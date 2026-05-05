อย.ตรวจสอบโรงงานปลากระป๋อง หลังพบใช้ปลาอื่นแทนปลาแมคเคอเรล

อย.ประสาน สสจ.สมุทรสาคร ตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องต้องสงสัย สั่งเก็บตัวอย่างตรวจพิสูจน์สายพันธุ์ปลา ย้ำการเปลี่ยนชนิดปลาโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดทางอาญา แม้บริษัทจะเยียวยาผู้โพสต์แล้ว
สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา ( อย.
) ได้ดำเนินการตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องในจังหวัดสมุทรสาครอย่างเร่งด่วน หลังมีข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความไม่ตรงกันระหว่างชนิดของปลาที่ระบุบนฉลากกับปลาที่อยู่ในผลิตภัณฑ์จริง โดยกรณีดังกล่าวเริ่มต้นจากคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะความผิดปกติของปลากระป๋องที่ซื้อมา ไม่ตรงกับที่ระบุไว้บนฉลากว่าเป็นปลาแมคเคอเรล แม้ว่าผู้โพสต์จะลบคลิปดังกล่าวออกไปแล้วเนื่องจากได้รับการเยียวยาจากบริษัทผู้ผลิตและมีการเรียกคืนสินค้า แต่ อย.
ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านอาหารและยา ยังคงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด เพื่อปกป้องสิทธิของผู้บริโภคและรักษามาตรฐานความปลอดภัยของอาหารในประเทศ จากการประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ. ) สมุทรสาคร และเข้าตรวจสอบโรงงานผลิตของบริษัท ต.
กาหลง ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่าสถานที่ผลิตดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และมีการตรวจพบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ใช้ปลาชนิดอื่นที่ไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลตามที่ระบุไว้บนฉลาก เจ้าหน้าที่จึงได้สั่งการให้บริษัทเรียกคืนสินค้าทั้งหมดออกจากท้องตลาดทันที พร้อมทั้งทำการอายัดผลิตภัณฑ์ทั้งยี่ห้อที่เป็นข่าวและยี่ห้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวนรวมทั้งสิ้น 12,760 กระป๋อง จากสถานที่ผลิต และอีก 250 กระป๋อง จากสถานที่จำหน่าย เพื่อนำไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ อย.
ยังได้ประสานงานกับกรมประมงเพื่อทำการตรวจยืนยันสายพันธุ์ปลาที่ใช้ในการผลิตปลากระป๋องดังกล่าวอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและถูกต้อง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.
) ได้เน้นย้ำว่า การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบโดยใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลที่ได้รับอนุญาต และการแสดงฉลากที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.
ศ. 2522 โดยมีโทษทั้งจำคุกและปรับ ผู้ผลิตที่กระทำการดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่อการหลอกลวงผู้บริโภค ซึ่งนอกจากจะเป็นการทำลายความเชื่อมั่นของผู้บริโภคแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมอาหารไทยโดยรวม อย.
จึงขอเตือนผู้ผลิตทุกรายให้ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม หากตรวจพบการกระทำผิด จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและถึงที่สุด สำหรับลักษณะของปลากระป๋องที่ทำจากปลาแมคเคอเรลแท้ จะมีเกล็ดที่เล็กละเอียดมากจนแทบมองไม่เห็น และมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มและแตกง่ายเมื่ออยู่ในซอสมะเขือเทศ ผู้บริโภคสามารถสังเกตลักษณะดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Line: @FDAThai และ Facebook: FDATha
ปลากระป๋อง อย. อาหารและยา ปลาแมคเคอเรล การหลอกลวงผู้บริโภค GMP การตรวจสอบคุณภาพอาหาร