อพท. เปิดตัว 10 เส้นทางท่องเที่ยว THE SOUL OF THAILAND สานวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจท้องถิ่น
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออพท. เปิดตัวแคมเปญ THE SOUL OF THAILAND ครั้งที่สอง นำเสนอ 10 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน 9 พื้นที่พิเศษ เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและเมืองรองอย่างยั่งยืน
องค์การบริหารการพัฒนา พื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) หรือ อพท. จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ " THE SOUL OF THAILAND: AUTHENTIC INSIGHT (AI)" เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์และสร้างสรรค์ โดยภายในงานมีการนำเสนอ 10 เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ที่สืบทอดทุนวัฒนธรรมจาก 9 พื้นที่พิเศษ ทั่วประเทศ
นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร ผู้อำนวยการ อพท. ระบุว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากแคมเปญ THE SOUL OF THAILAND ที่เคยเปิดตัว 9 เส้นทางใน 9 พื้นที่พิเศษฯ เมื่อปี 2568 โดยเน้นการนำทุนทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ เพื่อให้ผู้เดินทางได้เข้าใจวิถีชีวิต ความเชื่อ และศิลปะของชุมชนอย่างลึกซึ้งAlso read“หนุ่ม-กรรชัย” เผยเลิกดูแมนฯยูฯแล้ว เหตุทรงไม่ได้ อยากไล่ออกยกทีม ชี้ทีมเดียวที่ห้ามแพ้ คือ หงส์แดง
กลไกการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเศรษฐกิจ
แนวทางหลักของ อพท. คือการใช้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ โดยไม่จำกัดอยู่เพียงแหล่งท่องเที่ยวหลัก แต่ยังให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงการเดินทางไปยังชุมชนและแหล่งเรียนรู้โดยรอบ เพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมผู้ประกอบการท้องถิ่นมากขึ้น
กลยุทธ์นี้มุ่งสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาอยู่ในพื้นที่นานขึ้น และเกิดการใช้จ่ายในกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและเมืองรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการสร้างประสบการณ์ที่จับต้องได้จริง
เวทีแลกเปลี่ยนและมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ
งาน "THE SOUL OF THAILAND" จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ณ สเฟียร์ แกลเลอรี 1 ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มสเฟียร์ โดยภายในประกอบด้วยนิทรรศการและเวิร์กช็อป Local Experience ที่เชิญตัวแทนชุมชนและผู้ประกอบการมานำเสนอเรื่องราวของเส้นทางสินค้าและบริการท้องถิ่น
นอกจากนี้ยังมีการเสวนาโดยกูรูด้านการท่องเที่ยวในหัวข้อ "THE SOUL OF THAILAND, SO MUCH MORE เมืองไทยที่คุณรู้จัก มีอะไรมากกว่าที่ตาเห็น" และ "อ่านเกมนักท่องเที่ยวให้ขาด จับเทรนด์ให้ทัน เปลี่ยนเสน่ห์ชุมชนเป็นโอกาสทางธุรกิจ" เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มตลาด
10 เส้นทางวัฒนธรรมใน 9 พื้นที่พิเศษ
10 เส้นทางที่เปิดตัวประกอบด้วย เส้นทางที่ 1 Between Shore and Sea - จากฝั่งสู่เกาะ วิถีทะเลตราด เส้นทางที่ 3 Clay to Craft - รอยดิน เตาเผา เงาประวัติศาสตร์ สังคโลกในมุมมองใหม่ สุโขทัย และเส้นทางที่ 5 River of Inspiration - เรือเอกลักษณ์น่าน สลักศรัทธากลางสายน้ำ น่าน
ส่วนเส้นทางอื่นๆ ได้แก่ เส้นทางที่ 7 Spirit of Nora - โนรา...จิตวิญญาณที่ยังมีชีวิตสงขลาและพัทลุง รวมถึงเส้นทางที่ 9 Colours of Heritage - สีสันหัตถศิลป์ชาติพันธุ์เชียงราย ซึ่งแต่ละเส้นสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัวของภูมิปัญญาในพื้นที่นั้นๆ
อนาคตการท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน
นายศิริปกรณ์ ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทั้ง 10 เส้นทาง อพท. ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน คำนึงถึงศักยภาพ ความพร้อม และวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและต่อยอดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายสูงสุดคือการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะสร้างความประทับใจให้ผู้เดินทางและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นพัฒนาสินค้าและบริการต่อไป
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