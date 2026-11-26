อัครวัฒน์ ฟ้องเนวิน-อนุทิน ฮั้วสว.19จำเลย แยกตัวการและผู้สนับสนุน
นายอัครวัฒน์ ยื่นฟ้อง 19 บุคคลรวมถึงเนวินและอนุทิน ปมฮั้วสว. แยกจำเลย 2 กลุ่มฐานเป็นตัวการและผู้สนับสนุนตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยสว. พร้อมรายละเอียดข้อหา
นาย อัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล สมาชิกวุฒิสภา สำรอง ได้ยื่นคำร้องต่อ ศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบ ภาค 1 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 เพื่อยื่นฟ้องบุคคลสำคัญจำนวน 19 ราย ในคดีที่กล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฮั้วคัดเลือก สมาชิกวุฒิสภา (สว.) รายชื่อที่ถูกระบุในคำฟ้องครอบคลุมถึงนาย เนวิน ชิดชอบ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รวมถึงกรรมการบริหาร พรรคภูมิใจไทย
รายละเอียดจำเลย 19 รายในคดียุบกลุ่มความผิด
คำฟ้องดังกล่าวจำแนกจำเลยทั้ง 19 คนออกเป็น 2 กลุ่มตามฐานความผิด โดยกลุ่มแรกประกอบด้วยจำเลยที่ 1 ถึง 7 ซึ่งถูกกล่าวหาในฐานเป็นตัวการร่วมในการกระทำความผิด ส่วนกลุ่มที่สองประกอบด้วยจำเลยที่ 8 ถึง 19 ซึ่งถูกกล่าวหาในฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด โดยทั้งหมดถูกตั้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 มาตรา 157 และมาตรา 172 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะทั้งข้าราชการและนักการเมืองที่ร่วมในการกระทำผิดดังกล่าวAlso readทำไมแบตเตอรี่โทรศัพท์หมดเร็ว ทั้งที่แทบไม่ได้ใช้งาน? เช็ก 7 สาเหตุ พร้อมวิธีแก้ไข
ข้อหาตัวการร่วม 4 ฐานของจำเลยที่ 1-7
จำเลยกลุ่มแรกถูกกล่าวหาใน 4 ฐานความผิดหลัก ได้แก่ การจงใจกระทำหรือละเว้นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 69 วรรคหนึ่ง และการทุจริตต่อหน้าที่หรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 32 วรรคหนึ่ง
นอกจากนี้ ยังถูกกล่าวหาว่าใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อเป็นคุณแก่ผู้สมัครรายอื่นและเป็นโทษแก่โจทก์ ในฐานะผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง และฐานเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83
ข้อหาผู้สนับสนุน 3 ฐานของจำเลยที่ 8-19
สำหรับจำเลยกลุ่มที่สอง จำนวน 12 ราย ถูกดำเนินคดีในฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด 3 ฐาน ได้แก่ การสนับสนุนการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ประกอบ พ.ร.ป. คณะกรรมการการเลือกตั้ง มาตรา 69 วรรคหนึ่ง
อีกทั้งยังสนับสนุนการทุจริตต่อหน้าที่หรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ประกอบ พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา มาตรา 32 วรรคหนึ่ง และสนับสนุนการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ประกอบ พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา มาตรา 58 วรรคหนึ่ง
กระบวนการฟ้องร้องและบทกำหนดโทษ
ความผิดตามมาตรา 32 และมาตรา 58 แห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 69 แห่งพ.ร.ป. ฉบับเดียวกัน ซึ่งเป็นการกำหนดโทษสำหรับผู้กระทำความผิดในการจัดการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยคดีนี้มุ่งตรวจสอบการเข้ามามีส่วนร่วมของบุคคลที่มีอำนาจและอิทธิพลทางการเมืองในการกระบวนการดังกล่าว
การยื่นฟ้องครั้งนี้สะท้อนถึงความซับซ้อนของเครือข่ายทางการเมืองที่ถูกกล่าวหาในคดีฮั้วสว. ซึ่งครอบคลุมทั้งระดับผู้นำประเทศและกรรมการพรรคการเมือง โดยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 1 จะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบพยานหลักฐานและข้อกล่าวหาต่อไปตามกระบวนการยุติธรรม
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