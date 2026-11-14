อัครเดช สวน โรม ขอโฟกัสแก้ปัญหาราษฎร ไม่ใช้ กมธ. เป็นเกมการเมือง
อัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ ทักท้วง รังสิมันต์ โรม ให้มุ่งแก้ปัญหาประชาชนแทนการโต้แย้งกฎหมาย ชี้การมอบหมายตัวแทนชี้แจงคือเรื่องปกติ ไม่ควรนำมาเป็นเครื่องมือทางการเมือง
นาย อัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี จาก พรรคภูมิใจไทย และสมาชิกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนต่อประเด็นการเรียกร้องให้ นายกรัฐมนตรี เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ โดยระบุว่าควรให้ความสำคัญที่ผลลัพธ์ในการแก้ปัญหาของประชาชนมากกว่าการยึดติดบุคคล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ได้ยืนยันที่จะเดินหน้าเรียกร้องให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการอย่างเป็นทางการAlso readภูมิใจ! “น้องโพธิ์” ลูกชาย “ชาคริต” ตัวแทนเด็กไทย กล่าวสุนทรพจน์บนเวทีระดับโลกที่ประเทศตุรกี
นายอัครเดช ได้ฝากข้อความไปถึงนายรังสิมันต์ โรม โดยขอให้พิจารณาถึงเป้าหมายสูงสุดของการทำงานคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ไม่ควรนำกลไกของคณะกรรมาธิการไปใช้เป็นเครื่องมือในเกมการเมือง หรือมุ่งหวังที่จะเอาชนะคะคานกันในประเด็นทางกฎหมายจนละเลยเป้าหมายที่แท้จริงของการทำงานสภา
เน้นสาระความจริงเกินกว่าบุคคลผู้ชี้แจง
ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนระบุว่า การเชิญบุคคลมาชี้แจงนั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงที่สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงไม่จำเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ถูกเชิญต้องเดินทางมาชี้แจงด้วยตนเองเสมอไป
ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการมักจะเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ไม่ว่าจะเป็นปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งก็มีทั้งกรณีที่มาชี้แจงด้วยตนเอง การมอบหมายให้ผู้แทนที่มีความรับผิดชอบโดยตรงเข้ามาชี้แจง ตลอดจนการส่งเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรประกอบการพิจารณา
กรณีของนายอนุทิน ชาญวีรกูล มีภาระกิจสำคัญในฐานะนายกรัฐมนตรีที่มีหน้าที่ดูแลกระทรวงต่างๆ ถึง 20 กระทรวง รวมไปถึงภารกิจด้านอื่นๆ อีกจำนวนมาก ดังนั้นการมอบหมายให้ผู้แทนที่มีความรับผิดชอบโดยตรงเข้ามาชี้แจงจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมและอาจสามารถตอบคำถามได้ลึกซึ้งตรงประเด็นมากกว่าในบางมิติ
มุมมองต่อความถูกต้องทางกฎหมาย
เกี่ยวกับประเด็นความถูกต้องตามกฎหมายในการดำเนินการของประธานคณะกรรมาธิการ นายอัครเดช ชี้แจงว่า การที่ประธานคณะกรรมาธิการมีความเห็นว่าการทำงานของตนถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้หมายความว่าเป็นข้อสรุปสุดท้ายเสมอไป หากเกิดความเห็นต่างทางกฎหมายโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
หากมีผู้ที่มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในท้ายที่สุดคือศาลยุติธรรม มิใช่การยืนยันจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วถือเป็นที่สิ้นสุด โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล ให้valuing ให้ความสำคัญกับด้านนิติบัญญัติและการทำงานของคณะกรรมาธิการมาโดยตลอด
ผลกระทบต่อการทำงานร่วมกันในอนาคต
นายอัครเดช ยังได้ฝากถึงนายรังสิมันต์ โรม ซึ่งเคยทำงานร่วมกันในหลายเวทีว่า อยากให้มุ่งเน้นผลลัพธ์ในการแก้ปัญหาประชาชนเป็นหลัก มากกว่าการเอาชนะคะคานกันเรื่องกฎหมาย เพราะการทำงานแบบถอยทีถอยอาศัยกัน และมุ่งเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้ง จะเกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่า
การเสียเวลาไปกับการเอาชนะกัน ไม่ได้ทำให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นแต่อย่างใด จึงควรนำเวลาและพลังงานที่มีไปกับการทำงานที่สร้างคุณค่าให้แก่สังคมและพี่น้องประชาชนโดยตรง ซึ่งจะเป็นแนวทางที่สร้างสรรค์และส่งผลดีต่อความมั่นคงของประชาธิปไตยในระยะยาว
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