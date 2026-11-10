อัครนันท์ สั่งปิด LINE OpenChat บูลลี่เด็ก เร่งรายงานความผิดวันนี้
นายอัครนันท์ สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและปิดกลุ่ม LINE OpenChat ที่กลั่นแกล้งเด็กทันที โดยประสาน LINE ประเทศไทยและตำรวจไซเบอร์ เพื่อดูแลความปลอดภัยทางจิตใจของเยาวชนทั่วประเทศ
นาย อัครนันท์ กัณณกิตตินันท์ รมช.ศึกษาธิการ และประธาน ศูนย์พิทักษ์สิทธิ เสรีภาพ และความปลอดภัย ออกคำสั่งเร่งด่วนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนทั่วประเทศ ตรวจสอบและรายงานกลุ่ม LINE OpenChat ที่มีการกลั่นแกล้งเด็กทันที พร้อมประสาน LINE ประเทศไทยปิดกลุ่มไม่เหมาะสมภายในวันเดียวกัน
คำสั่งปิดกลุ่ม LINE OpenChat บูลลี่เด็ก
คำสั่งนี้มีขึ้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2569 เพื่อแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเด็กและเยาวชน โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบกลุ่ม LINE OpenChat ที่พบว่ามีการคุกคามเด็กและเยาวชนอย่างเร่งด่วนAlso readน้ำมันโลกดิ่งแรง! WTI ร่วง 4.38% ลุ้นดีเซลไทยเลข 3 ใน 2 สัปดาห์
กลไกการตรวจสอบและปิดกลุ่มออนไลน์
นายอัครนันท์ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรายงานไปยังแพลตฟอร์มอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ LINE ประเทศไทยดำเนินการปิดกลุ่มที่ไม่เหมาะสมให้แล้วเสร็จภายในวันนั้น เพื่อตัดวงจรความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับจิตใจของเด็ก
บทบาทของ LINE ประเทศไทยและตำรวจไซเบอร์
การดำเนินการนี้ยังรวมถึงการประสานความร่วมมือกับ LINE ประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และตำรวจไซเบอร์ เพื่อร่วมกันตรวจสอบและดำเนินการปิดกลุ่มที่สร้างความเสียหายให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างเด็ดขาด
ผลกระทบทางจิตใจที่ต้องป้องกันอย่างเร่งด่วน
ปัญหาการกลั่นแกล้งเด็กและเยาวชนผ่านช่องทางออนไลน์เป็นประเด็นที่ไม่สามารถปล่อยปละละเลยได้ เพราะทุกครั้งที่มีการกลั่นแกล้งอาจสร้างความบาดเจ็บทางจิตใจให้แก่เด็กในระยะยาว หน่วยงานจึงต้องเร่งเข้าไปจัดการไม่ให้กลุ่มดังกล่าวเป็นพื้นที่ในการทำร้ายผู้อื่นโดยไร้ความรับผิดชอบ
การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษา
นายอัครนันท์ยังได้ขอให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาทั่วประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกันเฝ้าระวังปัญหาการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ เพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics