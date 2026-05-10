อนุสรณ์ ยกทักษิณ ดั่งสัญลักษณ์นักสู้เพื่อประชาธิปไตยแห่งยุค

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ได้กล่าวถึงกรณี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีกำหนดได้รับการพักโทษในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ว่า ตลอดเวลากว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา สังคมไทยต้องเผชิญกับวังวนแห่งความขัดแย้งทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน โลกยังสั่นคลอนจากแรงปะทะของภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ และวิกฤตเชิงโครงสร้างที่แผ่ขยายไปในหลายภูมิภาคของโลก ในห้วงเวลาที่โลกกำลังเคลื่อนผ่านยุคแห่งความเปราะบางและการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ คนไทยควรหันหน้าสู่ความสมัครสมานสามัคคี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศสู่เสถียรภาพและศักดิ์ศรีบนเวทีนานาชาติ นายทักษิณ คือบุคคลสำคัญผู้ยืนหยัดบนเส้นทางประชาธิปไตยอย่างองอาจและยาวนาน เปรียบดั่งสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพ ความหวัง และพลังศรัทธาของมวลชน เป็นดั่งผู้จุดประกายจิตวิญญาณประชาธิปไตยให้ลุกโชนท่ามกลางยุคสมัยแห่งความแตกแยกและความผันผวนของประวัติศาสตร์การเมืองไทยพร้อมกันนี้ นายอนุสรณ์ กล่าวว่า ตนจะเป็นหนึ่งในผู้เดินทางไปรอต้อนรับนายทักษิณ ในวันที่ 11 พฤษภาคม ร่วมกับพี่น้องคนเสื้อแดงและประชาชนผู้ยังคงยืนหยัดในศรัทธาและอุดมการณ์ทางประชาธิปไตยอย่างมั่นคง สำหรับบทบาททางการเมืองของนายทักษิณในอนาคตนั้น ย่อมเป็นสิทธิและการตัดสินใจส่วนบุคคล แต่สิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ คือ ตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นายทักษิณได้ฝากมรดกทางความคิด วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ ผลงานและนโยบายสาธารณะที่ประชาชนสามารถสัมผัสได้จริง ไว้กับสังคมไทยจำนวนมาก "ครั้งหนึ่ง ประชาชนเคยรู้สึกว่า นโยบายของรัฐมิได้เป็นเพียงวาทกรรมอันห่างไกลบนยอดหอคอยอำนาจ หากแต่เป็นพลังแห่งโอกาสที่เข้าถึงชีวิตผู้คน ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักดิ์ศรี และเติมความหวังให้กับประชาชนในทุกภูมิภาค นั่นคือภาพสะท้อนของประชาธิปไตยที่มีชีวิต และประชาชนสามารถสัมผัสได้อย่างแท้จริง" นายอนุสรณ์ กล่าว
" อนุสรณ์ " ยก " ทักษิณ " ดั่ง สัญลักษณ์นักสู้เพื่อประชาธิปไตย แห่งยุค ยัน 11 พ. ค.
