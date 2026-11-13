อภิวุฒิ ภุมภา ชี้แจงเงินมูลนิธิการกุศล 36 ล้านบาท ใช้ดูแลทีมอาสา
อภิวุฒิ ภุมภา กรรมการมูลนิธิบ๋อม ปนัดดา เข้าให้ปากคำตำรวจแจงการโอนเงิน 36 ล้านบาท ยืนยันเป็นค่าดำเนินงานทีมอาสาสมัคร ไม่เคยรับเงินเดือน พร้อมลั่นท้าตรวจทรัพย์สิน
อภิวุฒิ ภุมภา กรรมการและเหรัญญีของมูลนิธิองค์กรทำดีของ ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เข้าพบพนักงานสอบสวนที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 พฤศจิกายน เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีพบเส้นทางการเงินจากบัญชีมูลนิธิโอนเข้าบัญชีส่วนตัวเป็นจำนวนเงินรวมกว่า 36 ล้านบาท โดยยืนยันว่าเป็นเงินสำหรับดูแลทีมอาสาสมัครและช่วยชาวบ้าน ไม่ใช่เงินส่วนตัว
รายละเอียดการโอนเงิน 36 ล้านบาท
อภิวุฒิ แจ้งว่า การโอนเงินจำนวน 36 ล้านบาทดังกล่าว ไม่ได้ถูกโอนเข้ามาเป็นก้อนใหญ่เพียงครั้งเดียว แต่เป็นการทยอยโอนเข้าไปเป็นจำนวนครั้งละประมาณ 50,000 ถึง 1,000,000 บาท ตามความจำเป็นของแต่ละงานเพื่อดำเนินภารกิจการช่วยเหลือประชาชน ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2567 จนถึงปัจจุบันAlso read'เจนเซน หวง' สละเก้าอี้CEO Nvidia เซ่นปมฉาวชู้รักสายลับ ฉุดหุ้นดิ่งหนัก
เงินก้อนนี้ถูกนำไปใช้ดูแลทีมอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่มูลนิธิที่ปฏิบัติงานหน้างานจริง รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ เรือ และอุปกรณ์ทุกชนิดสำหรับภารกิจ นอกจากนี้ยังครอบคลุมค่าใช้จ่ายของทีมอาสาสมัครที่ลงพื้นที่ เช่น อุปกรณ์ดำน้ำ รองเท้า ชุดปฏิบัติงาน ตลอดจนค่าน้ำค่าไฟของสำนักงานมูลนิธิ โดยอภิวุฒิระบุว่าทุกรายการมีใบเสร็จรับรองอย่างชัดเจน
อภิวุฒิ ยืนยันว่ายอดเงินที่ได้รับโอนเข้ามายังไม่มีเส้นไหนเลยที่เข้าบัญชีส่วนตัวโดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการงาน และหลังเสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละครั้งจะมีการสรุปค่าใช้จ่ายแล้วส่งให้กับปนัดดา วงศ์ผู้ดีทุกชุดเอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
จุดยืนและเหตุผลของทีมงาน
อภิวุฒิ ให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาตนและทีมงานไม่เคยได้รับเงินเดือนจากมูลนิธิ โดยเมื่อมีกรณีเจ็บป่วย ปนัดดา วงศ์ผู้ดีจะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายตลอด ครั้งละหลายพันบาท โดยใช้เงินจากกองกลาง ซึ่งเป็นเงินที่ปนัดดาอ้างว่ามาจากค่าตัวหรือค่าเป็นตัวนำสินค้าบ้าง
อภิวุฒิ แสดงความรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากเมื่อเห็นภาพสิ่งของบริจาคที่ถูกทิ้งไว้ เพราะก่อนหน้านี้ปนัดดาได้กำชับทีมงานอยู่เสมอว่าให้ทำงานช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มที่ อย่าให้ใครมาว่ากล่าวได้ว่าแม่ไม่เต็มมือหรือองค์กรทำไม่ครบถ้วน
ทีมงานเข้าใจว่าปนัดดาอาจมีการบริหารจัดการเรื่องเงินตราเรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีการสอบถามเรื่องยอดเงินรายได้ของมูลนิธิในแต่ละครั้ง เพราะปนัดดาจะยืนยันเสมอว่าเงินที่ได้มาทั้งหมดจากงานพรีเซนเตอร์จะถูกนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอย่างเต็มที่
ผลกระทบและความคืบหน้าคดี
อภิวุฒิ กล่าวว่า ตนไม่เคยเห็นกระเป๋าแบรนด์เนมหรือเครื่องเพชรของปนัดดา และตกใจมากเมื่อทราบว่าปนัดดาซื้อมาจากไหน รวมถึงตกใจเมื่อเห็นภาพของบริจาคที่ถูกทิ้งไว้ เพราะไม่เคยมีภาพลักษณ์การสร้างภาพหรือการใช้อموลเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวร่วมกับทีมงาน
ด้านนายอาคม คงสวัสดิ์ ทนายความส่วนตัวของอภิวุฒิ แจ้งว่า ตำรวจมีหมายเรียกให้เข้าให้ปากคำ โดยเงินของมูลนิธิแตะตัวอภิวุฒินับประมาณ 288 รายการที่โอนเข้ามาในช่วงปี 2567 ถึง 2569 ซึ่งทุกการโอนสามารถอธิบายรายละเอียดได้ทั้งหมด
เอกสารจำนวน 2 ที่นำมาแสดงต่อตำรวจในวันนี้เป็นบิลค่าใช้จ่ายในช่วงปี 2567 ถึงต้นปี 2568 ส่วนเอกสารที่เหลือจะนำมอบให้ตำรวจทราบภายหลังเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมทั้งหมด
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