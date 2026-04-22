อภิสิทธิ์ ชี้ ลดค่ากลั่น 2 บาท ไม่พอแก้ปัญหา ต้องลดภาษี-ค่ากลั่นเพิ่ม

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ วิพากษ์แนวทางลดค่ากลั่นน้ำมัน 2 บาทของรัฐมนตรีพลังงาน ชี้ไม่เพียงพอ ต้องลดภาษีสรรพสามิตและค่าการกลั่นเพิ่ม เพื่อให้ราคาน้ำมันดีเซลกลับลงมาอยู่ที่ 30 บาทต่อลิตร และเสนอให้รัฐบาลบริหารจัดการต้นทุนพลังงานก่อนขยายเพดานหนี้สาธารณะ
นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์ แสดงความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาราคา พลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคาน้ำมัน ดีเซล ที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนอย่างมาก การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พลังงาน เตรียมที่จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบาย พลังงาน หรือ กบง.
ในวันที่ 23 เมษายน เพื่อพิจารณาเรื่องการปรับลดค่าการกลั่นน้ำมันลงอีกลิตรละ 2 บาทนั้น นายอภิสิทธิ์มองว่ายังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันค่าการกลั่นน้ำมันได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากจากเดิมที่เคยอยู่ที่ 7-8 บาทต่อลิตรในขณะนั้น แต่ปัจจุบันได้เพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่ 14-15 บาทต่อลิตร ดังนั้นการลดค่าการกลั่นลง 2 บาทต่อลิตรจึงเป็นเพียงการบรรเทาผลกระทบในระยะสั้นเท่านั้น และควรเร่งดำเนินการลดค่าการกลั่นลงมาให้มากกว่านี้ นายอภิสิทธิ์ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาดีเซลโดยรวม โดยระบุว่าปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ประมาณ 41-42 บาทต่อลิตร หากรัฐบาลสามารถลดภาษีสรรพสามิตลงไปอีก 6 บาทต่อลิตร และลดค่าการกลั่นลงอีก 5 บาทต่อลิตร จะสามารถทำให้ราคาน้ำมันดีเซลกลับลงมาอยู่ที่ประมาณ 30 บาทต่อลิตรได้ ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างมาก เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและค่าขนส่งปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม นายอภิสิทธิ์ได้เน้นย้ำว่าการลดราคาน้ำมันลงมานั้น รัฐบาลจะต้องติดตามและตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ประกอบการจะปรับลดราคาสินค้าและค่าขนส่งลงตามไปด้วยหรือไม่ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง นอกจากนี้ นายอภิสิทธิ์ยังเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งบริหารจัดการต้นทุนราคาพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะตัดสินใจขยายเพดานหนี้สาธารณะ เนื่องจากมองว่าการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีจะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากกว่าการกู้เงินมาเพื่อช่วยเหลือในภายหลัง นายอภิสิทธิ์ยังได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการขยายเพดานหนี้สาธารณะ โดยระบุว่าถึงแม้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันการขยายเพดานหนี้สาธารณะอาจเป็นเรื่องจำเป็น แต่รัฐบาลจะต้องมีแผนการใช้จ่ายเงินที่ชัดเจนและโปร่งใส รวมถึงมีแนวทางในการดึงรายได้กลับคืนมาเพื่อไม่ให้หนี้สาธารณะลุกลามบานปลาย โดยมองว่าการลดต้นทุนพลังงาน เช่น การลดภาษีสรรพสามิตและค่าการกลั่น จะช่วยลดความจำเป็นในการกู้เงินมาช่วยเหลือได้มาก หากรัฐบาลสามารถเจรจาให้ลดค่าการกลั่นลงมาได้สัก 5 บาทต่อลิตร จะเป็นการช่วยเหลือทุกคน ไม่ใช่แค่ผู้ที่ใช้น้ำมันโดยตรง แต่ยังช่วยลดต้นทุนการขนส่งและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม นายอภิสิทธิ์ย้ำว่าการไม่พยายามลดต้นทุนพลังงานแล้วหวังจะไปช่วยเหลือในภายหลังอาจเป็นทางเลือกที่ไม่คุ้มค่า เนื่องจากอาจต้องเสียเงินช่วยเหลือในวงกว้างมากกว่าการลดต้นทุนตั้งแต่แร
