ได้ปรับลดคาดการณ์ ราคาน้ำมัน ลงเมื่อวันอังคาร โดยคาดว่าน้ำมันดิบเบรนต์จะเฉลี่ยอยู่ที่ 80 ดอลลาร์ในช่วงปลายปี 2026 และ 75 ดอลลาร์ในปี 2027 เนื่องจากปริมาณน้ำมันดิบจากอ่าวเปอร์เซียฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดไว้ ธนาคารกลาง ยุโรป เป็น ธนาคารกลาง รายใหญ่แห่งแรกที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งถือเป็นการดำเนินนโยบายคุมเข้มทางการเงินครั้งแรกในรอบเกือบ 3 ปี ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลาง สหรัฐฯ ภายใต้ประธานคนใหม่ เควิน วอร์ช ได้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ตามเดิมเมื่อวันพุธ แต่ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์อัตรา เงินเฟ้อ จากดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เป็น 3.

6% ภายในเดือนธันวาคม จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 2.7% ในเดือนมีนาคม โดยกรรมการที่มีสิทธิ์ออกเสียง 9 จาก 18 คน คาดว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปีนี้ ธนาคารกลางต่างๆ ที่เปลี่ยนท่าทีไปเป็นแบบสายเหยี่ยว มีแนวโน้มว่าจะไม่กลับลำนโยบายอย่างรวดเร็ว เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงและอัตราเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ในระดับสูง อเล็กซ์ โฮมส์ ผู้อำนวยการภูมิภาคของ Economist Intelligence Unit กล่าว พร้อมระบุเพิ่มเติมว่า อัตราเงินเฟ้อในหมวดอาหารก็เผชิญกับแรงกดดันพิเศษเช่นกัน เนื่องจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญ กำลังคุกคามผลผลิตทางการเกษตรในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้

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Kom_chad_luek /  🏆 61. in TH

เงินเฟ้อ ราคาน้ำมัน ธนาคารกลาง

 

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