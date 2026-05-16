อภิสิทธิ์ เปิดตัวอนุชา ชิงผู้ว่าฯ กทม.ชูแคมเปญสะดวก สะอาด สบาย

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดตัวอนุชา บูรพชัยศรี อดีต สส.กรุงเทพฯ พรรค และอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เป็นว่าที่ผู้สมัครพรรคในชื่ออนุชาลงชิงผู้ว่าฯ กทม.เริ่มแล้ว
"อภิสิทธิ์" เปิดตัว"อนุชา"ชิงผู้ว่าฯ กทม. ชูแคมเปญสะดวก สะอาด สบาย
เจ้าตัวโว DNA ปชป. ชูแคมเปญสะดวก สะอาด สบาย ลั่น ไม่ยอมแพ้แม้ผลโพลเป็นรองนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคฯ เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ สก.
ทั้ง 50 เขตของพรรคประชาธิปัตย์อย่างเป็นทางการ เริ่มต้นด้วยการแนะนำผู้สมัคร สก. ทั้ง 50 เขตอย่างเป็นทางการ ก่อนที่นายอภิสิทธิ์ จะแนะนำตัวผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพรรค คือ นายอนุชา บูรพชัยศรี อดีต สส.
กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามของพรรคประชาธิปัตย์โดยนายอภิสิทธิ์ กล่าวถึงความตั้งใจของพรรค ในการส่งผู้สมัครฯลงสนามเลือกตั้ง กทม. ว่า ตนเองได้ผ่านการเป็น สส.
และดูแลการเลือกตั้ง สก. และสข. มาหลายสมัย ซึ่งพรรคมีบุคคลากรหลายคนที่มีความผูกพันกับชาว กทม.
พรรคประชาธิปัตย์ทำงานกับเป็นทีม และใส่ใจการทำงานของบุคคลากรทุกระดับ แม้ในระยะหลังพี่น้องประชาชนไม่ได้ให้โอกาส แต่ขอยืนยันความพร้อมในการทำหน้าที่ เรายืนยันเดินหน้าในการผลักดันอุโมงค์ระบายน้ำที่มีอยู่ในเมืองใหญ่หลายแห่งทั่วโลก และคาดหวังให้ผู้ว่าฯกทม.
ผลักดันงานใหญ่ ทำใหกรุงเทพฯเป็นมากกว่าที่เป็นในปัจจุบัน และใช้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครเป็น HUB AI ซึ่งคนที่ทำได้ต้องเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต มีความรู้ ความสามารถ อยู่ในภาคเอกชน ทำงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ไม่มีประวัติด่างพร้อย แม้อยู่ในช่วงการเมืองมีความขัดแย้งอย่างมาก แต่ก็สามารถทำงานได้กับทุกฝ่า
