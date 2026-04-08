อสส. สั่งฟ้อง 'ชนนพัฒฐ์' สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม คดีฟอกเงิน-พนันออนไลน์ พร้อมหิ้วตัวส่งศาลทันที!

อัยการสูงสุดสั่งฟ้อง นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม ในคดีฟอกเงินและพนันออนไลน์ พร้อมสั่งนำตัวส่งศาลทันที หลังพบหลักฐานชัดเจน
ด่วน! อัยการสูงสุด (อสส.) สั่งฟ้อง นาย ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.
) จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคกล้าธรรม พร้อมพวก ในความผิดฐานฟอกเงินและจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ หลังพิจารณาพยานหลักฐานอย่างละเอียดถี่ถ้วน พบหลักฐานเชื่อมโยงถึงการกระทำความผิดอย่างชัดเจน โดยมีการโอนย้ายทรัพย์สินเพื่อซุกซ่อนและปกปิดแหล่งที่มาของเงินที่ได้มาจากการพนันออนไลน์ ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายอย่างร้ายแรง และส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม\นายไชยรัตน์ ปาวะกะนันท์ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 โดยระบุว่า อัยการสูงสุดได้มีคำสั่งเด็ดขาดให้ฟ้อง นายชนนพัฒฐ์ พร้อมพวกในสองคดีหลัก คดีแรกเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ซึ่งสืบเนื่องมาจากการตรวจสอบพบความเชื่อมโยงระหว่างนายชนนพัฒฐ์กับทรัพย์สินที่ได้มาจากการพนันออนไลน์ มีการโอน รับโอน และเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยในคดีนี้ อัยการสูงสุดได้สั่งฟ้อง นายชนนพัฒฐ์ และนายภัทรศักดิ์ แสงสว่าง หรือ ตั๊ก ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ด้วย นอกจากนี้ อัยการสูงสุดยังได้ประสานงานไปยังสำนักงาน ปปง. เพื่อดำเนินการยึดรถยนต์ของกลางจำนวน 2 รายการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคดีต่อไป อีกคดีหนึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ โดยอัยการสูงสุดได้สั่งฟ้องนายชนนพัฒฐ์และนายณัฐวุฒิ จันทร หรือ บอย ในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม อย่างไรก็ตาม ในส่วนของความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 อัยการสูงสุดได้มีคำสั่งไม่ฟ้อง เนื่องจากพยานหลักฐานที่ปรากฏเป็นเพียงข้อมูลการชักชวนให้เล่นการพนัน มิได้เป็นข้อมูลเท็จตามที่กฎหมายกำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังมีการสั่งให้ตรวจสอบอาวุธปืนจำนวน 5 กระบอกที่ยึดได้ เพื่อนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลต่อไป\ภายหลังการสั่งฟ้อง พนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการนำตัว นายชนนพัฒฐ์ นายภัทรศักดิ์ และนายณัฐวุฒิ มาส่งมอบให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลตามขั้นตอนกฎหมายโดยเร็วที่สุด ซึ่งหมายความว่ากระบวนการยุติธรรมได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และผู้ต้องหาทั้งหมดจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ หรือรับโทษตามกฎหมายต่อไป การสั่งฟ้องครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่สำคัญในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และการฟอกเงิน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง และสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการกระทำความผิดดังกล่าว เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของสังคมโดยรวม\ทั้งนี้ คดีดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนและสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับบุคคลสาธารณะ และเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ที่ซับซ้อนขึ้น การติดตามความคืบหน้าของคดีนี้อย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นธรรม รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไท
