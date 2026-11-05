อบจ.ลำพูนแจก Gemini Enterprise 50,000 สิทธิ์ เปิดเวทีถกความคุ้มค่าเทคโนโลยี AI
อบจ.ลำพูนร่วม Gemini Enterprise จัดอบรมแจกสิทธิ์ Pro 50,000 รายการ引发กระแสถกเถียงในโซเชียลมีเดีย นักวิชาการชี้ประเด็นเรื่องสองมาตรฐานของชาวเน็ตและความทับซ้อนกับโครงการ AiPASS
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2567 นายธนกร วรบุญศิริ หรือที่เรียกว่า นายกเฮง โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ประกาศความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และบริษัท Gemini Enterprise เพื่อเปิดตัวโครงการใหม่ที่รวมการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมกับการมอบสิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจ Pro จำนวน 50,000 สิทธิ์ ให้แก่ประชาชนฟรี
โครงการใหม่สร้างกระแสวิพากษ์อย่างรวดเร็ว
การประกาศดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว โดยมีกลุ่มหนึ่งชื่นชมแนวคิดของ อบจ.ลำพูน ในการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อพัฒนาทักษะให้คนในท้องถิ่นและเสนอให้มีการจัดอบรมในวันหยุดเพื่ออำนวยความสะดวกAlso readเพื่อนนักแสดง ร่วมรดน้ำศพ เมตตา น้องสาวเคารพการตัดสินใจ เผย บ่นเรื่องป่วยมาตลอด
อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่สองกลับตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าของโครงการและเริ่มกังวลเรื่องความซ้ำซ้อนกับโครงการ AiPASS ที่มีอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์จากพรรคประชาชนและนักเคลื่อนไหวด้านดิจิทัลอย่างหนัก
มุมมองนักวิชาการเรื่องสองมาตรฐานของสังคมออนไลน์
ด้าน นายธนายุทธ์ อารีย์วัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ บล็อกเชน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โดมคลาวด์ จำกัด ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีในพื้นที่และออกมาแสดงความคิดเห็นหลายครั้งว่า สังคมออนไลน์กำลังแสดงพฤติกรรมสองมาตรฐานในการตัดสินโครงการเทคโนโลยี
เขาเรียกร้องให้สังคมมีความชัดเจนและตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า สิทธิ์ Gemini Enterprise จำนวน 50,000 สิทธิ์ นั้นเป็นสิทธิ์ที่เทียบเท่าหรือมีความเชื่อมโยงกับโครงการ AiPASS หรือไม่ เพื่อป้องกันความสับสนของประชาชน
การตอบโต้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งชาติ
ในขณะที่ นายภาวุธ พงศ์วิทยภานุ ออกมาสนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยชี้ให้เห็นว่าเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาประเทศในปัจจุบันคือ การเพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน AI ให้มากที่สุดในทุกภาคส่วนของสังคม และการเข้าถึงเทคโนโลยีควรเป็นเรื่องที่ทุกคนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม
ส่วน นายอนิศ โอสถานุเคราะห์ ได้ชวนให้สังคมพิจารณาอย่างละเอียดว่า การวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมาจากอคติต่อชื่อโครงการหรือกลุ่มการเมืองที่เกี่ยวข้อง มากกว่าที่จะมาจากประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจริงหรือไม่จากการอบรมและแจกสิทธิ์ครั้งนี้
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