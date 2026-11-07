อยุธยา ยูไนเต็ด ขึ้นรองจ่าฝูง เสมอการท่าเรือ 1-1 เชียงรายตีเสมออู่ทอง
ผลบอลไทยลีก 2026/27 อยุธยา ยูไนเต็ด ชนะปัตตานี 2-1 ขึ้นอันดับ 2 รองจ่าฝูง การท่าเรือ เสมอชลบุรี 1-1 ยังนำ ส่วนอู่ทอง เสมอเชียงราย 2-2
ผลการแข่งขันฟุตบอล BYD SEALION 6 ลีกหนึ่ง ฤดูกาล 2026/27 เมื่อวันที่ผ่านมา สร้างความผันผวนในตารางคะแนนเมื่อ อยุธยา ยูไนเต็ด เปิดบ้านเฉือนชนะ ปัตตานี เอฟซี ด้วยสกอร์ 2-1 แม้ต้องเล่นด้วยคนเพียง 10 คนในช่วงหลัง เกมนี้ทำให้ อยุธยา ยูไนเต็ด ไต่ขึ้นไปครองตำแหน่งรองจ่าฝูงมีแต้มเท่ากับ การท่าเรือ เอฟซี แต่เสียเปรียบด้านผลต่างประตู
สำหรับเกมอื่น ๆ การท่าเรือ เอฟซี เปิดบ้านที่แพท สเตเดี้ยม เสมอ ชลบุรี เอฟซี 1-1 ยังคงรักษาตำแหน่งจ่าฝูงไว้ได้ ส่วน อู่ทอง ยูไนเต็ด เจอความยากลำบากเมื่อถูก สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด โดนตีเสมอเป็น 2-2 ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ทำให้ อู่ทอง ยูไนเต็ด แพ้ไม่ชนะในลีกต่อเนื่อง 4 นัด ขณะที่ เชียงราย ยูไนเต็ด เก็บเพิ่มเป็น 5 คะแนน อยู่อันดับ 15 หรือรองบ๊วยของตารางAlso readแม็คโครเร่ง Makro PRO ลุ้นยอดขาย 1.1 แสนล้าน ดันออนไลน์แตะ 40% ปี 70
อยุธยา ยูไนเต็ด เฉือนชนะปัตตานีแม้เหลือ 10 คน
อยุธยา ยูไนเต็ด สามารถเก็บสามแต้มสำคัญได้สำเร็จในเกมเปิดบ้านเจอ ปัตตานี เอฟซี โดยเกมครึ่งแรกเจ้าถิ่นได้เปรียบและควบคุมเกมได้เหนือกว่า ก่อนที่จะมาเผชิญหน้ากับความท้าทายในครึ่งหลังเมื่อ วรินทร จำนงศ์วัตร์ ผู้รักษาประตูของทีม ได้รับใบแดงไล่ออกจากสนามในนาทีที่ 48 ทำให้ อยุธยา ยูไนเต็ด ต้องเล่นที่เหลือด้วยผู้เล่นเพียง 10 คน
อย่างไรก็ตาม ความอดทนของ อยุธยา ยูไนเต็ด ได้ผลเมื่อ ยูกิ คูซาโนะ ยิงเข้ามาใกล้ทำประตูขึ้นนำ 2-0 ในนาทีที่ 82 ก่อนที่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บจะมาถึง ในนาทีที่ 90+6 บุญทวี เทพวงศ์ ของ ปัตตานี เอฟซี ยิงตีเสมอมาเหลือ 1-2 แต่ไม่ทันการณ์ จบเกม อยุธยา ยูไนเต็ด เป็นฝ่ายชนะ 2-1 และสะสมเพิ่มเป็น 16 คะแนน
อันดับในตารางคะแนนทำให้ อยุธยา ยูไนเต็ด ขยับขึ้นไปรั้งอันดับ 2 ของลีก มีคะแนนเท่ากับจ่าฝูง การท่าเรือ เอฟซี แต่เป็นรองเนื่องจากผลต่างประตูได้เสีย ส่วน ปัตตานี เอฟซี ที่พ่ายแพ้ยังคงมี 7 คะแนน รั้งอันดับ 14 ของตาราง โดยเกมนี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของทีมเจ้าถิ่นแม้ต้องขาดผู้รักษาประตูตัวหลัก
การท่าเรือ เอฟซี เสมอชลบุรี ยึดจ่าฝูงต่อไป
การท่าเรือ เอฟซี ไม่สามารถเก็บสามแต้มในบ้านได้เมื่อเสมอกับ ชลบุรี เอฟซี ไป 1-1 ในเกมที่ยังคงรักษาตำแหน่งจ่าฝูงไว้อย่างหวุดหวิด เกมเริ่มได้ครึ่งแรกเจ้าถิ่นออกนำอย่างรวดเร็วในนาทีที่ 12 จาก พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี ซึ่งช่วยให้ การท่าเรือ เอฟซี ขึ้นนำ 1-0 และรักษาสกอร์นี้ไว้ได้จนถึงช่วงพักครึ่ง
