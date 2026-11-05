ออยศรียื่นเรื่องฟอกเงิน บัณฑิตเดช ชี้ตรวจสอบมูฟเมนต์สังคม
บุญยนุช หรือออยศรียื่นเรื่องต่อ กมธ.ปราบปรามการฟอกเงิน เรื่องมูลนิธิต่างๆ และบุคคลสาธารณะ หลังพบการโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีส่วนตัวจำนวนมาก
เมื่อเวลา 09.50 น. ของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ที่รัฐสภา นางสาว บุญยนุช แสงศรี หรือที่รู้จักในชื่อเพจ ออยศรี และผองเผือก พร้อมด้วย นายธนาคาร น้อยพิทักษ์ ทนายความ ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อนาย บัณฑิตเดช เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ตรวจสอบมูลนิธิต่างๆ และบุคคลสาธารณะ
หลักฐานการเงินผิดปกติและข้อกล่าวหา
โดยมีประเด็นสำคัญคือพฤติกรรมของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผดุง และมูลนิธิองค์กรทำดี ที่มีภาพการบริจาคที่ถูกมองว่าเหมือนกองขยะ ซึ่งสร้างความไม่พอใจต่อสังคมไทย เนื่องจากมีการใช้ความเดือดร้อนและความมีน้ำใจของประชาชนเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน สำหรับรายละเอียดในการร้องเรียนดังกล่าว มีประเด็นการโอนเงินให้สามีจำนวน 200 ล้านบาท และนำเงินไปใช้เข้าบัญชีส่วนตัวอีก 300 ล้านบาทAlso read“เคน ภูภูมิ” เปิดใจไม่นอยด์ดราม่า ”นาคี 3” ลั่นตัดฉาก “แต้ว ณฐพร” ออกก็ไม่เสียอรรถรส
ทั้งนี้ ทนายความระบุว่าหากมีการกระทำทุจริตต่อพี่น้องประชาชน หรือนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินต่างๆ จากเงินที่กระทำผิดกฎหมาย จะเข้าข่ายการฟอกเงินอย่างชัดเจน ซึ่งการตรวจสอบจะครอบคลุมทุกมิติแม้ว่าจะมีความซับซ้อนหรืออำนาจหน้าที่คล้ายกันก็ตาม
กระบวนการตรวจสอบและความล่าช้า
ด้านนายบัณฑิตเดช กล่าวไว้ว่า ทางคณะกรรมาธิการจะนำเรื่องนี้เข้าสู่คณะกลั่นกรองเพื่อพิจารณาว่าคำร้องเรียนนี้เกี่ยวข้องกับฐานความผิดตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการหรือไม่ หากมีความเกี่ยวข้องจะขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อ โดยจะเรียกผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสอบถามและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
อย่างไรก็ตาม นายบัณฑิตเดช ยอมรับว่าหลังจากที่นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาฯ ออกระเบียบใหม่ในการทำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ ทำให้การร้องเรียนของประชาชนเกิดความล่าช้าในการพิจารณาตรวจสอบ แต่ยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิหรือสมาคมหากมีการร้องเรียนต่อก็คณะกรรมาธิการจะตรวจสอบว่ามีความผิดเกี่ยวกับการรับเงินมาโดยชอบหรือไม่ ตรงตามเจตนาของสมาคมและมูลนิธิหรือไม่
ประเด็นมูลนิธิต่อไปและความร่วมมือ
สำหรับมูลนิธิต่อไปในกรณีคนตื่นธรรม นางสาวบุญยนุช ยอมรับว่ามีมูลนิธินี้เป็นหนึ่งที่มีการพิจารณา โดยมีคำพิพากษาออกมาจากคำสารภาพของประธานมูลนิธิเองว่ามีการปลอมลายเซ็นบุคคลอื่นในการจัดตั้งมูลนิธิ ทั้งยังเปิดรับบริจาค และมีพยานหลักฐานจากอำนาจศาลว่ามีการโอนเงินของมูลนิธินี้เข้าบัญชีส่วนตัว ซึ่งเขาที่ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงว่าโอนไปทำอะไร
ทั้งนี้ นางบุญยนุช กล่าวยินดีที่ทนายศิทรา หรือทนายตั้ม นำผู้เสียหายจากการบริจาคเงินให้กับมูลนิธิเข้าพบตำรวจสอบสวนกลาง โดยมองว่าทุกคนช่วยชาติ และจะติดตามในส่วนของมูลนิธิคนตื่นธรรมด้วย หากพบความผิดปกติจะร่วมแสดงความเห็นและหาทางออกกับประชาชนที่พยายามติดต่อเข้ามา
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime