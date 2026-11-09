อลิสซอน เบ็กเกอร์ ยืนยันความตั้งใจอยู่ลิเวอร์พูลต่อหลังจบฤดูกาล
อลิสซอน เบ็กเกอร์ ผู้รักษาประตูวัย 34 ปี ของลิเวอร์พูล ออกมายืนยันชัดเจนว่าต้องการต่อสัญญากับสโมสรต่อจากนี้ ขณะที่นายด่านชาวบราซิลลงสนามให้หงส์แดงไป 347 นัดแล้วนับตั้งแต่ย้ายทีมในปี 2018
อลิสซอน เบ็กเกอร์ ผู้รักษาประตูตัวจริงของทีม ลิเวอร์พูล ได้ออกมาประกาศเจตจำนงอย่างชัดเจนแล้วว่าต้องการอยู่ค้าแข้งกับสโมสรต่อไป หลังจากที่ สัญญาฉบับปัจจุบัน ของเขาใกล้จะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีความสำคัญมากสำหรับโครงสร้างทีม เนื่องจากสถานการณ์การต่อสัญญาเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองจากแฟนบอลและผู้สื่อข่าวทั่วโลกอย่างใกล้ชิด
รายละเอียดสัญญาและประวัติการค้าแข้ง
อลิสซอน เบ็กเกอร์ ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลจากสโมสรโรม่าด้วยค่าตัวสูงถึง 66.8 ล้านปอนด์เมื่อปี 2018 และตั้งแต่นั้นมาเขาได้พิสูจน์ตัวเองเป็นปราการด่านสุดท้ายที่แข็งแกร่งให้กับทีม โดยได้ลงสนามให้กับหงส์แดงไปแล้วทั้งหมด 347 นัดในทุกรายการ ซึ่งเป็นตัวเลขที่แสดงถึงความสม่ำเสมอและความสำคัญของเขาในระบบการเล่นของทีมอย่างมากAlso readรวบชายเปลือยกายป่วนวัด! แกล้งบ้าหนีความผิด หลังย่องขโมยย่ามพระ-ดมกาว
นายด่านวัย 34 ปีรายนี้มีสัญญากับลิเวอร์พูลหมดอายุหลังจากจบฤดูกาลนี้ทันที และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาสัญญาออกไป ทำให้บรรยากาศการเจรจาเป็นเรื่องน่าติดตาม โดยอลิสซอนได้ยืนยันว่ามีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมต่อ
จุดยืนของอลิสซอนและความคืบหน้าการเจรจา
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามตรงๆ ถึงอนาคตของเขา อลิสซอน เบ็กเกอร์ ตอบกลับไปว่าใช่ครับ ในความคิดของผมผมอยากอยู่ต่อ โดยเขาอธิบายเพิ่มเติมว่าถึงแม้ในปัจจุบันเขาจะโฟกัสไปที่การลงเล่นในทุกๆ เกมอย่างเต็มที่ แต่ในใจลึกๆ แล้วเขารู้สึกมีความสุขที่มีโอกาสได้ค้าแข้งต่อที่นี่
เขาอธิบายต่อว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยและสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความตั้งใจส่วนตัวของเขาที่ต้องการอยู่ต่อ และครอบครัวของเขาก็มีความสุขกับสภาพแวดล้อมที่นี่เช่นกัน
ด้านความคืบหน้าเรื่องการเจรจา อลิสซอน เบ็กเกอร์ ให้ข้อมูลว่าเอเจนต์ของเขาและทางสโมสรลิเวอร์พูลกำลังมีการพูดคุยและเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่อยู่อย่างใกล้ชิด โดยยังไม่มีการประกาศผลสรุปในขณะนี้ แต่ทั้งสองฝ่ายต่างมองไปข้างหน้าในทิศทางเดียวกัน
เป้าหมายการแข่งขันและอดีตที่ยูเวนตุส
อลิสซอน เบ็กเกอร์ ยังระบุชัดเจนว่าเขายังคงกระหายชัยชนะและต้องการคว้าแชมป์ต่างๆ มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ นอกจากนี้เขายังต้องการลงเล่นในระดับสูงสุดให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะนั่นคือเป้าหมายสำคัญในชีวิตนักฟุตบอลของเขาจนถึงทุกวันนี้
ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าอลิสซอน เบ็กเกอร์ เคยพิจารณาข้อเสนอจากการย้ายไปเล่นให้กับยูเวนตุสเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา แต่ในท้ายที่สุดเขาก็ตัดสินใจเลือกที่จะยืนอยู่ข้างๆ ทีมลิเวอร์พูลต่อไป แสดงให้เห็นถึงความภักดีและความผูกพันที่มีต่อสโมสรแห่งนี้
มุมมองของทีมงานและอนาคตของนายด่าน
อันโทนิโอ อีราโอลา เฮดโค้ชลิเวอร์พูล ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยยอมรับว่าเขาไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของอลิสซอน เบ็กเกอร์ กับสโมสรหรือไม่ แต่เขาก็ได้แสดงความหวังว่าผู้รักษาประตูรายนี้อยู่กับทีมต่อไปได้อีกนาน
สถานการณ์ปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าอลิสซอน เบ็กเกอร์ ยังพร้อมที่จะต่อสู้และมีส่วนร่วมกับทีมในทุกรายการ ขณะที่ทีมลิเวอร์พูลเองก็กำลังมองหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาตัวผู้เล่นระดับโลกคนนี้ไว้ในทีมต่อไป เพื่อให้โครงสร้างทีมมีความมั่นคงและพร้อมสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลถัดไป
Get an alert when there is news on SportsFollow Sports