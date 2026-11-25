อว. จับมืองาน Aquatech Asia 2026 แก้สารหนูลุ่มน้ำกก
กระทรวง อว. นำเทคโนโลยีจาก Aquatech Asia 2026 แก้สารหนูในลุ่มน้ำกก ด้วยระบบรีดตะกอนและแปรรูปเป็นวัสดุก่อสร้าง เพื่อกู้คืนคุณภาพน้ำสู่ประชาชน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ กระทรวง อว. ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาเทคโนโลยีขั้นสูงภายในงานนิทรรศการ Aquatech Asia 2026 เพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำอย่างยั่งยืน โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับนวัตกรรมด้านการจัดการตะกอนที่ช่วยดูดสารพิษออกจากแหล่งน้ำ โดยเฉพาะกรณีการปนเปื้อนของ สารหนู ในพื้นที่ ลุ่มน้ำกก
การเยี่ยมชมครั้งนี้มุ่งเน้นการคัดเลือกเครื่องจักรเทคโนโลยีสูงจากผู้ประกอบการทั้งในไทยและต่างประเทศ ซึ่งมีความสามารถในการดูดตะกอนและรีดน้ำออกจากตะกอนเหลวให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทีมงานของกระทรวง อว. เล็งเห็นว่าเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้และต่อยอดให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่จริงในลุ่มน้ำกกได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและตะกอนปนเปื้อนสารหนูได้อย่างตรงจุดและยั่งยืนAlso readGFest เปิดตัว Rock Wave 2026 เฟสติวัลร็อกแรกสุดชิลริมชายหาดชะอำ
กลไกการทำงานระบบบำบัดตะกอน 3 ขั้นตอน
กระบวนการบำบัดตะกอนปนเปื้อนสารหนูในลุ่มน้ำกก จะอาศัยการบูรณาการเทคโนโลยีจากงาน Aquatech Asia 2026 เข้าด้วยกันเป็น 3 ขั้นตอนหลัก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการนำตะกอนที่ดูดขึ้นมาจากการจัดการแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มาเข้าสู่กระบวนการแรกคือ การรีดน้ำและอัดก้อนตะกอน (Dewatering) โดยใช้เครื่องจักรเทคโนโลยีสูงเพื่อกำจัดน้ำออกจากตะกอนเหลวให้กลายเป็นก้อนตะกอนแห้งสนิท ซึ่งวิธีนี้ช่วยลดปริมาตรของเสียและป้องกันไม่ให้อนุภาคพิษแพร่กระจายกลับสู่แหล่งน้ำอีกครั้ง
หลังจากได้ก้อนตะกอนแห้งแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการแปรรูปและตรึงสารพิษในวัสดุก่อสร้าง (Solidification) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการกำจัดสารหนูอย่างถาวร โดยนำก้อนตะกอนเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการเผาที่อุณหภูมิสูงเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นปูนซีเมนต์หรือวัสดุก่อสร้างทั่วไป ความร้อนสูงจากกระบวนการนี้จะทำให้สารหนู (Arsenic) หลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกับวัสดุอย่างถาวร ทำให้สารพิษไม่สามารถชะล้างกลับออกมาปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้อีกเลย ซึ่งเป็นวิธีการจัดการที่ปลอดภัยและยั่งยืนกว่าการฝังกลบทั่วไป
เทคโนโลยีเหล่านี้แม้จะเป็นการนำจุดเด่นของการจัดการตะกอนในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มาปรับใช้ แต่สามารถทำให้เหมาะสมกับบริบทของโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็กในประเทศไทย เช่น ฝายชลประทาน คลองส่งน้ำ และบ่อดักตะกอนขนาดเล็ก ในพื้นที่ลุ่มน้ำกก กระบวนการทำงานที่ออกแบบมาเฉพาะทางนี้ ทำให้สามารถบูรณาการระบบเข้ากับสภาพพื้นที่จริงได้โดยไม่กระทบต่อระบบชลประทานเดิมที่กำลังใช้งานอยู่
การเชื่อมโยงข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อติดตั้งระบบนำร่อง
ด้าน ยศชนัน ซึ่งรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีจากงานดังกล่าว ได้เตรียมการเชื่อมโยงข้อมูลนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พบภายในงาน Aquatech Asia 2026 เข้ากับทีมคณาจารย์และนักวิจัยของกระทรวง อว. โดยตรง เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์และออกแบบระบบบำบัดที่เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ำกกอย่างละเอียด ก่อนนำไปประยุกต์ใช้กับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิม
การดำเนินการนี้มุ่งหมายให้นำเทคโนโลยีใหม่ไปบูรณาการร่วมกับระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำและระบบกรองสารหนู ที่หน่วยงานวิจัยของกระทรวง อว. เตรียมความพร้อมไว้แล้วก่อนหน้านี้ การเชื่อมโยงข้อมูลนี้จะช่วยเร่งกระบวนการตัดสินใจและออกแบบระบบให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ทำให้สามารถดำเนินการติดตั้งระบบนำร่องในฝายชลประทานในพื้นที่จริงได้ทันทีโดยไม่ต้องรอก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ทั้งหมด
ผลกระทบเชิงบวกต่อประชาชนและความปลอดภัยของน้ำ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบนำร่องดังกล่าว คือการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในคุณภาพน้ำให้แก่ชุมชนในลุ่มน้ำกกอย่างชัดเจน การจัดการตะกอนปนเปื้อนสารหนูด้วยเทคโนโลยีจาก Aquatech Asia 2026 จะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนที่พึ่งพาน้ำในแม่น้ำและฝายชลประทานสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
นอกจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้ว ยังเป็นการคืนน้ำสะอาดให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการเปลี่ยนตะกอนพิษให้กลายเป็นวัสดุ inert ที่ไม่มีพิษภัย การดำเนินการนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของกระทรวง อว. ในการนำวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาระดับชาติได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่เสี่ยงทันทีหลังจากผ่านการศึกษามาอย่างละเอียดรอบคอบ
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