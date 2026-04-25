อว. ร่วมมือกระทรวงเกษตรฯ เปิด 'ปุ๋ยสั่งตัดอัจฉริยะ' ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน 40-60%

รัฐบาลเปิดตัวโครงการ 'ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อเกษตรกรไทย' นำร่องที่อุดรธานี ใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ดินผสมปุ๋ย ลดต้นทุน 40-60% ฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม บูรณาการ 3 กระทรวงดัน 'เกษตรแม่นยำ' ทั่วประเทศ
รัฐบาลไทยภายใต้การนำของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.
) ได้เปิดตัวโครงการสำคัญในการแก้ไขปัญหาปุ๋ยแพงและฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมทั่วประเทศ โครงการนี้เป็นการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน โดยมีเป้าหมายหลักในการยกระดับภาคเกษตรกรรมไทยไปสู่ระบบเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) ที่ทันสมัยและยั่งยืน โครงการเริ่มต้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยมีชื่อว่า 'ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อเกษตรกรไทย' ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ดินอย่างละเอียดเพื่อผสมปุ๋ยที่เหมาะสมกับความต้องการของพืชแต่ละชนิดและสภาพดินในแต่ละพื้นที่ การดำเนินการนี้คาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้ถึง 40-60% และยังช่วยฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ปัญหาปุ๋ยแพงเป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญที่เกษตรกรไทยกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและผลกำไรของเกษตรกรอย่างมาก รัฐบาลจึงเล็งเห็นความจำเป็นในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โครงการ 'ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อเกษตรกรไทย' จึงเป็นทางออกที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ดินอย่างแม่นยำ เพื่อให้สามารถผสมปุ๋ยที่เหมาะสมกับความต้องการของพืชแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งจะช่วยลดการใช้ปุ๋ยที่ไม่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยให้สูงสุด นอกจากนี้ โครงการยังให้ความสำคัญกับการเติมอินทรียวัตถุลงในดิน เพื่อฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์และสามารถรองรับการเพาะปลูกได้อย่างยั่งยืน การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 3 กระทรวง ได้แก่ อว.
กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงแรงงาน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการนี้มีความครอบคลุมและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงการอุดมศึกษาฯ รับผิดชอบด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรฯ รับผิดชอบด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร และกระทรวงแรงงานรับผิดชอบด้านการพัฒนาทักษะแรงงานในภาคเกษตรกรรม การเปิดตัวโครงการที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.
ก. ส. อุดรธานี จำกัด ได้รับความสนใจจากเกษตรกร สส. และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เป็นจำนวนมาก รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.
ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการสนับสนุนภาคเกษตรกรรมไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตร โครงการนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในภาคเกษตรกรรมไทย โดยรัฐบาลมีแผนที่จะขยายผลโครงการไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศภายใน 6 เดือนข้างหน้า และตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับภาคเกษตรกรรมไทยไปสู่ระบบเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) ที่ทันสมัยและยั่งยืน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรไทยในระยะยาว การนำเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดอัจฉริยะมาใช้ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ภาคเกษตรกรรมไทยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อ
ปุ๋ยสั่งตัด เกษตรแม่นยำ ลดต้นทุน ฟื้นฟูดิน กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงอุดมศึกษาฯ
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
“ภราดร” ข่าวดี “ไทยช่วยไทยพลัส”รัฐจ่ายเพิ่ม 60:40'ภราดร' ข่าวดี 'ไทยช่วยไทยพลัส'รัฐจ่ายเพิ่ม 60:40 ใช้รูปแบบทยอยจ่าย ยันประชุมงบฯวานนี้ ไม่มีเรื่องเงินกู้ โยนให้ถาม 'เอกนิติ' ย้ำรัฐบาลไม่ได้ถังแตก
Read more »
ไทยช่วยไทยพลัส 2569: รัฐช่วย 60% ประชาชน 40% เงื่อนไขและรายละเอียดอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับโครงการ 'ไทยช่วยไทยพลัส' ปี 2569 โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพที่รัฐบาลปรับปรุงจาก 'คนละครึ่ง' โดยเพิ่มสัดส่วนการสนับสนุนจากรัฐเป็น 60% และประชาชนจ่าย 40% พร้อมรายละเอียดคุณสมบัติ เงื่อนไขการลงทะเบียน และกำหนดการเปิดรับสมัคร
Read more »
“ภราดร” ยัน ไทยช่วยไทยพลัส คิกออฟ มิย.นี้ คาดรัฐจ่าย60:40'ภราดร' ยัน ไทยช่วยไทยพลัส คิกออฟ มิ.ย.นี้ คาด รัฐจ่าย 60:40 ให้เป็นรายเดือน ระบุ ช่วงแรกใช้งบกลาง
Read more »
รัฐบาลเตรียมปรับปรุงโครงการคนละครึ่งเป็นไทยช่วยไทยพลัสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพใหม่ 'ไทยช่วยไทยพลัส' คาดรัฐออก 60% ประชาชน 40% จ่ายเป็นรายเดือน เริ่มต้นได้มิถุนายนนี้
Read more »
เอกนิติเดินหน้าคนละครึ่งพลัส ลงทะเบียนพ.ค. เริ่มใช้มิ.ย.รัฐบาลเตรียมเปิดโครงการคนละครึ่งพลัส ช่วยค่าครองชีพประชาชน 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน ผ่านแอปเป๋าตัง โดยรัฐช่วย 60% ประชาชน 40% เริ่มลงทะเบียนพฤษภาคม 2569 และใช้สิทธิ์ได้มิถุนายน 2569
Read more »
ไทยช่วยไทยพลัส เตรียมเปิดลงทะเบียนพฤษภาคม 69 ผ่านแอปเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัส หรือ คนละครึ่งพลัส เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในเดือนพฤษภาคม 2569 โดยรัฐบาลจะสนับสนุน 60% และประชาชน 40% คาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิได้ในเดือนมิถุนายน เน้นช่วยเหลือค่าครองชีพและกลุ่มเปราะบาง
Read more »