เข้าสู่ครึ่งหลัง ชลบุรี เอฟซี ปรับแผนเกมและแสดงผลงานได้ดีขึ้น โดย เดนนิส มูริลโล่ ยิงตีเสมอเป็น 1-1 ในนาทีที่ 61 ช่วงเวลาที่เหลือทั้งสองทีมพยายามเปิดเกมแลกกันเพื่อหาประตูชัยแต่ไม่มีฝ่ายใดทำสกอร์เพิ่มได้ จบเกมการท่าเรือ เอฟซี เสมอ ชลบุรี เอฟซี 1-1 แบ่งกันทีมละหนึ่งคะแนน
แม้ว่าจะไม่ได้ชัยชนะ แต่ การท่าเรือ เอฟซี ก็ยังสามารถรักษาสถานะจ่าฝูงต่อไปได้ เนื่องจากทีมรอง ๆ ลงไปตามหลังอยู่ และเกมนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเสถียรของทีมแม้จะไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งในบ้านได้ครบทุกนัดในช่วงเวลานี้
อู่ทอง ยูไนเต็ด เสียจุดสำคัญเมื่อเชียงรายตีเสมอ
เกมระหว่าง อู่ทอง ยูไนเต็ด และ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด เป็นเกมที่เต็มไปด้วยสีสันและความระทึกใจเมื่อทั้งสองทีมแลกเปลี่ยนประตูกันและจบลงด้วยการเสมอ 2-2 ทำให้ อู่ทอง ยูไนเต็ด เสียโอกาสเก็บสามแต้มในบ้านอย่างน่าเสียดาย เกมครึ่งแรกเป็นทีมเยือนที่ออกนำก่อนในนาทีที่ 18 จาก เวนเดล เฟร์นันเดซ
แต่ เจ้าถิ่น อู่ทอง ยูไนเต็ด ไม่ยอมแพ้ โดย วิลเลี่ ยน ลิร่า ตามตีเสมอ 1-1 ในนาทีที่ 38 และในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรก วิลเลียม ไวเดอร์เฌอ ยิงให้ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด พลิกนำ 2-1 ก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ ทำให้สถานการณ์ในครึ่งหลังดูซับซ้อนขึ้นเมื่อทั้งสองทีมต่างต้องการชัยชนะ
ในครึ่งหลังทั้งสองทีมเปิดเกมสู้กันอย่างสนุก โดย อู่ทอง ยูไนเต็ด พยายามรักษาความได้เปรียบเพื่อเก็บสามแต้มในบ้าน แต่ฟ้าฝนกลับไม่เข้าข้างเมื่อ ในนาทีที่ 90+2 บรูโน่ ซิลวา ของ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ยิงตีเสมอเป็น 2-2 จบเกม อู่ทอง ยูไนเต็ด เสมอ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด 2-2 แบ่งคะแนนกันไปทีมละหนึ่งแต้ม
บทสรุปตารางคะแนนและผลกระทบต่อทีม
ผลการแข่งขันครั้งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออันดับในตารางคะแนน โดย อู่ทอง ยูไนเต็ด ทำให้อันดับตกมาอยู่ลำดับที่ 7 หลังจากที่ไม่ชนะใครในลีกต่อเนื่องถึง 4 นัด และสะสมได้ 11 คะแนน ส่วน สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ได้เพิ่มเป็น 5 คะแนน รั้งอันดับ 15 หรือรองบ๊วยของตาราง
ขณะเดียวกัน การแข่งขันในระดับบนของตารางยังคงดุเดือดเมื่อ อยุธยา ยูไนเต็ด ที่ชนะ ปัตตานี เอฟซี ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ 2 มี 16 คะแนนเท่ากับการท่าเรือ เอฟซี ที่นำอยู่ 16 คะแนนเช่นกัน (จากแหล่งข้อมูลระบุว่า การท่าเรือ ยังเป็นจ่าฝูง ซึ่งอาจเกิดจากความแตกต่างของจำนวนนัดที่ลงเล่นหรือผลต่างประตู) แต่จากข้อมูลที่มี อยุธยา ยูไนเต็ด ขึ้นมาอยู่ลำดับที่ 2 ตามหลังจ่าฝูง
สำหรับ ปัตตานี เอฟซี ที่แพ้ อยุธยา ยูไนเต็ด ยังคงมี 7 คะแนน อยู่อันดับ 14 ของตาราง ส่วน ชลบุรี เอฟซี ที่เสมอ การท่าเรือ เอฟซี ยังคงสถานะทีมกลางตาราง โดยภาพรวมการแข่งขันในสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดของคะแนนในรอบบนและรอบกลางตาราง ทำให้ทุกนัดมีความหมายอย่างยิ่งต่อเป้าหมายของแต่ละทีม
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