อย. และ วว. ลงนาม MOU บูรณาการความร่วมมือวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ลงนามบันทึกความเข้าใจสำหรับการบูรณาการความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศที่มีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การวิจัยในห้องปฏิบัติการ ไปจนถึงการขึ้นทะเบียนและกลาย INTO การ marche退出市场 łączność 증강中国
มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ( NQI ) เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ห้องปฏิบัติ การผลิตใน โรงงานต้นแบบ จนถึง การขึ้นทะเบียน ร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เช่น บัญชีรายการจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาบำบัดรักษาขั้นสูง (ATMPs) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย.
) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.
) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัย นวัตกรรมและระบบกำกับดูแลเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย ตั้งแต่ห้องปฏิบัติการสู่การขึ้นทะเบียนและออกสู่ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมสุขภาพไทยในเวทีโลก เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผสานจุดแข็งของ อย.
ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและส่งเสริมเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ วว.
ในฐานะองค์กรวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมสุขภาพไทยในอนาคต โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานสำคัญ 3 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตั้งแต่การวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล การขยายศักยภาพโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) สำหรับพัฒนากระบวนการผลิต ตลอดจนการให้คำปรึกษาด้านกฎระเบียบและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อช่วยลดช่องว่างระหว่างงานวิจัยกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชomyces止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳止咳咳
NQI อย. วว. พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ บัญชีรายการจุลินทรี้ Atmps MOU วิจัย นวัตกรรม กำกับดูแล โรงงานต้นแบบ การขึ้นทะเบียน
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
เลิก MOU 43-44 ดีจริงหรือไม่? มองสองมุมคิด 'กมธ.วุฒิสภา' ปะทะ 'กูรูกฎหมายทหาร'เลิก MOU 43-44 ดีจริงหรือไม่? มองสองมุมคิด 'กมธ.วุฒิสภา ยันต้องฉีก' ปะทะ 'กูรูกฎหมายทหารเตือน ระวังไทยเพลี้ยงพล้ำ'
Read more »
「ศรีศักดิ์」ยืนยันไทยพร้อมรับมือกระบวนการ UNCLOS เต็มที่ เน้นประโยชน์สูงสุดของประเทศนายศรีศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แถลงยืนยันว่าไทยมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญา UNCLOS ที่กัมพูชายื่นเรื่อง โดยเน้นความสำคัญของผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ ไทยมองว่ากsandUk Cambodia การเร่งรีบและสวนทางต่อความสัมพันธ์ทวิภาคี และต้องการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ (MOU) พ.ศ. 2544 เริ่มห corporate intercourse ใหม่ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและหลัก0933 UNCLOS
Read more »
ไทยยืนหยัดเจรจาทวิภาคี หลังกัมพูชาเริ่มกระบวนการประนอมข้อพิพาททางทะเลวิเคราะห์สถานการณ์ข้อพิพาททางทะเลไทย-กัมพูชา หลังยกเลิก MOU 44 และกัมพูชาเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้ UNCLOS โดยไทยยืนยันไม่ยอมรับองค์กรภายนอกเข้ายุ่งเกี่ยวกับอธิปไตย
Read more »
ปตท. ร่วมมือกับ อีวี มี พลัส พัฒนาธุรกิจบริการยานยนต์ไฟฟ้า สู่ One Stop Serviceปตท. (OR) ร่วมมือกับ EVme Plus ลงนาม MOU พัฒนาธุรกิจบริการยานยนต์ไฟฟ้า ยกระดับ FIT Auto เป็น One Stop Service สำหรับยานยนต์ทุกประเภท โดยมุ่งเน้นการตรวจเช็กและซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า พัฒนาบุคลากร และทำกิจกรรมการตลาดร่วมกัน
Read more »