อภิสิทธิ์ ยืนยันประชาธิปัตย์พร้อมลุยสนามเลือกตั้ง กทม. เดินหน้าเฟ้นหาตัวผู้ว่าฯ และ สก. ตอบโจทย์คนเมือง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เผยความคืบหน้าการสรรหาผู้สมัคร สก. และผู้ว่าฯ กทม. พร้อมเปิดเวทีเสวนาเจาะลึกปัญหาเมืองหลวงเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชน
นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าสำคัญเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของ พรรคประชาธิปัตย์ ในการส่งผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิก สภากรุงเทพมหานคร หรือ สก.
โดยยืนยันว่าพรรคให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อเข้าไปรับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพฯ อย่างเต็มกำลัง สำหรับกระบวนการสรรหาผู้สมัคร สก.
นั้น ทางพรรคกำลังเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยคาดการณ์ว่าในช่วงวันอังคารที่จะถึงนี้ จะมีความชัดเจนเรื่องรายชื่อผู้สมัครเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่ลงพื้นที่และมีความเข้าใจในปัญหาของแต่ละเขตพื้นที่เป็นอย่างดี ส่วนในประเด็นของผู้สมัครตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้น นายอภิสิทธิ์ยอมรับว่าขณะนี้ทางพรรคยังคงอยู่ในขั้นตอนการเจรจาพูดคุยกับบุคคลที่มีความเหมาะสม ซึ่งยังไม่ได้มีบทสรุปที่แน่ชัด แต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมและมีความชัดเจนในทุกมิติ พรรคจะดำเนินการแถลงข่าวให้สื่อมวลชนและประชาชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการต่อไป โดยนายอภิสิทธิ์ได้แย้มเป็นนัยว่า บุคคลที่อยู่ในกระบวนการทาบทามนั้น อาจเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดหรือเคยร่วมงานกับทางพรรคมาก่อนในลักษณะที่เคยเฉี่ยวๆ กันมา ซึ่งถือเป็นบุคคลที่มีศักยภาพและน่าจะเข้าใจทิศทางในการทำงานของพรรคเป็นอย่างดี นอกจากประเด็นเรื่องการเลือกตั้งแล้ว นายอภิสิทธิ์ยังได้กล่าวถึงกำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2569 ของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายนนี้ โดยเป็นการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อความสะดวกและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นวาระปกติของพรรค มิได้มีการเสนอวาระพิเศษหรือการแต่งตั้งรองหัวหน้าพรรคคนใหม่มาทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง หลังจากที่นายวีระพงษ์ ประภา อดีตรองหัวหน้าพรรคได้ตัดสินใจลาออกเพื่อไปมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับรัฐบาลในภารกิจสำคัญเกี่ยวกับการผลักดันเจรจาความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA ไทย-ยุโรป ให้บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งถือเป็นก้าวย่างสำคัญในเชิงนโยบายเศรษฐกิจระดับประเทศที่พรรคยังคงให้การสนับสนุนผ่านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าวอยู่เสมอ ในอีกด้านหนึ่ง พรรคประชาธิปัตย์ยังได้เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมเสวนาในชื่อ ฟ้าใหม่ Forum ภายใต้หัวข้อ ทำไม่ได้ หรือไม่ได้ทำ?
ซึ่งมุ่งเน้นการวิพากษ์และหาทางแก้ไขปัญหาที่เป็นจุดเปราะบางที่สุดของกรุงเทพมหานคร โดยประเดิมหัวข้อแรกด้วยเรื่อง ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตคนเมืองอย่างรุนแรง ซึ่งในเวทีเสวนานี้ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้ามาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ได้แก่ ผศ. ดร.
สิตางศุ์ พิลัยหล้า และ รศ. ดร. กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้มีองค์ความรู้ทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำและระบบธรรมาภิบาลทรัพยากรน้ำ โดยมีนายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผู้ดูแลพื้นที่ กทม.
เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อร่วมกันถอดรหัสปัญหาว่าความล่าช้าในการแก้ไขวิกฤตน้ำท่วมเกิดจากอุปสรรคในการบริหารจัดการ หรือเกิดจากการขาดเจตจำนงทางการเมืองที่จะลงมือทำอย่างจริงจัง กิจกรรมนี้สะท้อนให้เห็นว่า พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เพียงแต่เตรียมตัวสู้ศึกเลือกตั้งในเชิงตัวบุคคลเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นการใช้หลักวิชาการและแนวคิดเชิงนโยบายที่จับต้องได้มาเป็นหัวใจสำคัญในการนำเสนอนโยบายเพื่อพลิกโฉมกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และยั่งยืนสำหรับทุกคนในอนาคต โดยนายอภิสิทธิ์ย้ำว่าเวทีดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นของการรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อนำมากลั่นกรองเป็นแผนงานที่พร้อมนำเสนอแก่คนกรุงเทพฯ ในช่วงเวลาที่การเลือกตั้งมาถึงอย่างแท้จริ
