อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย: ข้อมูลล่าสุดจากธปท.

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยในแต่ละประเภทและแต่ละสถาบันการเงิน
อัตราดอกเบี้ย เงินกู้ ของ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทยได้รับการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ทาง เศรษฐกิจ และนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ( ธปท.
) ข้อมูลล่าสุดที่ธปท. ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ ณ เวลาประมาณ 12.00 น.
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยในแต่ละประเภทและแต่ละสถาบันการเงิน โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้ ธนาคารกรุงเทพมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดอยู่ที่ 6.5000% สำหรับ MOR และ MRR ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตผิดนัดอยู่ที่ 21.5000% ซึ่งสูงกว่าธนาคารอื่นๆ อย่างมาก ส่วนธนาคารกรุงไทยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผิดนัดอยู่ที่ 28.0000% ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับธนาคารอื่นๆ ในขณะที่ธนาคารกสิกรไทยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผิดนัดอยู่ที่ 23.9700% และอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตผิดนัดอยู่ที่ 16.0000% ธนาคารไทยพาณิชย์มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผิดนัดสูงถึง 30.2050% ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในบรรดาธนาคารที่รายงานข้อมูล ในขณะที่ธนาคารทหารไทยธนชาตมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผิดนัดอยู่ที่ 25.0000% และอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตผิดนัดอยู่ที่ 16.0000% ส่วนธนาคารยูโอบีมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผิดนัดอยู่ที่ 18.0800% และอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตผิดนัดอยู่ที่ 16.0000% ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าธนาคารอื่นๆ อย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีธนาคารอื่นๆ เช่น ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผิดนัดอยู่ที่ 23.0000% และอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตผิดนัดอยู่ที่ 16.0000% ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผิดนัดอยู่ที่ 15.0000% และอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตผิดนัดอยู่ที่ 15.0000% ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในบรรดาธนาคารที่รายงานข้อมูล สำหรับธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุด ได้แก่ ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผิดนัดสูงถึง 35.0000% และอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตผิดนัดอยู่ที่ 35.0000% ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในบรรดาธนาคารที่รายงานข้อมูล ส่วนธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผิดนัดอยู่ที่ 18.0000% และอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตผิดนัดอยู่ที่ 16.0000% ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารได้อย่างชัดเจน และสามารถเลือกใช้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่ธปท.
ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ ณ เวลาประมาณ 12.00 น. และอัตราดอกเบี้ยเหล่านี้ไม่รวมอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นม
อัตราดอกเบี้ย ธนาคารพาณิชย์ ธปท. เงินกู้ บัตรเครดิต