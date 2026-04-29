ออมสิน-NIA เปิดหลักสูตร 'GSB Innovation for the Future' พลิกโฉมผู้ประกอบการไทย

ธนาคารออมสินและ NIA ร่วมมือเปิดตัวหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคต
ธนาคาร ออมสิน และสำนักงาน นวัตกรรม แห่งชาติ ( NIA ) ร่วมมือกันเปิดตัวหลักสูตร 'GSB Innovation for the Future' ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่มุ่งเน้นการพลิกโฉมศักยภาพของ ผู้ประกอบการ และคนรุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อน เศรษฐกิจ ไทยไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วย นวัตกรรม โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (อว.
) โดยมีเป้าหมายหลักในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในยุคที่เศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันที่สูงขึ้น หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ที่สนใจจากหลากหลายสาขาอาชีพและระดับประสบการณ์ ดร.
กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA ได้เน้นย้ำถึงปัญหาสำคัญที่ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กำลังเผชิญอยู่ นั่นคือการขาดแคลนองค์ความรู้ที่ทันสมัย โดยส่วนใหญ่ยังคงยึดติดกับความรู้เดิมๆ เกี่ยวกับการผลิต การตลาด และการจำหน่าย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก การเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ยังเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับผู้ประกอบการหลายราย หลักสูตร 'GSB Innovation for the Future' จึงถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยการนำเสนอเนื้อหาที่ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทโลก พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการไทยจะช่วยให้พวกเขาสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก มองเห็นโอกาสใหม่ๆ ในตลาด และพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างนวัตกรรมที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา NIA และธนาคารออมสินได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการบ่มเพาะองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน และผู้ประกอบการ SMEs รุ่นใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้พวกเขาสามารถปรับตัวและคว้าโอกาสจากเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การร่วมมือกันครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจไทยให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สำหรับปี 2568-2569 หลักสูตร 'GSB Innovation for the Future' ได้รับการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความเข้มข้นและทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสเทรนด์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่ 3 วัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ การสร้างความเข้าใจในแนวคิดและหลักการของนวัตกรรม การพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการสร้างและนำนวัตกรรมไปใช้ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม หลักสูตรนี้จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองและสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทั
