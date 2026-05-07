อว. ร่วมกับ กทม. เปิดตัวนวัตกรรม AI ตรวจวัดแผ่นดินไหวและการเอียงของอาคาร ยกระดับความปลอดภัยในโรงพยาบาลทั่วไทย

กระทรวง อว. และผู้ว่าฯ กทม. ส่งมอบระบบตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนและตรวจการเอียงของอาคารด้วย AI เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ มุ่งรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวอย่างมีประสิทธิภาพ
ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เผชิญกับความผันผวนทางธรรมชาติอย่างรุนแรง ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่ภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งไทยต้องรับมือกับทั้งเหตุการณ์ แผ่นดินไหว หลุมยุบขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงมหาอุทกภัยที่สร้างความเสียหายอย่างหนักในพื้นที่ภาคใต้ สถานการณ์เหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนสำคัญที่ทำให้ภาครัฐต้องหันมาให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมและการสร้างระบบป้องกันที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่เปราะบางอย่างโรงพยาบาล ซึ่งเป็นสถานที่ที่รวมผู้ป่วยหนักและเครื่องมือแพทย์ที่มีราคาสูงและมีความละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว.
จึงได้ผนึกกำลังร่วมกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการส่งมอบนวัตกรรมล้ำสมัยเพื่อการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนและการเอียงตัวของอาคาร ณ อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาใช้บริการทางการแพทย์ สำหรับนวัตกรรมที่นำมาติดตั้งในครั้งนี้ คือระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวและการเอียงของอาคารที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ซึ่งมีความสามารถในการตรวจจับแรงสั่นสะเทือนที่มีความละเอียดสูงและติดตามการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของอาคารแบบเรียลไทม์ หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันที ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการวิกฤต โดยเฉพาะในห้องผู้ป่วยหนักหรือ ICU ที่ผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนย้ายตนเองได้ และในห้องเก็บเครื่องมือแพทย์ที่มีความไวต่อการสั่นสะเทือน เช่น เครื่องสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก หรือ MRI ซึ่งหากเกิดการเอียงหรือสั่นสะเทือนเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลต่อการทำงานของเครื่องมือหรือทำให้เกิดความเสียหายมหาศาล การมีระบบเตือนภัยที่แม่นยำจะช่วยให้ทีมแพทย์และพยาบาลสามารถวางแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและป้องกันอุปกรณ์สำคัญได้อย่างทันท่วงที ลดความสูญเสียทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สิน โดยโครงการนี้เป็นผลสำเร็จจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยระดับประเทศ ทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างเครื่องมือที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ซึ่งมีความแตกต่างจากเทคโนโลยีที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งในด้านโครงสร้างดินและลักษณะทางภูมิศาสตร์ ในด้านนโยบายการขับเคลื่อน นายยศชนันได้เน้นย้ำว่า กระทรวง อว.
มีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้สนับสนุนทุนวิจัยแบบเดิม มาเป็นการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง โดยจะให้การสนับสนุนทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล และการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ขั้นสูง เพื่อให้นักวิจัยสามารถพัฒนาโซลูชันที่แก้ไขปัญหาของคนหน้างานได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้ กระทรวงยังเตรียมปรับปรุงกระบวนการพิจารณาอนุมัติทุนวิจัยให้มีความรวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เป้าหมายสูงสุดคือการทำให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ทางเทคโนโลยี โดยการสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้โรงพยาบาลและหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศสามารถเข้าถึงระบบความปลอดภัยนี้ได้อย่างทั่วถึง พร้อมกันนี้ยังได้มีการกล่าวชื่นชมและให้เกียรตินักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ทำงานอย่างหนักอยู่เบื้องหลัง โดยยกย่องว่าบุคคลเหล่านี้คือฮีโร่ผู้สร้างความอุ่นใจให้กับสังคมไทย ผ่านการเปลี่ยนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นเกราะป้องกันภัยพิบัติที่จับต้องได้ ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างเมืองที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยสำหรับทุกคนในอนาค
AI แผ่นดินไหว ความปลอดภัยโรงพยาบาล นวัตกรรมไทย การจัดการภัยพิบัติ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Lumen ยืนยัน AI บอทสร้างทราฟฟิกอินเทอร์เน็ตทั่วโลกเกิน 50% แล้วLumen Technologies เปิดเผยว่า AI บอทสร้างทราฟฟิกอินเทอร์เน็ตทั่วโลกมากกว่า 50% แล้ว บริษัทที่รองรับทราฟฟิกโลก 65% เรียกร้องให้ทุกองค์กรเร่งปรับโครงสร้างเครือข่ายรับยุค AI
Read more »
การใช้ AI ในองค์กรไทย: โอกาสและความท้าทายในการพัฒนาทักษะอย่างยั่งยืนการใช้เทคโนโลยี AI ในประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและกลาง (SMEs) ที่มักเน้นการเรียนรู้จากการทำงานจริง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทักษะอย่างเป็นระบบยังตามไม่ทัน ส่งผลให้การใช้ AI เน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพในระยะสั้นมากกว่าการวางรากฐานที่ยั่งยืน เฟดเอ็กซ์ ได้เปิดตัวโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน AI ระดับโลก ให้แก่พนักงานกว่า 500,000 คนทั่วโลก รวมถึงทีมงานในประเทศไทย โดยจัดหลักสูตรอบรมตามสายงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการใช้งาน AI ให้สอดคล้องกับบทบาทของพนักงานในแต่ละภาคส่วน และสนับสนุนการนำ AI ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร
Read more »
รัฐบาลสหรัฐสร้างหน่วยงานใหม่เพื่อประเมินความเสี่ยง AI ต่อความมั่นคงชาติกระทรวงพาณิชย์สหรัฐสร้างหน่วยงาน CAISI เพื่อประเมินความเสี่ยงของ AI ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงชาติ โดยบริษัทต้องส่งโมเดล AI ให้ทดสอบโดยไม่มีระบบป้องกัน ขณะที่รัฐบาลพิจารณาเพิ่มการควบคุมอุตสาหกรรม AI
Read more »
การสัมมนาเพื่อพัฒนาอธิปไตยทางปัญญาประดิษฐ์ (AI Sovereignty) ของประเทศไทยการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงนโยบายและทิศทางการพัฒนาอธิปไตยทางปัญญาประดิษฐ์ (AI Sovereignty) ของประเทศไทย โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมแสดงวิสัยทัศน์และแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนา AI อย่างมั่นคงและยั่งยืน
Read more »
ออสการ์ห้ามใช้ AI ในสาขาการแสดงและบทภาพยนตร์ออสการ์ประกาศห้ามใช้ AI ในสาขาการแสดงและบทภาพยนตร์ กำหนดให้ต้องสร้างโดยมนุษย์เท่านั้น สะท้อนความกังวลต่อบทบาท AI ในวงการภาพยนตร์
Read more »
งานวิจัยใหม่ Cambridge เปิดโผอาชีพที่ มนุษย์ยังเหนือกว่า AI แทนที่ไม่ได้สรุปข่าว งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Cambridge พบว่าอาชีพแฮ็กเกอร์จะยังไม่ถูก AI แย่งงานเพราะสายงานนี้ไม่ไว้วางใจให้ AI เขียนโค้ดโจมตีระบบที่ซับซ้อน
Read more »