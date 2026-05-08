Head Topics

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย: ข้อมูลล่าสุดจากธปท.

เศรษฐกิจ News

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย: ข้อมูลล่าสุดจากธปท.
อัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์ธปท.
📆5/8/2026 9:06 AM
📰InfoQuestNews
101 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 61% · Publisher: 68%

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยในแต่ละประเภทและแต่ละสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ย เงินกู้ ของ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทยได้รับการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ทาง เศรษฐกิจ และนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ( ธปท.

) ข้อมูลล่าสุดที่ธปท. ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ ณ เวลาประมาณ 12.00 น.

แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยในแต่ละประเภทและแต่ละสถาบันการเงิน โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้ ธนาคารกรุงเทพมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดอยู่ที่ 6.5000% สำหรับ MOR และ MRR ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตผิดนัดอยู่ที่ 21.5000% ซึ่งสูงกว่าธนาคารอื่นๆ อย่างมาก ส่วนธนาคารกรุงไทยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผิดนัดอยู่ที่ 28.0000% ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับธนาคารอื่นๆ ในขณะที่ธนาคารกสิกรไทยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผิดนัดอยู่ที่ 23.9700% และอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตผิดนัดอยู่ที่ 16.0000% ธนาคารไทยพาณิชย์มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผิดนัดสูงถึง 30.2050% ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในบรรดาธนาคารที่รายงานข้อมูล ในขณะที่ธนาคารทหารไทยธนชาตมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผิดนัดอยู่ที่ 25.0000% และอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตผิดนัดอยู่ที่ 16.0000% ส่วนธนาคารยูโอบีมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผิดนัดอยู่ที่ 18.0800% และอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตผิดนัดอยู่ที่ 16.0000% ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าธนาคารอื่นๆ อย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีธนาคารอื่นๆ เช่น ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผิดนัดอยู่ที่ 23.0000% และอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตผิดนัดอยู่ที่ 16.0000% ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผิดนัดอยู่ที่ 15.0000% และอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตผิดนัดอยู่ที่ 15.0000% ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในบรรดาธนาคารที่รายงานข้อมูล สำหรับธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุด ได้แก่ ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผิดนัดสูงถึง 35.0000% และอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตผิดนัดอยู่ที่ 35.0000% ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในบรรดาธนาคารที่รายงานข้อมูล ส่วนธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผิดนัดอยู่ที่ 18.0000% และอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตผิดนัดอยู่ที่ 16.0000% ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารได้อย่างชัดเจน และสามารถเลือกใช้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่ธปท.

ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ ณ เวลาประมาณ 12.00 น. และอัตราดอกเบี้ยเหล่านี้ไม่รวมอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นม

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

InfoQuestNews /  🏆 7. in TH

อัตราดอกเบี้ย ธนาคารพาณิชย์ ธปท. เงินกู้ บัตรเครดิต

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-08 12:06:03