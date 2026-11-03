TH
Advertisement
Politics

อบต.ไม้ขาวสั่งระงับก่อสร้างพูลวิลล่าบ้านด่านหยิด ตักเตือน 30 วัน

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย
อบต.ไม้ขาวสั่งระงับก่อสร้างพูลวิลล่าบ้านด่านหยิด ตักเตือน 30 วัน
อบต.ไม้ขาว · พูลวิลล่า · บ้านด่านหยิต
Advertisement

อบต.ไม้ขาว อำเภอถลาง สั่งระงับก่อสร้างและห้ามใช้อาคารพูลวิลล่าที่หมู่บ้านด่านหยิต หลังพบใบอนุญาตหมดอายุและสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต สั่งให้ดำเนินการถูกต้องภายใน 30 วัน

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ไม้ขาว ใน อำเภอถลาง จังหวัด ภูเก็ต ออกประกาศคำสั่งทางปกครองจำนวน 7 ฉบับ เพื่อจัดการกับโครงการก่อสร้างอาคารประเภท พูลวิลล่า ที่บริเวณ บ้านด่านหยิต หมู่ 3 ตำบลไม้ขาว หลังตรวจสอบพบปัญหาเรื่อง ใบอนุญาตก่อสร้าง ที่หมดอายุและมีการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกระบวนการกฎหมายที่กำหนดไว้

การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากพบความเคลื่อนไหวของการก่อสร้างในพื้นที่ซึ่งมีการจดทะเบียนขอใบอนุญาตจากผู้ยื่นขอชื่อ ปนัดดา แต่เกิดข้อถกเถียงในสังคมเกี่ยวกับความถูกต้องของลายเซ็นในเอกสารประกอบยื่นขออนุญาต หน่วยงานจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจใช้มาตรการทางปกครองเพื่อควบคุมสถานการณ์และรักษาความชอบธรรมในการบริหารงานท้องถิ่น

Also readสาวออยศรี ร้องตรวจสอบการบริหารเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี หลังพบความคืบหน้ากรณีเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2569

รายละเอียดคำสั่งระงับและห้ามใช้อาคาร

เจ้าหน้าที่ อบต.ไม้ขาว ได้นำประกาศคำสั่งทั้ง 7 ฉบับ ไปติดไว้บริเวณอาคารก่อสร้างดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เพื่อแจ้งให้เจ้าของพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงความผิดที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน โดยแยกคำสั่งออกเป็น 2 กลุ่มตามสถานะของอาคารแต่ละหลัง

สำหรับอาคารหลังที่ 1 ซึ่งเป็นอาคารที่มีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างเดิมแต่ใบอนุญาตนัดหมดอายุไปแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม หน่วยงานได้ใช้อำนาจตามคำสั่ง ค.2 กรณีเจ้าของพื้นที่ไม่มีการยื่นต่อใบอนุญาตหลังจากใบอนุญาตเดิมหมดอายุ ทำให้สถานะการก่อสร้างปัจจุบันขาดความชอบธรรมทางกฎหมายในทันที

Advertisement

นอกจากนี้ยังมีการออกคำสั่ง ค.3 ให้ระงับการก่อสร้างอาคารหลังที่ 1 โดยเด็ดขาด เพื่อหยุดยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม พร้อมออกคำสั่ง ค.4 ห้ามนำเข้าใช้อาคารหรือเข้าไปในส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร เพื่อความปลอดภัยและเป็นการบังคับให้งานหยุดชะงักทันที

มาตรการแก้ปัญหาสำหรับอาคารที่ไม่มีใบอนุญาต

ในส่วนของการตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียง พบว่ามีการก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้นมาอีก 1 หลังในพื้นที่บริเวณเดียวกัน แต่เป็นอาคารที่เจ้าของโครงการไม่ได้มีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างจากทาง อบต.ไม้ขาว มาก่อนเลย ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบท้องถิ่นอย่างชัดเจน

ดังนั้น หน่วยงานจึงออกคำสั่งทางปกครองสำหรับอาคารหลังที่ 2 จำนวน 3 ฉบับ โดยครอบคลุมคำสั่ง ค.3 ให้ระงับการก่อสร้างคำสั่ง ค.4 ห้ามใช้อาคารหรือนำเข้าใช้งานในบางส่วนหรือทั้งหมด และคำสั่ง ค.5 ให้เจ้าของพื้นที่ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตรับรองความถูกต้อง

การออกคำสั่งทั้ง 7 ฉบับนี้ ถือเป็นมาตรการทางปกครองที่เข้มงวดของ อบต.ไม้ขาว เพื่อต้องการให้เจ้าของพื้นที่ได้ตระหนักถึงข้อผิด และให้โอกาสในการแก้ไขสถานการณ์ให้กลับมาอยู่ในกรอบของกฎหมายตามที่กำหนด โดยครอบคลุมทั้งกรณีใบอนุญาตหมดอายุและกรณีการสร้างโดยไม่มีใบอนุญาต

Advertisement

กำหนดเวลา 30 วันในการดำเนินการแก้ไข

จุดที่สำคัญที่สุดของมาตรการนี้คือ กำหนดเวลาให้เจ้าของพื้นที่ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ทราบคำสั่ง ทั้งสำหรับอาคารหลังที่ 1 ที่ใบอนุญาตหมดอายุและอาคารหลังที่ 2 ที่ไม่มีใบอนุญาต

หากเจ้าของพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการยื่นขอเอกสาร หรือไม่สามารถแก้ปัญหานี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในระยะเวลา 30 วันดังกล่าว อาจจะต้องเผชิญกับบทลงโทษทางกฎหมายเพิ่มเติม หรือขั้นตอนการรื้อถอนต่อไป ซึ่งเป็นกระบวนการที่ อบต.ไม้ขาว ได้เตรียมการไว้แล้ว

ประเด็นข้อสงสัยและทิศทางในอนาคต

แม้ว่าคำสั่งทางปกครองจะออกมาแล้ว แต่ประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับลายเซ็นในเอกสารที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง รวมถึงข้อเท็จจริง和责任ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง ยังคงรอผลการตรวจสอบและคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อความชัดเจนในกรณีนี้

สถานการณ์ปัจจุบันจึงเป็นการรอเวลาให้เจ้าของพื้นที่แสดงท่าทีและการดำเนินการตามคำสั่งของ อบต.ไม้ขาว ว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไข 30 วันหรือไม่ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าคดีนี้จะจบลงด้วยการปรับให้อยู่ในระเบียบ หรือต้องเผชิญกับกระบวนการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดในอนาคต

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

อบต.ไม้ขาว พูลวิลล่า บ้านด่านหยิต อำเภอถลาง ปนัดดา ใบอนุญาตก่อสร้าง ภูเก็ต

More on Politics

See all

เกษตรฯ ศึกษา ‘ฟาร์มแนวตั้ง’สูงสุดในโลกที่สิงคโปร์ ใช้ AI ต่อยอด Plant Factory ไทย

รองปลัดเกษตรฯนำคณะ ศึกษา Greenphyto ฟาร์มแนวตั้งสูงที่สุดในโลกที่สิงคโปร์ เจาะเทคโนโลยี AI หุ่นยนต์และ Digital Twin บริหารการผลิตแม่นยำ ลดพลังงาน 30% เตรียมต่อยอดพัฒนามาตรฐาน Plant Factory ไทย

Thansettakij

ข่าวล่าสุด · ประเทศไทย

See all
Up nextเกษตรฯ ศึกษา ‘ฟาร์มแนวตั้ง’สูงสุดในโลกที่สิงคโปร์ ใช้ AI ต่อยอด Plant Factory ไทย