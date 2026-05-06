อย. บุกทลายโรงงานปลากระป๋องปลอมหลังเต๋า สมชาย แฉยับ พบไม่ผ่าน GMP สั่งเรียกคืนหมื่นกระป๋องและดำเนินคดีอาญาสูงสุด

เปิดปฏิบัติการ อย. ตรวจสอบบริษัทศรีรุ้งงามฟู้ดส์ หลังพบการใช้ปลาผิดชนิดหลอกขายเป็นปลาแมคเคอเรล ย้ำเป็นความผิดอาญายอมความไม่ได้ พร้อมแนะนำวิธีสังเกตปลาแท้และแนะนำรายการ nbt รวมใจ ช่วยชาวบ้าน
กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลและสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เมื่อคุณ เต๋า สมชาย ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพของเนื้อปลาที่ผิดปกติและไม่ตรงตามที่ระบุไว้บนฉลากสินค้า โดยฉลากระบุว่าเป็นปลาแมคเคอเรล แต่เมื่อพิจารณาจากลักษณะจริงกลับพบว่าเป็นการใช้ปลาชนิดอื่นที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่ตรงปก ซึ่งถือเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคอย่างร้ายแรง อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปดังกล่าวและเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ทางบริษัทผู้ผลิตปลากระป๋องรายนี้ได้ดำเนินการติดต่อเพื่อเยียวยาและชดเชยความเสียหายให้กับคุณ เต๋า สมชาย จนนำไปสู่การลบคลิปวิดีโอทั้งหมดออกจากพื้นที่ส่วนตัว แต่เรื่องราวไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้น เพราะหน่วยงานรัฐอย่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.
ได้เล็งเห็นถึงอันตรายและความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้น จึงได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและฉับไวในการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตทันที จากการบุกเข้าตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตของบริษัท ศรีรุ้งงามฟู้ดส์ จำกัด พบข้อเท็จจริงที่น่าตกใจว่า สถานที่ผลิตแห่งนี้ไม่ผ่านหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต หรือ GMP ซึ่งเป็นมาตรฐานพื้นฐานที่โรงงานอาหารต้องมีเพื่อรับประกันความปลอดภัยของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังตรวจพบหลักฐานชัดเจนว่ามีการนำปลาชนิดอื่นมาใช้ทดแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ได้รับอนุญาตจริง ซึ่งเป็นการจงใจบิดเบือนข้อมูลบนฉลากสินค้าเพื่อลดต้นทุนการผลิตแต่ยังคงขายในราคาและชื่อของปลาแมคเคอเรล ทาง อย.
จึงได้สั่งการให้บริษัทเรียกคืนสินค้าทั้งหมดออกจากท้องตลาดในทันที พร้อมทั้งทำการอายัดผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสถานที่ผลิตจำนวน 12,760 กระป๋อง และที่วางจำหน่ายตามร้านค้าอีก 250 กระป๋อง รวมทั้งสิ้นกว่า 13,000 กระป๋อง เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนนำไปบริโภคและเกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทางด้านเลขาธิการ อย.
ได้เน้นย้ำอย่างเด็ดขาดว่า แม้ว่าผู้โพสต์คลิปจะลบข้อมูลออกไปแล้วหลังจากได้รับเงินเยียวยา หรือบริษัทจะยอมเรียกคืนสินค้า แต่ในทางกฎหมายถือว่าความผิดได้เกิดขึ้นสมบูรณ์แล้ว และในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล อย.
จะต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างถึงที่สุดเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทย การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.
ศ. 2522 ในฐานผลิตอาหารปลอม ซึ่งมีโทษหนักคือจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาท นอกจากนี้ยังมีความผิดฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท ที่สำคัญที่สุดคือความผิดนี้เป็นความผิดทางอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้ ดังนั้นการจ่ายเงินเยียวยาเพื่อปิดปากผู้ร้องเรียนจึงไม่สามารถล้างความผิดทางกฎหมายได้ และต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้ประกอบการรายอื่น สำหรับประชาชนทั่วไปที่ได้ซื้อปลากระป๋องมาบริโภคแล้ว อาจจะต้องระมัดระวังและสังเกตให้ดี โดย อย.
ได้ให้คำแนะนำในการแยกแยะปลากระป๋องที่ทำจากปลาแมคเคอเรลแท้ว่า จะต้องมีลักษณะเกล็ดที่เล็กและละเอียดจนดูผิวเรียบ เนื้อปลาจะมีความนุ่มและแตกตัวได้ง่ายเมื่ออยู่ในซอสมะเขือเทศ หากพบว่าเนื้อปลามีลักษณะแข็งหรือมีเกล็ดขนาดใหญ่ผิดปกติ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลแท้ และขอให้ผู้บริโภคช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบสินค้าต้องสงสัยให้ถ่ายคลิปหรือภาพถ่ายเพื่อเป็นหลักฐานในการแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ นอกจากข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว ยังมีข่าวดีสำหรับการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน โดยคุณถนอม อ่อนเกตุพล ได้กลับมาทำหน้าที่สื่อกลางอีกครั้งในรายการ nbt รวมใจ ช่วยชาวบ้าน ทางสถานีโทรทัศน์ NBT ช่อง 2 ภายใต้คอนเซปต์ ทุกข์คำถามมีคำตอบ ทุกข์ปัญหามีทางออก ซึ่งเป็นการสานต่อเจตนารมณ์จากรายการเดิมในช่วงโควิด-19 ที่เคยช่วยประสานข้อมูลทางการแพทย์และภาครัฐให้แก่ประชาชน โดยรูปแบบรายการใหม่นี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านสามารถโทรศัพท์เข้ามาแจ้งปัญหา ร้องเรียน หรือขอความช่วยเหลือได้แบบเรียลไทม์ในช่วงเวลาออกอากาศ 14.00-15.00 น.
และสามารถติดตามความคืบหน้าได้ทางเฟซบุ๊ก NBT และวิทยุ สวท. FM 92.5 ทั่วประเทศ เพื่อให้รายการนี้เป็นที่พึ่งพิงให้กับประชาชนที่กำลังประสบปัญหาและต้องการทางออกที่แท้จริงจากการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ
อย. ปลากระป๋องปลอม เต๋า สมชาย คุ้มครองผู้บริโภค Nbt รวมใจ ช่วยชาวบ้าน
