ออโรร่า ดีไซน์ Q3/69 กำไรพุ่ง 29.8% ขยายสาขา 768 แห่ง
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ AURA เผยผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2569 กำไรสุทธิพุ่ง 29.8% มาจากธุรกิจขายฝากทองคำและเครือข่ายสาขาที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ AURA ออกมาเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ของปี 2569 โดยสรุปได้ว่าบริษัทสามารถทำ กำไรสุทธิ ได้สูงถึง 339.5 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นการเติบโตที่ชัดเจนและสวนทางกับแนวโน้มตลาดในช่วงภาวะโลว์ซีซันของธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
กำไรสุทธิพุ่ง 29.8% รายได้หลัก 11.4 พันล้าน
นายอนิพัทธ์ ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด ของบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ AURA เปิดเผยว่า ผลประกอบการในไตรมาส 3/2569 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 339.5 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ามีการเพิ่มขึ้นถึง 48.6% และเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ามีการเติบโตถึง 29.8% ขณะที่รายได้จากการดำเนินงานรวมอยู่ที่ 11,438.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้นจาก 7.4% ในไตรมาสก่อนมาเป็น 11.7% จากประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนและกลยุทธ์การขายที่สอดคล้องกับตลาดAlso readGGC โชว์ไตรมาส 3 พลิกกำไร ลดพาร์ชดเชยขาดทุนสะสม ปลดล็อกปันผล 0.25 บาท
แม้ว่าราคาทองคำจะมีการผันผวนและธุรกิจค้าปลีกทองคำยังอยู่ในช่วงโลว์ซีซัน แต่ผลลัพธ์ที่น่าพอใจนี้มาจากแรงหนุนสำคัญจากธุรกิจขายฝากทองคำหรือ Gold Financing ที่สร้างการเติบโตได้อย่างโดดเด่น โดยมีพอร์ตลูกหนี้ขายฝาก (AR Balance) ณ สิ้นไตรมาส 3/2569 ทำสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทที่ระดับ 11,272.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
ขยายเครือข่ายสาขา 768 แห่ง ผลักดันรายได้ดอกเบี้ยรับ
ความแข็งแกร่งของ AURA ในไตรมาส 3/2569 เกิดจากการขยายเครือข่ายสาขาจาก 477 สาขา เป็น 768 สาขา ซึ่งส่งผลโดยตรงให้รายได้ดอกเบี้ยรับในไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น 44.8% จากปีก่อนหน้าสู่ระดับ 381.3 ล้านบาท ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยรับสะสมในช่วง 9 เดือนแรกมีการเติบโตถึง 62.5% ซึ่งนับเป็นการสร้างฐานรายได้ประจำเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้โครงสร้างธุรกิจในระยะยาว
ด้านธุรกิจค้าปลีกทองคำ Modern Gold ยังคงเป็นกำลังหลักในการสร้างรายได้ โดยในไตรมาส 3 มีรายได้ 10,732.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.4% จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า เกิดจากการปรับกลยุทธ์สินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างตรงจุด พร้อมกับการขยายช่องทางการขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีรายได้ 616.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.8% จากปีก่อนหน้า
ภาพรวม 9 เดือนแรก เติบโตสวนทางเศรษฐกิจ
ผลการดำเนินงานสะสมในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงาน 41,139.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47% จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า มีกำไรขั้นต้น 3,984.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.8% และกำไรสุทธิ 1,268 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นสูง
การปรับกลยุทธ์สินค้าและช่องทางการขายดิจิทัลมีส่วนสำคัญในการขยายฐานลูกค้าและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับ AURA ในระยะยาว แม้ว่าจะเผชิญกับความท้าทายจากภาวะโลว์ซีซันของธุรกิจค้าปลีกทองคำ
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