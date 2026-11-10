อภิชาติ แซ่ตั้ง บริจาค 50 ล้าน ช่วยโรงพยาบาลจุฬาฯ สร้างกองทุนและสนับสนุนศูนย์โปรตอน
คุณอภิชาติ แซ่ตั้ง มอบเงินบริจาค 50 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อจัดตั้งกองทุนผู้ป่วยและสนับสนุนศูนย์รักษาโรคด้วยโปรตอน พร้อมระบุรายละเอียดการแบ่งสรรทุนทั้ง 4 โครงการอย่างชัดเจน
คุณอภิชาติ แซ่ตั้ ได้แสดงเจตจำนงอันมุ่งมั่นด้วยการมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยและสนับสนุนโครงการทางการแพทย์ที่สำคัญต่างๆ
รายละเอียดการแบ่งสรรกองทุน 4 โครงการ
สำหรับการแบ่งสรรเงินบริจาคดังกล่าว คุณอภิชาติ แซ่ตั้ ได้กำหนดแนวทางการใช้งานที่ชัดเจนและเจาะจงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคประชาชนและวงการแพทย์ โดยเงินจำนวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) จะถูกจัดสรรเพื่อก่อตั้ง "กองทุนคุณอภิชาติ แซ่ตั้" สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสำหรับพระภิกษุ สามเณร ที่อาพาธ รวมถึงผู้ป่วยทั่วไปที่มีความขาดแคลนทางเศรษฐกิจAlso read‘นอท พันธ์ธวัช’ เร่งเครื่อง Thaimart เปิด 4 กลยุทธ์รุกอีคอมเมิร์ซ ดึง Unilever-นายอินทร์ เสริมทัพ
ส่วนเงินบริจาคอีกจำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) จะถูกนำไปสนับสนุนงบประมาณในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยทั่วไปของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้โดยไม่ติดขัดเรื่องค่าใช้จ่าย
โครงการที่มีความสำคัญสูงอีกแห่งหนึ่งคือ ศูนย์การแพทย์ ซึ่งเงินบริจาคจำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) จะถูกนำไปสนับสนุนศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อพัฒนาศูนย์รักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงนี้
และสุดท้าย เงินบริจาคจำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) จะถูกจัดสรรเพื่อบูรณะและสนับสนุนอาคาร ภูมสิริ mangkalananusorn โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งนับเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่รองรับการรักษาผู้ป่วยในระยะยาว
กระบวนการรับมอบและผู้บริหารโรงพยาบาล
การรับมอบเงินบริจาคครั้งสำคัญนี้ ได้จัดขึ้นอย่างสมเกียรติ ณ ฝายพิธการ ตึกวิชชิรญาณวงค์ส โดยมี รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบร่วมกับคณะผู้บริหารและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
นอกจาก รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ แล้ว ทางด้าน น.ส.ขวัญใจ เหมือนเทศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการพิเศษ ศ.นพ.ประกิต เทียนบุญ อดีตหัวหน้าฝายออร์โธปิดิกส์ และ ผศ.(พิเศษ) นพ.นรา จารุวังกสัน ฝายออร์โธปิดิกส์ ก็เข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความขอบคุณและรับทราบแนวทางการใช้งานงบประมาณอย่างตรงไปตรงมา
ผลกระทบต่อการบริการสาธารณสุขไทย
การบริจาคครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและองค์กรสาธารณสุขระดับชาติ ในการเพิ่มทรัพยากรทางการเงินเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปและพระภิกษุสามเณรซึ่งมักขาดแคลนทุนทรัพย์
การสนับสนุนศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยังถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับเทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งในไทย ให้ทันสมัยและมีความแม่นยำสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยลดเวลาการรักษาและผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในขณะเดียวกัน การสนับสนุนอาคาร ภูมสิริ mangkalananusorn และกองทุนคุณอภิชาติ แซ่ตั้ จะช่วยกระจายภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล ทำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถมุ่งเน้นไปที่คุณภาพการบริการ rather than การบริหารจัดการเรื่องเงินทุนได้อย่างเต็มที่มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายเงินบริจาคจำนวน 50,000,000 บาท นี้ จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกบาททุกสตางค์จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
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