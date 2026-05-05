อภิสิทธิ์ครองใจประชาชน แม้พรรคเล็ก เหตุจากบารมีและประสบการณ์

ผลสำรวจชี้ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กลับมาเป็นอันดับ 1 ในใจประชาชน แม้พรรคประชาธิปัตย์มีขนาดเล็กกว่าพรรคประชาชน เหตุผลหลักมาจากบารมีและประสบการณ์ทางการเมืองที่สั่งสมมา รวมถึงการอภิปรายที่มีคุณภาพมากกว่าการสร้างกระแส
ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดเกี่ยวกับ ผู้นำฝ่ายค้าน ที่น่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคต แสดงให้เห็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจคือ นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แม้จะสังกัดพรรค การเมือง ขนาดเล็กที่มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียง 21 คน กลับครองอันดับหนึ่งในใจประชาชนจำนวนมาก การวิเคราะห์เบื้องต้นชี้ว่าความสำเร็จนี้มาจากบารมีและประสบการณ์ทาง การเมือง ที่สั่งสมมาจากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและ ผู้นำฝ่ายค้าน ในอดีต ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับประชาชนในวงกว้าง บทบาทในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมาอย่างสม่ำเสมอและมีคุณภาพ ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชนมองเห็นความสามารถในการเป็นผู้นำประเทศของนายอภิสิทธิ์ ในขณะที่ พรรคประชาชน ซึ่งมีฐานเสียงที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว กลับพบว่าคะแนนนิยมของตัวบุคคลภายในพรรคยังไม่สามารถเทียบเท่ากับกระแสความนิยมของพรรคโดยรวมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นาย ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรค ซึ่งมีคะแนนนิยมต่ำกว่า น.
ส.
รักชนก ศรีนอก สมาชิกพรรคคนอื่นๆ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาภายในพรรคที่ยังคงเน้นการสร้างกระแสจากภาพรวมของพรรคมากกว่าการสร้างความโดดเด่นและความน่าเชื่อถือให้กับตัวบุคคล ซึ่งเป็นจุดอ่อนสำคัญที่พรรคประชาชนต้องเร่งแก้ไข เพื่อให้ผู้นำพรรคสามารถสร้างคะแนนนิยมและดึงดูดความสนใจจากประชาชนได้มากขึ้นควบคู่ไปกับการรักษาฐานเสียงของพรรคในระยะยาว การทบทวนกลยุทธ์และปรับปรุงวิธีการนำเสนอตัวตนของผู้นำพรรคจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของพรรคในอนาคต ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงรสนิยมทางการเมืองของประชาชนบางส่วนที่เริ่มมองหาความชัดเจนในหลักการและนโยบายทางการเมือง รวมถึงการอภิปรายที่มีคุณภาพมากกว่าการติดตามความขัดแย้งและดราม่าบนโลกโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ในช่วงอายุ 20-30 ปี ที่เริ่มให้ความสนใจและสนับสนุนนายอภิสิทธิ์มากขึ้น ซึ่งตอกย้ำว่าแบรนด์อภิสิทธิ์ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดการเมือง แม้ว่าพรรคประชาชนจะมีความสามารถในการสร้างกระแสความนิยมในภาพรวม แต่ผลสำรวจที่แสดงให้เห็นถึงการลดลงของคะแนนนิยมในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ถือเป็นสัญญาณอันตรายที่พรรคประชาชนต้องเร่งพิสูจน์ตัวเองว่าไม่ได้เป็นเพียงพรรคที่สร้างกระแสเท่านั้น แต่มีความสามารถในการตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในแต่ละภูมิภาคได้อย่างแท้จริง การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับประชาชนในทุกภูมิภาคจึงเป็นภารกิจสำคัญที่พรรคประชาชนต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วน เพื่อรักษาฐานเสียงและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งต่อไป การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคะแนนนิยมในแต่ละภูมิภาค และการปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ จะเป็นกุญแจสำคัญในการพลิกฟื้นสถานการณ์และสร้างความแข็งแกร่งให้กับพรรคประชาชนในระยะยา
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาชน ประชาธิปัตย์ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ รักชนก ศรีนอก การเมืองไทย สวนดุสิตโพล โพลสำรวจความคิดเห็น ผู้นำฝ่ายค้าน