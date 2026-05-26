อรรถกรย้ำพรรคกล้าธรรมจะไม่อุ้มชนนพัฒฐ์ ตามเจตนารมณ์กฎหมายและแนวปฏิบัติสภา

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร โฆษกพรรคกล้าธรรมอธิบายแนวทางพิจารณาคดีชนนพัฒฐ์ในสภาผู้แทนราษฎร โดยย้ำว่าพรรคจะยึดเจตนารมณ์กฎหมายและหลักการของฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่อุ้มคนใดคนหนึ่งและให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าตามขั้นตอน
นาย อรรถกร ศิริลัทธยากร ส. ส. จากจังหวัดฉะเชิงเทราและเป็นโฆษก พรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม เวลา 17.10 น.
เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องด่วนของสภาผู้แทนราษฎร ที่กำลังจะนำเรื่องการขออนุญาตให้ ส. ส.
ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว พรรคกล้าธรรมจากจังหวัดสงขลา ไปรับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำตามคำร้องของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายอรรถกรชี้แจงว่าขณะนี้ผู้บริหารพรรคยังอยู่ระหว่างการประชุมหารือร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค แต่พรรคจะพิจารณาโดยอิงเจตนารมณ์ของกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เคยมีการดำเนินการในสภาฯ มาก่อน เขาเน้นว่า แม้ว่าพรรคกล้าธรรมจะเป็นพรรคการเมืองใหม่ แต่มีสมาชิกส.
ส.
ที่มีประสบการณ์หลายสมัย จึงให้ความสำคัญกับหลักการของฝ่ายนิติบัญญัติและความเป็นธรรมนำของกระบวนการยุติธรรม อรรถกรได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การพิจารณาในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ จะต้องอิงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ผ่านมา ไม่ได้มุ่งเน้นต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น โดยต้องดูภาพรวมของกรณีและหลักการที่สภาเคยปฏิบัติในสถานการณ์คล้ายคลึงกัน ก่อนหน้านี้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง นายอรรถกรเคยเห็นชนนพัฒฐ์ยืนยันถึงความพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและยอมรับผลของการสอบสวนอย่างเต็มที่ เขาเชื่อว่าหลังการปิดสมัยประชุมสภาฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ชนนพัฒฐ์จะต้องเผชิญกับกระบวนการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งผลลัพธ์ของคดีจะไม่ขึ้นอยู่กับสภาเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นกับการต่อสู้ของตัวผู้ต้องหาในชั้นไต่สวนและการสอบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอรรถกรย้ำว่า พรรคกล้าธรรมจะไม่ปกป้องหรืออ้อมวงใครที่มีส่วนกระทำผิดตามกฎหมาย แม้ในขณะนี้พรรคยึดหลักการของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นแนวทางเบื้องต้นในการดำเนินการต่อไป การตัดสินใจของสภาผู้แทนราษฎรควรอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล โดยไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือการเมืองส่วนตัวเข้ามาครอบงำ กระบวนการยุติธรรมต้องเดินหน้าตามขั้นตอนที่กำหนดไว้เพื่อให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรร
