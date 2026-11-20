อรรถวิชช์เสนอเพดานน้ำมัน35บาท-ปฏิรูปโครงสร้างพลังงาน
อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เสนอรัฐบาลใช้กฎหมายควบคุมเพดานราคาน้ำมันดีเซล B7 และแก๊สโซฮอล์ 95 ไม่เกินลิตรละ 35 บาท พร้อมปฏิรูปโครงสร้างพลังงานระยะยาวเพื่อบรรเทาภาระประชาชน
ดร. อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรองหัวหน้า พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงสร้างราคาน้ำมันในประเทศไทย โดยระบุว่าข้อมูลที่ประชาชนได้รับในปัจจุบันเป็นเพียงความจริงครึ่งเดียว เนื่องจากราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่อ้างอิงจาก ตลาดสิงคโปร์ ส่งผลให้ราคาขายสูงกว่าต้นทุนน้ำมันดิบที่แท้จริง และทำให้โรงกลั่นได้รับกำไรสูงเกินควร
กรณีดังกล่าว ดร.อรรถวิชช์ ได้ชี้แจงว่าแม้ราคาน้ำมันดิบดูไบในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้นจริง แต่การที่ประเทศไทยผลิตน้ำมันดิบได้เองเพียงประมาณ 9% ของความต้องการ กลับมีศักยภาพด้านการกลั่นสูงถึงวันละ 1 ล้านบาร์เรล ซึ่งใกล้เคียงกับสิงคโปร์ การยึดราคาน้ำมันสำเร็จรูปของสิงคโปร์เป็นเกณฑ์อ้างอิงเพียงอย่างเดียวจึงไม่เหมาะสมและไม่จำเป็นต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศAlso readหลักการโหราศาสตร์ไทยเกี่ยวกับอิทธิพลของดาวพระเคราะห์ต่อลัคนา
เปรียบเทียบมาตรการราคาน้ำมันมาเลเซีย
ในประเด็นการเปรียบเทียบมาตรการราคาน้ำมันของประเทศเพื่อนบ้าน อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ได้ยกตัวอย่างการบริหารราคาน้ำมันของประเทศมาเลเซีย ซึ่งแม้ราคาน้ำมันหน้าสถานีบริการของไทยและมาเลเซียจะใกล้เคียงกัน แต่ประชาชนมาเลเซียที่มีบัตรประจำตัวประชาชนสามารถเติมน้ำมันดีเซลในราคาประมาณ 16 บาทต่อลิตร ภายใต้โควตา 300 ลิตรต่อเดือน และยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างและรถบรรทุก ขณะที่ปิโตรนาสของมาเลเซียมีส่วนร่วมในการตรึงราคาน้ำมันดีเซลพื้นฐานอย่างชัดเจน
ข้อเสนอเพดานราคาดีเซลB7และแก๊สโซฮอล์95
สำหรับการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันในระยะสั้น อรรถวิชช์เสนอให้กระทรวงพาณิชย์ใช้อำนาจตามพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ในการกำหนดเพดานราคาน้ำมันที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยเสนอให้ราคาน้ำมันดีเซล B7 และแก๊สโซฮอล์ 95 มีเพดานไม่เกิน 35 บาทต่อลิตร ซึ่งผู้ประกอบการยังสามารถจำหน่ายในราคาต่ำกว่าเพดานดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานประสานการทำงานร่วมกัน
ปฏิรูปโครงสร้างพลังงานระยะยาวและกฎหมายใหม่
ในส่วนของแนวทางระยะยาว อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เสนอให้จัดตั้งระบบคลังน้ำมันสำรองแห่งชาติเพื่อทดแทนการพึ่งพากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยใช้ปริมาณน้ำมันสำรองเป็นเครื่องมือบริหารความมั่นคงด้านพลังงานแทนการนำเงินจากกองทุนเข้าไปชดเชยราคาน้ำมันเพียงอย่างเดียว พร้อมทั้งผลักดันกฎหมายปิโตรเลียมแห่งชาติเพื่อสร้างกลไกบริหารจัดการน้ำมันและกำหนดนโยบายพลังงานอย่างเป็นระบบ
นอกจากนี้ ยังเสนอให้ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปปาล์มน้ำมันให้มีมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีซึ่งสามารถนำไปใช้ผลิตผงซักฟอกและเครื่องสำอาง แทนการจำกัดการใช้ปาล์มน้ำมันเพื่อผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงเท่านั้น โดยยืนยันว่าข้อเสนอทั้งหมดไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อกดดันรัฐบาล แต่ต้องการผลักดันให้โรงกลั่นน้ำมันมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อภาระของประชาชนอย่างเท่าเทียม
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