อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น หลังการเจรจาอิหร่าน-สหรัฐฯ ล้มเหลว หนุนความกังวลเงินเฟ้อ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น หลังจากการเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ล้มเหลว ทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ นอกจากนี้ นักลงทุนยังจับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์
อัตราผลตอบแทนพันธบัตร รัฐบาล สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ (13 เมษายน) ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นใน ตลาดการเงิน สืบเนื่องมาจากการล่มสลายของการเจรจาระหว่าง อิหร่าน และ สหรัฐฯ ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้ม เงินเฟ้อ อีกครั้ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตร รัฐบาล สหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาล ปรับตัวขึ้นไปอยู่ที่ 4.333% เพิ่มขึ้นมากกว่า 0.01% ในขณะที่พันธบัตรอายุ 2 ปี ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของธนาคารกลาง สหรัฐฯ ( เฟด ) เพิ่มขึ้นมากกว่า 0.02% ไปอยู่ที่ 3.8242% ส่วนพันธบัตรอายุ 30 ปี ซึ่งเป็นพันธบัตรระยะยาว ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยน้อยกว่า 0.01% ไปอยู่ที่ 4.923%
การเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการควบคุมเงินเฟ้อและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเจรจาที่ล้มเหลวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ส่งผลให้ตลาดต้องจับตาดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับราคาน้ำมันและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ผ่านทาง Truth Social เมื่อวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา เกี่ยวกับการที่กองทัพเรือสหรัฐฯ จะเริ่มกระบวนการปิดล้อมเรือทุกลำที่พยายามเข้าออกช่องแคบฮอร์มุซทันที สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันทั่วโลกและอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น ซึ่งจะยิ่งซ้ำเติมปัญหาเงินเฟ้อ
นอกจากนี้ นักลงทุนยังคงติดตามข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ล่าสุดของสหรัฐฯ ซึ่งอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะแสดงให้เห็นว่าราคาของสินค้าพื้นฐานเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ตลาดกังวลไว้ก็ตาม แต่ราคาน้ำมันที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของสงครามและสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคยังคงเป็นปัจจัยที่น่ากังวล เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อสินค้าและบริการอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจในวงกว้างขึ้น นอกจากนี้ ตลาดกำลังจับตาดูข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเดือนมีนาคมที่จะประกาศในวันที่ 16 เมษายน ซึ่งอาจช่วยให้เข้าใจถึงผลกระทบเบื้องต้นของราคาน้ำมันที่สูงขึ้นต่อภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ได้
ตลาดกำลังปรับตัวรับมือกับความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นจากหลายปัจจัย ทั้งความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และแนวโน้มเงินเฟ้อที่ยังคงเป็นประเด็นสำคัญ การล่มสลายของการเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการควบคุมเงินเฟ้อ เนื่องจากอาจนำไปสู่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อสินค้าและบริการอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจ ข้อมูล CPI ล่าสุดที่อยู่ในระดับสูงที่สุดในรอบ 2 ปี ยิ่งตอกย้ำถึงความกังวลนี้ แม้ว่าราคาของสินค้าพื้นฐานจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ก็ตาม นักลงทุนกำลังจับตาดูข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นต่อภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ในอนาคต นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพด้านราคา นักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะยังคงดำเนินนโยบายที่เข้มงวดต่อไปเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ แต่ก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายดังกล่าวต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเช่นกัน
