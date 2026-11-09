อลิซ หวงและ Megaspeed ถูกกล่าวหาเกี่ยวพันข่าวกรองจีน-เอ็นวิเดีย
รายงานข่าวกรองสหรัฐฯ ชี้ อลิซ หวง อดีตผู้บริหาร Megaspeed อาจเป็นสายลับจีน ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานชิป AI ของ Nvidia และ Megaspeed ที่ถูกตรวจสอบการค้า
ประเด็นร้อนในวงการเทคโนโลยีระดับโลกปรากฏขึ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 เมื่อสื่ออเมริกันรายงานว่าหน่วยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาเชื่อว่า อลิซ หวง (Alice Huang) หรือ หวง เลอ (Huang Le) พลเมืองจีนและอดีตผู้บริหารของบริษัท Megaspeed ซึ่งเป็นบริษัทจากสิงคโปร์ ที่ซื้อ ชิป AI ของ Nvidia กำลังถูกดึงตัวมาปฏิบัติหน้าที่เป็นสายลับให้ รัฐบาลปักกิ่ง
กลไกการค้าชิปและบริษัท Megaspeed
Megaspeed แยกตัวออกมาจากบริษัทเกมของจีนในปี 2566 โดยมีธุรกิจหลักคือการเช่าพลังประมวลผลบนชิปของ Nvidia ให้กับลูกค้าที่เป็นบริษัทจีน ข้อมูลจาก CNBC ชี้ให้เห็นว่าการซื้อชิปของ Megaspeed นั้นน่าเชื่อถือมาก เนื่องจากบริษัทในเครือจากมาเลเซียได้ซื้ออุปกรณ์ AI ที่ใช้ชิป Nvidia ไปอย่างน้อย 4,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2567 ถึงกุมภาพันธ์ 2569 ตามข้อมูลการค้าAlso readราคาทองคำปิดตลาดวันศุกร์ปรับลดหลังข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ แข็งแกร่งกว่าคาด
บริษัท Megaspeed อยู่ในการตรวจสอบของสหรัฐอเมริกาอย่างยาวนาน โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ Megaspeed มาตั้งแต่ปลายปี 2567 และการสอบสวนของกระทรวงพาณิชย์ถูกส่งต่อให้กระทรวงยุติธรรมในปีนี้ ฝ่านักสิงคโปร์เองก็ดำเนินการสอบสวน โดยตำรวจสิงคโปร์ระบุเมื่อเดือนตุลาคม 2568 ว่ากำลังสอบสวน Megaspeed ในข้อสงสัยว่าฝ่าฝืนกฎหมายภายในประเทศ
บทบาทของอลิซ หวงและความเชื่อมโยงกับ Nvidia
รายงานเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 ระบุจากแหล่งข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อและบันทึกภายในว่า หน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ สรุปว่า อลิซ หวง ส่งข้อมูลให้ปักกิ่ง และมีการเฝ้าสังเกตพบว่าเธอสนิทสนมกับ เจนเซ่น หวง (Jensen Huang) ซีอีโอของ Nvidia รายงานเพิ่มเติมระบุว่าอีเมลของอลิซถูกเฝ้าติดตามและพบการติดต่อพลเมืองสหรัฐฯ ซึ่งต่อมาคือ เจนเซ่น หวง แต่ยังไม่ชัดเจนว่ามีข้อมูลอะไรถูกส่งต่อ
ไฟแนนเชียล ไทมส์ รายงานเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ว่าบันทึกของสหรัฐฯ ระบุว่า กระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนเป็นผู้ดึงตัวอลิซมารับงาน และทั้งสองมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว เจ้าหน้าที่สงสัยว่าชิปบางส่วนของ Megaspeed อาจถูกลักลอบนำเข้าสู่จีน แต่ในตอนแรกไม่เชื่อว่า เจนเซ่น หวง จะรู้เกี่ยวกับบทบาทที่ถูกกล่าวหานี้
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน เจนเซ่น หวง ออกจดหมายขอโทษพนักงานของบริษัทเรื่องการนอกใจภรรยา ซึ่งสื่ออย่าง CNBC และ Axios ได้เชื่อมโยงเรื่องนี้กับ อลิซ หวง อย่างไรก็ตาม เนื้อหาที่เผยแพร่จาก เจนเซ่น หวง ไม่ได้ระบุชื่อใคร และไม่พูดถึงเรื่อง间谍
ปฏิกิริยาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสถานะปัจจุบัน
คณะกรรมการบริษัท Nvidia ระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีมูลเชื่อถือว่าการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือความลับของบริษัทได้รับผลกระทบ ขณะที่ อลิซ หวง เก็บตัวเงียบ ไม่มีการตอบรับหรือปฏิเสธรายงานข่าว ด้าน Megaspeed ระบุว่าบริษัทให้ความสำคัญกับข้อกล่าวหาอย่างมาก แต่ไม่สามารถตอบโต้การพิจารณาคดีผ่านสื่อได้
เจนเซ่น หวง ระบุว่าการติดต่อระหว่างหน่วยงานนั้นเป็นเรื่องปกติและไม่มีอะไรผิดปกติไปกว่าที่คาดไว้ โดยข้อกล่าวหาเรื่องการลักลอบขนชิปนั้นถูกหักล้างไปแล้ว ส่วน จีน ผ่านกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตจีนในวอชิงตัน ยืนยันแข็งขันว่าข้อกล่าวหาไร้มูลความจริง ขณะที่ สิงคโปร์ ส่งกระทรวงมหาดไทยตอบรายงานของวอลล์สตรีท เจอร์นัลว่าไม่มีการสอบสวนใด ๆ ต่อ อลิซ หวง ในประเด็นความเชื่อมโยงด้านข่าวกรอง
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