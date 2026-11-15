อังกฤษถล่มสเปน 3-2 แซงแชมป์โลกคว้าแชมป์เนชันส์ลีก
ทีมอังกฤษบุกชนะสเปน 3-2 ในยูฟ่าเนชันส์ลีก เอ แม้ต้องเล่น 10 คน สร้างประวัติศาสตร์ชนะสเปนครั้งแรกในรอบ 44 เกมและครองจ่าฝูงกลุ่ม
ทีมชาติอังกฤษ สร้างความฮือฮาด้วยการบุกไปเอาชนะทีมแชมป์โลกอย่าง ทีมชาติสเปน 3-2 ประตู ในศึกฟุตบอล ยูฟ่าเนชันส์ลีก กลุ่มเอ นัดสุดท้ายเมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2569 ที่สนามรียาด แอร์ เมโตรโปลิตาโน่ เกมนี้แม้สิงโตคำรามจะต้องเสียเอเลียต แอนเดอร์สัน เนื่องจากใบแดงในครึ่งหลัง แต่ก็ไม่หวั่นคว้าแชมป์กลุ่มมาครองสำเร็จ
ผลการแข่งขันนี้ถือเป็นการยุติสถิติที่ไม่ยอมแพ้ของสเปนในรอบ 44 เกมอย่างเป็นทางการ โดยอังกฤษขยับขึ้นมาอันดับ 1 ของกลุ่มพร้อมเก็บเพิ่มเป็น 15 คะแนนเท่ากันกับสเปนแต่ได้เปรียบเรื่องผลต่างประตูซึ่งทำให้ทั้งสองทีมผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์นี้ได้อย่างสบายใจAlso readข้อควรระวังในการอ่านคำทำนายตามวันเกิด: ต้องเทียบปฏิทินจันทรคติเวียดนาม ไม่ใช่บัตรประชาชน
รายละเอียดการแข่งขันและกลไกสำคัญ
เกมนี้เริ่มต้นด้วยอังกฤษที่อยู่ภายใต้แรงกดดันมากกว่าเพราะถ้าเสมอหรือแพ้จะเสียแชมป์กลุ่มทันที ส่วนสเปนที่คว้าแชมป์โลกมาล่าสุดขอแค่ไม่แพ้ก็ครองจ่าฝูงทันที นาที 36 สเปนเกือบได้ประตูนำเมื่อลามีน ยามาล จ่ายบอลทางขวาแล้วปัดโค้งแต่บอลเหินคานออกไปอย่างน่าเสียดาย
นาทีที่ 41 ก่อนหมดครึ่งแรก แฮร์รี่ เคน ดึงฟาวล์จากเปา กูบาร์ซี่inside the box ผู้ตัดสินชี้ขาดให้เป็นจุดโทษทันที เคนซึ่งเพิ่งได้รับรางวัลบัลลงดอร์คนล่าสุดซัดเข้าประตูไปเป็นประตูที่ 93 ในนามทีมชาติอังกฤษ พาทีมขึ้นนำ 1-0 ก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้
มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถิติ
หลังจากเริ่มครึ่งหลังอังกฤษกดประตูนำห่างเป็น 2-0 ในนาทีที่ 53 จากจังหวะเตะมุมเมื่อเดแคลน ไรซ์เปิดมาให้อชรี คอนซาโบลโดดโหม่งตุงตาข่ายอย่างเฉียบขาด จากนั้นเบลลิงแฮมก็จ่ายทะลุให้เบน ไวต์สอดขึ้นไปซัดผ่านอูไน ซิมอน เพิ่มเป็น 3-0
แต่แล้วสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปเมื่อนาทีที่ 63 อังกฤษเสียเอเลียต แอนเดอร์สัน ใบแดงจากการดึงลามีน ยามาล ในเขตโทษ ทำให้สเปนได้จุดโทษและมิเกล โอยาร์ซาบัลสังหารตีไข่แตกเหลือ 1-3
ผลกระทบเชิงลึกและทิศทางในอนาคต
สเปนที่เหลือผู้เล่นมากกว่าก็โหมบุกอย่างเต็มตัวจนนิโค วิลเลียมส์ ยิงตุงตาข่ายจากจังหวะจ่ายของยามาลในนาทีที่ 75 มาเหลือ 2-3 ทว่าอังกฤษสามารถต้านทานจนจบเกมคว้าชัยแบบหืดจับและคว้าแชมป์กลุ่มไปครอง
ผลการชนะครั้งนี้ส่งผลให้ทีมฟุตบอลอังกฤษกลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มเอและพร้อมมุ่งหน้าสู่รอบตัดเชือกด้วยสภาพจิตใจที่มั่นใจมากขึ้น ขณะที่สเปนต้องยอมรับความจริงว่าฟอร์มการเล่นอาจยังไม่คงที่เท่าที่ควรแม้จะมีสถิติที่ดี
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