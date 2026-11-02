อบต.เสม็ดเหนือแก้ปัญหาซากไก่เน่า กลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านฉะเชิงเทรา
อบต.เสม็ดเหนือลงพื้นที่แก้ไขกลิ่นซากไก่เน่าจากฟาร์มใน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดยกรมปศุสัตว์ฉีดพ่น EM และโรยปูนขาว คาดกลิ่นจางใน 1 สัปดาห์
หน่วยงานท้องถิ่นในเขต อำเภอบางคล้า จังหวัด ฉะเชิงเทรา ได้เริ่มปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์กลิ่นเหม็นระอุจากซากไก่เน่าที่ฝังกลบในพื้นที่ ตำบลเสม็ดเหนือ อย่างเร่งด่วน หลังจากประชาชนในพื้นที่ออกมาร้องเรียนเรื่องผลกระทบจากกลิ่นที่รบกวนชีวิตประจำวัน ความคืบหน้าล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.
หน่วยงานท้องถิ่นในเขตอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เริ่มปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์กลิ่นเหม็นระอุจากซากไก่เน่าที่ฝังกลบในพื้นที่ ตำบลเสม็ดเหนือ อย่างเร่งด่วน หลังจากประชาชนในพื้นที่ออกมาร้องเรียนเรื่องผลกระทบจากกลิ่นที่รบกวนชีวิตประจำวัน
ความคืบหน้าล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เมื่อสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงแหล่งกำเนิดกลิ่น ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับจุดที่ทำการฝังกลบซากสัตว์ดังกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากร้องเรียนต่อเนื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและเร่งหามาตรการแก้ไขเพื่อลดความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตปกครอง โดยมี นายทวี ตีสวัสดิ์วงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือ เป็นแกนหลักในการประสานงาน
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