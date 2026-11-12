อภินิหารหญิงติดสอยห้อยตามเจอนเซินหวงบุกไทเป 8 เที่ยวปี 24-25
ทางการไต้หวันเผย 81 ครั้งเดินทางเข้าไต้หวันปี 2567-68 โดยไม่มีประวัติปี 2569 แม้สหรัฐฯ เตือนตั้งแต่ปี 2567 ด้านเจฟฟ์ ซินเจอร์ ปฏิเสธข้อกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ข่าวกรองของไต้หวันเปิดเผยข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศครั้งสำคัญ เมื่อหญิงรายหนึ่งที่เชื่อมโยงกับ เจฟฟ์ ซิงเกอร์ ซีอีโอของ Nvidia ได้เดินทางเข้าไต้หวันรวม 8 ครั้งระหว่างปี 2024 ถึงปี 2025 โดยไม่มีประวัติการเดินทางในปี 2026 ข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยต่อที่ประชุมสภาเมื่อวันพฤหัสบดี โดยมี นายชิว ชุยเจิ้ง รัฐมนตรีกิจการแผ่นดินใหญ่ เป็นผู้นำเสนอประเด็นสำคัญ
สถิติการเดินทางเข้าไต้หวันของนักธุรกิจชื่อดัง
ข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุว่า หญิงรายนี้เดินทางเข้าไต้หวัน 3 ครั้งในปี 2024 และอีก 5 ครั้งในปี 2025 โดยไม่ปรากฏชื่อในบันทึกการเดินทางของปี 2026 นายชิว ชุยเจิ้ง ยืนยันว่า ก่อนหน้านี้สภากิจการแผ่นดินใหญ่ไม่เคยได้รับข้อมูลแจ้งเตือนใดๆ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของ อลิสซ หวง จากทางการสหรัฐฯ หรือหน่วยงานความมั่นคงอื่นใด แม้จะมีรายงานจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สว่า สหรัฐฯ เคยแจ้งเตือนไต้หวันตั้งแต่ปี 2024 ให้ติดตามความเคลื่อนไหวของนางสาวหวงก็ตามAlso readเบนซ์ อาปาเช่ อินฟลูดัง รับตกเป็นเหยื่อแอพพ์เงินกู้เถื่อน เผยจ่าย 2 ล้านเพราะหน้าบาง
การแจ้งเตือนจากหน่วยงานสหรัฐอเมริกามุ่งเน้นไปที่การเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านความมั่นคง โดยระบุชัดเจนว่า หากได้รับข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าบุคคลดังกล่าวอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของไต้หวัน ทางการไต้หวันจะเพิ่มมาตรการตรวจสอบและคัดกรองการเดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม นายชิว ชุยเจิ้ง ยืนยันว่าในขณะนั้นไม่พบสัญญาณเตือนหรือข้อบ่งชี้พิเศษด้านความมั่นคงที่ทำให้ต้องหยุดยั้งการเดินทางของเธอ
ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้บริหารบริษัทชิประดับโลก
ประเด็นนี้กลายเป็นที่สนใจอย่างกว้างขวางเมื่อ อลิสซ หวง เคยปรากฏตัวในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่จัดโดย เจฟฟ์ ซิงเกอร์ ณ ร้านอาหารจีนแห่งหนึ่งในกรุงไทเป เมื่อเดือนพฤษภาคม 2025 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไต้หวันเป็นเจ้าภาพจัดงาน Computex งานแสดงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ชั้นนำของโลก ภาพจากสื่อบอกเล่าเหตุการณ์ระบุว่า เจฟฟ์ ซิงเกอร์ได้โอบไหล่และหอมแก้มหญิงรายนี้ ระหว่างร่วมกิจกรรมกับแขกคนอื่น ๆ
ก่อนหน้านี้ เจฟฟ์ ซิงเกอร์ ได้ยอมรับต่อสาธารณะว่ามีความสัมพันธ์นอกสมรสกับหญิงรายนี้ ซึ่งทำให้กรณีดังกล่าวมีความอ่อนไหวมากขึ้นในสายตาประชาชนและหน่วยงานความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเชื่อมโยงกับประเด็นความมั่นคงระดับชาติ เนื่องจากไต้หวันถือเป็นศูนย์กลางสำคัญของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก
สถานะทางกฎหมายและการสอบสวนที่เปิดเผย
นางมิเชล ลี โฆษกของรัฐบาลไต้หวัน แถลงว่า ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลใดที่เปิดเผยต่อสาธารณะว่า อลิสซ หวง ถูกสงสัยว่ากระทำความผิดทางอาญา หรือมีความคืบหน้าในกระบวนการสอบสวนอย่างไร หากคดีเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม รัฐบาลไม่สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ เนื่องจากต้องยึดหลักการรักษาความลับระหว่างการสอบสวนตามกฎหมาย
ขณะเดียวกัน รัฐบาลจีนได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่เชื่อมโยงว่า อลิสซ หวง มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองของจีนโดยตรง ซึ่งทำให้กรณีนี้กลายเป็นประเด็นความมั่นคงที่น่าจับตามองท่ามกลางการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่ยังคงอ้างสิทธิ์เหนือไต้หวัน
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