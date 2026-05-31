อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถาน

อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถาน
📆5/31/2026 7:38 AM
📰PostToday
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถาน ณ วัดถ้ำเสือ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก

31 พฤษภาคม 2569 "อนุทิน" เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ สมทบทุนก่อสร้างและพัฒนาพุทธศาสนสถานสำคัญภายในวัด เนื่องในวันวิสาขบูชา นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถาน ณ วัดถ้ำเสือ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดกระบี่ กว่า 2,000 คน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรีย

