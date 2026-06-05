อภิสิทธิ์วิพากษ์นโยบายบัตรคนจนและการแก้รัฐธรรมนูญ

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะวิพากษ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนกฎเกณฑ์และขอคำชี้แจงจากศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบันโดยอ้างอิงจากการลงพื้นที่พบปะประชาชน เข้าถึงเสียงสะท้อนของชาวบ้านที่บ่งบอกถึงความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน แม้รัฐบาลจะผลักดันโครงการไทยช่วยไทย พลัสเพื่อกระตุ้นการค้าในระดับท้องถิ่น แต่หลายร้านค้าขนาดเล็กยังคงเผชิญกับสภาพการเงินที่ย่ำแย่และรับความเดือดร้อนอย่างหนัก นายอภิสิทธิ์ชี้ให้เห็นว่าการจัดสรรเงินกู้ 2 แสนล้านบาทของรัฐบาลยังคงอยู่ในขั้นตอนรอคำวินิจฉัยจาก ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจากมุมมองของเขานั้น คำอธิบายของรัฐบาลยังไม่ตรงประเด็นและไม่สามารถชี้แจงได้ว่าเงินจำนวนนี้จะช่วยแก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจได้อย่างไร เนื่องจากปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่ได้มาจากกำลังซื้อเป็นหลัก ตัวเลขจากธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าการทุ่มเงินลงไปโดยไม่มีการวางแผนที่ชัดเจนไม่สามารถตอบโจทย์ต้นทุนของธุรกิจได้ นายอภิสิทธิ์ยังระบุว่ามีวิธีอื่นหลายประการที่รัฐสามารถดำเนินการโดยไม่ต้องพึ่งพาการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม ประเด็นต่อมาที่นายอภิสิทธิ์ยกขึ้นมาคือการจัดการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ บัตรคนจน ซึ่งเชื่อมโยงกับการยื่นภาษีของประชาชน เข้าสู่กระบวนการที่ทำให้ผู้ถือบัตรต้องเลือกระหว่างการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของบุตรหลานหรือการรักษาสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการเอง การตัดสินใจดังกล่าวทำให้เกิดความขัดแย้งภายในครอบครัวและทำให้ลูกต้องกลายเป็นคนที่กดดันพ่อแม่โดยอ้อม เนื่องจากหากใช้สิทธิ์ลดหย่อนแล้วบัตรสวัสดิการจะถูกตัดสิทธิ์และไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัสได้อีก เนื่องจากโครงการนั้นได้หมดเขตรับสมัครแล้ว นายอภิสิทธิ์จึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งทบทวนนโยบายนี้โดยด่วนเพื่อปกป้องกลุ่มเปราะบางที่กำลังถูกละทิ้งจากระบบสวัสดิการของรัฐ ส่วนในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายอภิสิทธิ์แสดงความแปลกใจต่อความขัดแย้งของพรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทยที่เคยลงมติรับหลักการร่างแก้ไขที่คล้ายคลึงกันแต่กลับเปลี่ยนทิศทางโดยอ้างถึงการให้ประชาชนมีส่วนร่วมเลือก ส.
ส. ซึ่งอาจขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุว่า "ไม่ให้เลือกโดยตรง" นายอภิสิทธิ์ซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมาธิการกิจการศาลและองค์กรอิสระ จึงวางแผนเดินทางเข้าพบศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอคำชี้แจงว่าความหมายของข้อความดังกล่าวคืออะไร และคาดว่าจะช่วยคลี่คลายปัญหาขัดแย้งระหว่างพรรคและการตีความของศาลได้อย่างไ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ บัตรคนจน ไทยช่วยไทยพลัส ศาลรัฐธรรมนูญ การแก้รัฐธรรมนูญ