อบต.ไม้ขาวสั่งระงับก่อสร้างพูลวิลล่าบ้านด่านหยิด ตักเตือน 30 วัน
อบต.ไม้ขาว อำเภอถลาง สั่งระงับก่อสร้างและห้ามใช้อาคารพูลวิลล่าที่หมู่บ้านด่านหยิต หลังพบใบอนุญาตหมดอายุและสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต สั่งให้ดำเนินการถูกต้องภายใน 30 วัน
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ไม้ขาว ใน อำเภอถลาง จังหวัด ภูเก็ต ออกประกาศคำสั่งทางปกครองจำนวน 7 ฉบับ เพื่อจัดการกับโครงการก่อสร้างอาคารประเภท พูลวิลล่า ที่บริเวณ บ้านด่านหยิต หมู่ 3 ตำบลไม้ขาว หลังตรวจสอบพบปัญหาเรื่อง ใบอนุญาตก่อสร้าง ที่หมดอายุและมีการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกระบวนการกฎหมายที่กำหนดไว้
การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากพบความเคลื่อนไหวของการก่อสร้างในพื้นที่ซึ่งมีการจดทะเบียนขอใบอนุญาตจากผู้ยื่นขอชื่อ ปนัดดา แต่เกิดข้อถกเถียงในสังคมเกี่ยวกับความถูกต้องของลายเซ็นในเอกสารประกอบยื่นขออนุญาต หน่วยงานจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจใช้มาตรการทางปกครองเพื่อควบคุมสถานการณ์และรักษาความชอบธรรมในการบริหารงานท้องถิ่นAlso readสาวออยศรี ร้องตรวจสอบการบริหารเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี หลังพบความคืบหน้ากรณีเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2569
รายละเอียดคำสั่งระงับและห้ามใช้อาคาร
เจ้าหน้าที่ อบต.ไม้ขาว ได้นำประกาศคำสั่งทั้ง 7 ฉบับ ไปติดไว้บริเวณอาคารก่อสร้างดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เพื่อแจ้งให้เจ้าของพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงความผิดที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน โดยแยกคำสั่งออกเป็น 2 กลุ่มตามสถานะของอาคารแต่ละหลัง
สำหรับอาคารหลังที่ 1 ซึ่งเป็นอาคารที่มีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างเดิมแต่ใบอนุญาตนัดหมดอายุไปแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม หน่วยงานได้ใช้อำนาจตามคำสั่ง ค.2 กรณีเจ้าของพื้นที่ไม่มีการยื่นต่อใบอนุญาตหลังจากใบอนุญาตเดิมหมดอายุ ทำให้สถานะการก่อสร้างปัจจุบันขาดความชอบธรรมทางกฎหมายในทันที
นอกจากนี้ยังมีการออกคำสั่ง ค.3 ให้ระงับการก่อสร้างอาคารหลังที่ 1 โดยเด็ดขาด เพื่อหยุดยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม พร้อมออกคำสั่ง ค.4 ห้ามนำเข้าใช้อาคารหรือเข้าไปในส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร เพื่อความปลอดภัยและเป็นการบังคับให้งานหยุดชะงักทันที
มาตรการแก้ปัญหาสำหรับอาคารที่ไม่มีใบอนุญาต
ในส่วนของการตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียง พบว่ามีการก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้นมาอีก 1 หลังในพื้นที่บริเวณเดียวกัน แต่เป็นอาคารที่เจ้าของโครงการไม่ได้มีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างจากทาง อบต.ไม้ขาว มาก่อนเลย ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบท้องถิ่นอย่างชัดเจน
ดังนั้น หน่วยงานจึงออกคำสั่งทางปกครองสำหรับอาคารหลังที่ 2 จำนวน 3 ฉบับ โดยครอบคลุมคำสั่ง ค.3 ให้ระงับการก่อสร้างคำสั่ง ค.4 ห้ามใช้อาคารหรือนำเข้าใช้งานในบางส่วนหรือทั้งหมด และคำสั่ง ค.5 ให้เจ้าของพื้นที่ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตรับรองความถูกต้อง
การออกคำสั่งทั้ง 7 ฉบับนี้ ถือเป็นมาตรการทางปกครองที่เข้มงวดของ อบต.ไม้ขาว เพื่อต้องการให้เจ้าของพื้นที่ได้ตระหนักถึงข้อผิด และให้โอกาสในการแก้ไขสถานการณ์ให้กลับมาอยู่ในกรอบของกฎหมายตามที่กำหนด โดยครอบคลุมทั้งกรณีใบอนุญาตหมดอายุและกรณีการสร้างโดยไม่มีใบอนุญาต
กำหนดเวลา 30 วันในการดำเนินการแก้ไข
จุดที่สำคัญที่สุดของมาตรการนี้คือ กำหนดเวลาให้เจ้าของพื้นที่ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ทราบคำสั่ง ทั้งสำหรับอาคารหลังที่ 1 ที่ใบอนุญาตหมดอายุและอาคารหลังที่ 2 ที่ไม่มีใบอนุญาต
หากเจ้าของพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการยื่นขอเอกสาร หรือไม่สามารถแก้ปัญหานี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในระยะเวลา 30 วันดังกล่าว อาจจะต้องเผชิญกับบทลงโทษทางกฎหมายเพิ่มเติม หรือขั้นตอนการรื้อถอนต่อไป ซึ่งเป็นกระบวนการที่ อบต.ไม้ขาว ได้เตรียมการไว้แล้ว
ประเด็นข้อสงสัยและทิศทางในอนาคต
แม้ว่าคำสั่งทางปกครองจะออกมาแล้ว แต่ประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับลายเซ็นในเอกสารที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง รวมถึงข้อเท็จจริง和责任ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง ยังคงรอผลการตรวจสอบและคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อความชัดเจนในกรณีนี้
สถานการณ์ปัจจุบันจึงเป็นการรอเวลาให้เจ้าของพื้นที่แสดงท่าทีและการดำเนินการตามคำสั่งของ อบต.ไม้ขาว ว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไข 30 วันหรือไม่ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าคดีนี้จะจบลงด้วยการปรับให้อยู่ในระเบียบ หรือต้องเผชิญกับกระบวนการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดในอนาคต
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