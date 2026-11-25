อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ NTT GDC ลุยเซ็นเซอร์ 400 เมกะวัตต์
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ และ NTT GDC ลงนามบันทึกความเข้าใจลงทุน 1.13 แสนล้านบาท พัฒนาศูนย์ข้อมูลขนาดยักษ์ 400 เมกะวัตต์ในชลบุรี รองรับ AI
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด หรือ อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABP) ในเครือกลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับบริษัท เอ็นทีที โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เอ็นทีที โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ส (NTT GDC) ในการศึกษาศักยภาพการพัฒนาโครงการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ระดับไฮเปอร์สเกล (Hyperscale Data Center) ขนาดกำลังผลิต 400 เมกะวัตต์ โดยมีแผนดำเนินการภายในพื้นที่ของ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ. ชลบุรี โครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนรวมสูงถึง 113,000 ล้านบาท และคาดว่าจะก่อให้เกิดการสร้างงานใหม่ในภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมากกว่า 2,500 ตำแหน่ง เพื่อรองรับความต้องการใช้งานบริการคลาวด์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเศรษฐกิจดิจิทัลที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด
รายละเอียดโครงการและการลงทุนรวม 1.13 แสนล้านบาท
รายละเอียดของโครงการศูนย์ข้อมูลฮายเปอร์สเกล (Hyperscale Data Center) ขนาด 400 เมกะวัตต์ ระบุว่านี่เป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่มีมูลค่าสูงที่สุดในปัจจุบันของการลงนามครั้งนี้ โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมคาดการณ์ไว้ที่ 113,000 ล้านบาท โครงการนี้ตั้งเป้าหมายชัดเจนในการสร้างตำแหน่งการจ้างงานให้กับบุคลากรในท้องถิ่นและประเทศมากกว่า 2,500 ตำแหน่ง ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และการดำเนินงานทั่วไปAlso read'พุทธิรังสีพิบูล-แตงโม ยูไนเต็ด' ได้ข้อยุติร่วมกัน เซ็น MOU ฉบับใหม่
เป้าหมายหลักของการพัฒนาโครงการนี้คือการรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของบริการคลาวด์คอมพิวติ้งและการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในระดับสากล การลงทุนขนาดใหญ่นี้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและศูนย์รวมการพัฒนาเทคโนโลยี AI ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การลงนามในโตเกียวและการสนับสนุนจากกระทรวงการคลัง
พิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด และบริษัท เอ็นทีที โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2026 ในระหว่างการประชุม Thailand-Japan Investment and Business Dialogue 2026 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น งานดังกล่าวเป็นการจัดร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren)
ภายในพิธีดังกล่าว ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ดำรงตำแหน่งประธานในพิธีเพื่อเป็นสักขีพยานสำคัญในความร่วมมือระหว่างสองบริษัทชั้นนำ ขณะที่ตัวแทนจากผู้ลงนามฝ่ายไทยคือนายนพเดช กรรณสูต ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจประเทศไทย มาเลเซีย และโซลูชันธุรกิจอุตสาหกรรม ของกลุ่ม บี.กริม เพาเวอร์ การเยือนญี่ปุ่นในครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ ดร.เอกนิติ ได้ทำการหารือโดยตรงกับฝ่าย เอ็นทีที โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ส เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการขยายการลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทย
ความต้องการจากตลาดโลกและกลยุทธ์พลังงานสะอาด
โครงการศูนย์ข้อมูลฮายเปอร์สเกลในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี มีเป้าหมายหลักเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการระดับโลกจากตลาดสำคัญอย่าง ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป ซึ่งกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ถือเป็นนักลงทุนและผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลรายหลักที่มีอิทธิพลต่อตลาดไทย ความร่วมมือระหว่าง อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ และ เอ็นทีที โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ส ระบุว่า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จะรับผิดชอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสาธารณูปโภคให้มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพสูงสุด และเหมาะสมกับการใช้งานศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่
โดย กลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บี.กริม เพาเวอร์ พร้อมสนับสนุนการจัดหาพลังงานคุณภาพสูงที่เชื่อถือได้ รวมถึงการพัฒนาระบบพลังงานสะอาดให้สอดคล้องกับมาตรฐานความต้องการของผู้ประกอบการศูนย์ข้อมูลระดับโลกในเชิงสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ความร่วมมือนี้ยังช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
การศึกษาดูงานต้นแบบและความร่วมมือด้านทักษะแรงงาน
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารของทั้งสองบริษัทได้ทำการเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูล NTT Data Mitaka EAST Data Center ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลต้นแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ด้านการออกแบบและการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นย้ำเรื่องการควบคุมเสียงรบกวน การจัดการสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการในประเทศไทย
นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยตรงแล้ว โครงการนี้ยังมีเป้าหมายในการสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานไทยด้านดิจิทัล วิศวกรรม และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ตลอดจนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยของไทย เพื่อสอดคล้องกับแนวคิด Made with Thailand ที่มุ่งเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมร่วมกับพันธมิตรระดับโลก
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