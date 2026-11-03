ออยศรียืนยันบริจาค 1,000 บาท ไม่ได้เหยียดหยาม โปร่งใสมูลนิธิยังถกเถิน
ออยศรียืนยันสิทธิตรวจสอบบริจาค 1,000 บาท ไม่ถูกเหยียดหยาม ขณะที่ทนายชูชาติท้าบริจาค 1 ล้าน เพื่อตรวจสอบความโปร่งใส มูลนิธิคนตื่นธรรม
นางสาวบุญยนุช แสงศรี หรือ ออยศรีย เจ้าของเพจชื่อดัง "ออยศรียและผองเผือก" และผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ออยศรียและผองเผือก จำกัด ได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนต่อการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังมีการโอนบริจาคจำนวน 1,000 บาท ให้กับองค์กรทำดี จนถูกกระแสสังคมแซะว่าบริจาคแค่น้อยแล้วทำไมถึงทำเป็นเรื่องใหญ่โต
ออยศรียืนยันไม่เหยียดหยามเงินบริจาค 1,000 บาท
ประเด็นเรื่องความโปร่งใสของเงินบริจาคกลายเป็นกระแสที่ถูกจับตามองอย่างหนักในโลกออนไลน์ หลังจากที่มีการยื่นเรื่องขอให้ตรวจสอบเส้นทางเงินและบัญชีของสามองค์กรและมูลนิธิชื่อดัง ได้แก่ กั้น จอมพลัง มูลนิธิเป็นหนึ่ง และองค์กรทำดีAlso readจับหมอดูกำมะลอใช้ AI ลวงดูดวงหลอกเงินเหยื่อกว่า 8 หมื่นบาทที่นนทบุรี
อย่างไรก็ตาม เรื่องราวดังกล่าวกลับมีดราม่าเกี่ยวกับยอดเงินบริจาคเพิ่มเข้ามา โดยเฉพาะหลังจากที่ ออยศรีย ได้ดำเนินการโอนเงินบริจาคจำนวน 1,000 บาท ให้กับองค์กรทำดี แต่กลับได้รับการตอบสนองในเชิงลบจากบางส่วนของสังคมที่มองว่าจำนวนเงินดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบอย่างจริงจัง
เมื่อตกอยู่ในวงเวียนของกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ออยศรีย ได้ให้ความเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่า คำพูดที่โจมตีว่าการบริจาคเพียง 1,000 บาท แล้วไปเรียกร้องเรื่องใหญ่เป็นการเหยียดหยามเงินบริจาคอย่างชัดเจน เธอ ยืนยันว่า ไม่ว่าจำนวนเงินจะมากหรือน้อย หากเป็นเงินที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจและความตั้งใจของผู้บริจาค ก็ไม่สมควรจะถูกนำมาพูดถึงในลักษณะที่ลดทอนคุณค่าของการบริจาคเหล่านั้น
ทนายชูชาติท้าบริจาค 1 ล้านตรวจสอบมูลนิธิคนตื่นธรรม
ความดราม่าในโลกออนไลน์ยังคงไม่หยุดอยู่เพียงการโต้ตอบของ ออยศรีย เท่านั้น เมื่อ นายชูชาติ กันภัย ทนายความชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว ซึ่งชวนให้ชาวเน็ตสะดุ้งและสนใจอย่างมาก โดยเขาได้ระบุถึงกรณีการตรวจสอบ มูลนิธิคนตื่นธรรม ไว้ด้วยน้ำเสียงที่ตรงไปตรงมาและท้าทาย
นายชูชาติ ได้เสนอแนวคิดที่ว่า หากต้องการตรวจสอบมูลนิธิคนตื่นธรรมอย่างแท้จริงและต้องการสิทธิตามกฎหมายในการตรวจสอบที่สมบูรณ์โดยไม่มีข้อครหาว่าผูกพันกับผลประโยชน์ส่วนตัว การบริจาคเพียง 1,000 บาท อาจยังไม่เพียงพอในสายตาของบางคน แต่การโอนเงินเข้ามูลนิธิสักหนึ่งล้านบาท จะทำให้ผู้บริจาคมีสิทธิ์ตรวจสอบทุกอย่างได้อย่างเต็มที่
ข้อเสนอแนะหรือการท้าทายจากทนายความชื่อดังรายนี้ ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในโลกออนไลน์ทันที โดยชาวเน็ตและสายเผือกทั้งหลายต่างแห่เข้ามาคอมเมนต์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแชร์ต่อๆ กันเป็นจำนวนมาก ทำให้ประเด็นนี้กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วในหมู่ผู้ใช้โซเชียลมีเดีย
มาตรฐานและสิทธิตรวจสอบความโปร่งใสของมูลนิธิ
การเกิดขึ้นของถกเถียงระหว่างผู้บริจาคจำนวนน้อยอย่าง 1,000 บาท กับแนวคิดการบริจาคจำนวนมหาศาลอย่าง 1 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างในมุมมองของสังคมต่อมาตรฐานและสิทธิ์ในการตรวจสอบความโปร่งใสของมูลนิธิต่างๆ ในประเทศไทย
สำหรับ ออยศรีย แสงศรี การกระทำของเธอไม่ได้เกิดจากเหตุผลทางวัตถุ แต่เกิดจากเจตนาที่ต้องการตรวจสอบการทำงานขององค์กรที่อ้างตัวว่าทำดี แต่อาจมีความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ การที่เธอออกมาอธิบายว่าเงินทุกบาทมาจากความบริสุทธิ์ใจ เป็นเป็นการชี้ให้เห็นว่า สิทธิ์ในการตรวจสอบควรขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ตรวจสอบ ไม่ใช่เพียงปริมาณของเงินที่บริจาคเท่านั้น
ในทางกลับกัน มุมมองของ นายชูชาติ กันภัย ที่อ้างถึงเงินจำนวน 1 ล้านบาท เป็นการตอกย้ำถึงกฎเกณฑ์หรือข้อปฏิบัติบางประการในสังคมหรือในทางกฎหมาย ที่อาจทำให้ผู้บริจาคจำนวนน้อยถูกมองข้าม หรือถูกตีความว่ามีความตั้งใจน้อยกว่าในการตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศล
ประเด็นเรื่องความโปร่งใสของเงินบริจาคในมูลนิธิต่างๆ ยังคงเป็นหัวข้อที่ร้อนแรงและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง ในขณะนี้ สังคมไทยกำลังอยู่ในช่วงของการตื่นตัวเรื่องการตรวจสอบองค์กรสาธารณกุศลมากขึ้น ผู้คนเริ่มตระหนักว่าความโปร่งใสคือหัวใจสำคัญขององค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม
ดังนั้น บทบาทของผู้บริจาค ไม่ว่าจะเป็นจำนวน 1,000 บาท หรือ 1 ล้านบาท ควรถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญที่สุดคือเจตนาของผู้ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการเหล่านั้น
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