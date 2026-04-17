อพวช. จับมือฟิวเจอร์พาร์ค-สเปลล์ เนรมิต 'พิพิธภัณฑ์กลางห้าง' สนามเด็กเล่นแห่งการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ จัดงาน 'พิพิธภัณฑ์กลางห้าง' หรือ 'สนามเด็กเล่นแห่งการเรียนรู้' ระหว่างวันที่ 17-26 เมษายน 2569 ที่ Alive Park Hall ชั้น G ฟิวเจอร์พาร์ค จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนให้เข้าถึงง่ายและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ผ่านนิทรรศการเคลื่อนที่ กิจกรรมเวิร์กช็อปจำลองอาชีพ และการประดิษฐ์สร้างสรรค์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ( อพวช.
) หรือ NSM โดยนายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการ ได้ร่วมกับนางสาวกัลยา กมลรัตน์ ผู้อำนวยการด้านการตลาดศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค แถลงข่าวการจัดงาน “NSM ผนึก ฟิวเจอร์พาร์ค–สเปลล์ เนรมิต “พิพิธภัณฑ์กลางห้าง” เปลี่ยนปิดเทอมเป็นสนามเด็กเล่นแห่งการเรียนรู้” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 26 เมษายน 2569 ณ Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จังหวัดปทุมธานี นายสุวรงค์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้าง 'พิพิธภัณฑ์กลางห้าง' หรือ “สนามเด็กเล่นแห่งการเรียนรู้” ให้เป็นหมุดหมายด้านการเรียนรู้ (Learning Landmark) ที่สำคัญสำหรับครอบครัวในโซนกรุงเทพฯ ตอนเหนือ สอดคล้องกับพฤติกรรมของครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการพื้นที่ที่ผสมผสานระหว่างการพักผ่อนและการพัฒนาทักษะของบุตรหลานไว้ในที่เดียว งานนี้จึงเป็นการนำเนื้อหา (Content) ของพิพิธภัณฑ์มาผนวกกับไลฟ์สไตล์ของห้างสรรพสินค้า เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยงอย่างลงตัว ทำให้วิทยาศาสตร์เข้าถึงได้ง่ายและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรมพิเศษในช่วงปิดเทอม สำหรับงาน 'พิพิธภัณฑ์กลางห้าง' หรือ “สนามเด็กเล่นแห่งการเรียนรู้” ในปีนี้ ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มข้นและน่าสนใจยิ่งกว่าทุกปี โดยมีแกนหลักในการนำเสนอ 3 ประการ ประการแรกคือ นิทรรศการเคลื่อนที่ ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้สวมบทบาทเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวจิ๋ว ผ่านกิจกรรม Science Speak ที่จะพาไปถอดรหัสความลับทางชีววิทยา และ Science Spark ที่จะจุดประกายความเข้าใจด้านฟิสิกส์ผ่านการเล่นลงมือปฏิบัติจริง ประการที่สองคือ กิจกรรม Workshop Future Careers ในรูปแบบ Job World ที่จะจำลองโลกอาชีพต่างๆ เช่น นักคิดค้นยา (Pharmacist) ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้กระบวนการผลิตยาและการทำงานของเภสัชกร หรือ นักออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry Designer) เพื่อฝึกฝนจินตนาการและทักษะการออกแบบสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Creative Science ที่น่าสนใจ อาทิ Soap Studio หรือการเป็นนักเล่นแร่แปรสบู่ ที่จะเปลี่ยนเรื่อง 'สถานะสสาร' ให้กลายเป็นงานศิลปะผ่านการทำสบู่แฮนด์เมดที่สามารถนำกลับบ้านได้ หรือกิจกรรม Solar System Illuminator ที่ให้เด็กๆ ประดิษฐ์ดวงดาวในระบบสุริยะจากลูกบอลเพื่อช่วยในการจดจำลักษณะเด่นของดวงดาวผ่านงานฝีมือ และกิจกรรม Exploration & Discovery เช่น Seed to Seedling ที่จะสอนเกี่ยวกับการเดินทางของเมล็ดพันธุ์และการเติบโตของพืช รวมถึง DIY Lab พื้นที่ทดลองอิสระที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบ 'ลอง-ผิด-ลอง-ถูก' เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้เด็กๆ ได้พบกับความสนุกของวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในผลงานศิลปะที่สร้างความภาคภูมิใจ ประการสุดท้ายคือ ความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ที่มาร่วมกันสร้าง “สนามเด็กเล่นแห่งการเรียนรู้” เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้เด็กไทย เช่น GISTDA ที่จะพาทุกคนวาร์ปสู่โลกอวกาศผ่านเทคโนโลยี VR และกิจกรรม Space Inspirium, iMake ที่จะเปิดสนามแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกและฝึกการเขียน Coding เบื้องต้น, พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาฯ ที่จะนำงานวิจัยและ “ฟอสซิลของจริง” มาให้สัมผัสอย่างใกล้ชิด, Tero Digital ที่จะสร้างสีสันด้วยเทคโนโลยี AI สร้างสรรค์คอนเทนต์ “น้องคิดดี ฝันดี” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจผ่านสื่อสมัยใหม่ และ Thai PBS ที่จะมาร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก นายสุวรงค์ ย้ำว่า บทบาทสำคัญของ อพวช. คือการขับเคลื่อนความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และวางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับจังหวะชีวิตของสังคมในทุกช่วงเวลา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียม อพวช. ไม่ได้รอให้คนเดินเข้ามาหาพิพิธภัณฑ์ แต่เราบุกไปหาเด็กๆ ทั่วประเทศในช่วงเปิดเทอมผ่าน 'คาราวานวิทยาศาสตร์' และใช้ 'พื้นที่ห้างสรรพสินค้า' เป็นจุดเชื่อมต่อในช่วงปิดเทอม เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ว่าเด็กและเยาวชนจะอยู่ที่ใด หรือมีข้อจำกัดด้านการเดินทางอย่างไร พวกเขาก็จะสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สำคัญคือการเปลี่ยนทัศนคติที่ว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยากหรือเรื่องไกลตัว ให้กลายเป็นกิจกรรมครอบครัวที่สนุกสนาน เมื่อความรู้แทรกซึมอยู่ในกิจกรรมพักผ่อน วัฒนธรรมการเรียนรู้ก็จะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติในทุกช่วงวัย ด้านนางสาวกัลยา กล่าวเสริมว่า “พิพิธภัณฑ์กลางห้าง” เป็นความตั้งใจของฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ที่ได้จัดสรรพื้นที่สำหรับการจัดแสดงโดยเฉพาะ เพื่อให้ครอบครัว พ่อแม่ลูกได้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอมร่วมกันอย่างมีคุณภาพ นิทรรศการและกิจกรรมที่นำมาจัดแสดงนี้ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน แม้แต่ในวัยเด็กของเธอเองก็ไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสและเรียนรู้กับนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบใหม่เช่นนี้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ลงมือทดลอง และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน เธอจึงอยากเชิญชวนทุกครอบครัวมาร่วมสนุกกับ “พิพิธภัณฑ์กลางห้าง” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ Alive Park Hall ชั้น G ฟิวเจอร์พาร์ค จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะจัดแสดงเป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 – 26 เมษายนนี้ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นที่ อพวช. ได้จัดขึ้น เช่น “Think Create Change : คิด สร้าง เปลี่ยน” เพื่อปั้นนักประดิษฐ์รุ่นใหม่และส่งเสริมแนวคิดรักษ์โลก ภายใต้แคมเปญ “ปิดเทอมสร้างสรรค์” ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน ที่ผ่านมา และนิทรรศการ 'ศาสตร์ ศิลป์ สืบสาน จากภูมิปัญญา สู่ศิลปาชีพ' เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจัดแสดงต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ที่ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ตำบลคลอง 5 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
นายกฯ ประกาศยุบสภา! เศรษฐกิจไทยปี 69 ยังโต 1.6%ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผย นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาฯ เปิดทางสู่การเลือกตั้งใหม่ คาดว่าจะจัดขึ้นระหว่าง 26 ม.ค.-10 ก.พ. 2569 แม้จะส่งผลกระทบต่อบางมาตรการเศรษฐกิจ แต่คาดการณ์ GDP ปี 2569 ยังคงเติบโต 1.6%
Read more »
ต่อเนื่องปีที่ 4! เมืองไทย มาดามคัพ 2025/26 เปิดรับสมัคร ชิงกว่า 8.8 แสนบาทเมืองไทยประกันภัย เปิดรับสมัครฟุตบอลเยาวชน 7 คน รุ่นไม่เกิน 17 ปี รายการ เมืองไทย มาดามคัพ 2025/26 แข่งขัน 10 โซนทั่วประเทศ เพิ่มเงินรางวัลรวม 880,000 บาท เปิดฉากมกราคม 2569
Read more »
ประกวดสปอตโทรทัศน์วันครู หัวข้อ พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน ชิงเงินรางวัลรวม 160,000 บาทคุรุสภาจัดประกวดสปอตโทรทัศน์เนื่องในวันครู ประจำปี 2569 ในหัวข้อ พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน ชิงเงินรางวัลรวม 160,000 บาท เปิดรับผลงานจากนักเรียน นักศึกษา ครู และประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 ธันวาคม 2568
Read more »
ธ.ก.ส. ชวนออมเงินวันเด็ก รับกระปุก 'เติมเต็ม ความฝัน' สุดคิวต์ธ.ก.ส. มอบกระปุกออมทรัพย์สุดน่ารัก “เติมเต็ม ความฝัน” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2569 เพียงฝากเงิน 3,000 บาทขึ้นไปในแคมเปญ Kids D 2569 ตั้งแต่วันที่ 9-26 มกราคม 2569
Read more »
เบนซ์ พริกไทย เตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรก! แฟนคลับเตรียมกรี๊ด 25 เม.ย. นี้เบนซ์ พริกไทย เตรียมจัดคอนเสิร์ตแฟนมีตติ้งเต็มรูปแบบครั้งแรกในชีวิต ฉลองวันเกิดสุดพิเศษ 25 เมษายน 2569 ที่ LIDO HALL 2 พร้อมโชว์สุดพิเศษ ชุดคอนเสิร์ตสุดเซ็กซี่ และเพลงที่ทำดนตรีใหม่ทั้งหมด
Read more »
ด้อมสั่นสะเทือน! เบนซ์ พริกไทย เตรียมจัดคอนเสิร์ตแฟนมีตครั้งแรก ฉลองวันเกิดสุดปังเบนซ์ พริกไทย เจ้าแม่เพลงเศร้าเตรียมจัดคอนเสิร์ตแฟนมีตติ้งครั้งแรกในชีวิต พร้อมฉลองวันเกิดสุดพิเศษ 25 เมษายน 2569 ที่ LIDO HALL 2 จัดเต็มโชว์สุดพิเศษ และชุดคอนเสิร์ตสุดเซ็กซี่ เตรียมมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับแฟนคลับ
Read more »