อนุทิน พบ นปผ. หลังเลี้ยงจีน อ้างขอบคุณร่วมกิจกรรมสร้างภาพการเมือง
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพบปะกลุ่ม นปผ. ด้านทำเนียบรัฐบาล หลังต้อนรับนายกรัฐมนตรีจีน โดยอ้างว่ามาขอบคุณและความร่วมมือ แต่วิเคราะห์ว่าเป็นการสร้างภาพและไม่ได้มีการรับปากเจรจาแก้ไขปัญหา
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้นำคณะรัฐมนตรีระดับ "บิกเนม" จำนวนมาก ลงพื้นที่ไปพบปะและพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ปักหลักเรียกร้องนานนับสัปดาห์ บริเวณด้านข้าง ทำเนียบรัฐบาล การเคลื่อนไหวนี้ทำให้เกิดมุมมองที่หลากหลายในสังคม บางคนมองว่าผู้นำรัฐบาลเข้าถึงประชาชนและพร้อมรับฟังปัญหา ในขณะที่อีกมุมหนึ่งมีการวิเคราะห์ว่านี่คือการแสดงทางการเมืองเพื่อควบคุมสถานการณ์
ช่วงเวลางานเลี้ยงอย่างเป็นทางการและเส้นทางพบปะ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในค่ำของวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หลังจากนายอนุทินเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่นายหลี่ เฉียง (H.E. Mr. Li Qiang) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน เสร็จสิ้นกระบวนการต้อนรับAlso readคำทำนายดวงชะตาประจำวัน: ความรักส่งผลดีต่อหน้าที่การงาน การเงินมั่งคั่ง และระวังความเข้าใจผิด
หลังจากจบพิธีการ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายเอกนิต นิติทัณฑประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และพลเอกชัยพฤกษ์ ดูกษเจริญ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลทางประตู 1 ฝั่งสะพานชมัยมรุเชฐ เพื่อมุ่งหน้าไปพบกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติประชาชนปกป้องแผ่นดิน (นปผ.) ที่นำโดยนายมะโน เครือแก้ว (กำนันมะโน) กำนันตำบลกระบี่น้อย จังหวัดกระบี่
กลุ่มผู้ชุมนุมได้ปักหลักชุมนุมบริเวณข้างทำเนียบรัฐบาลมาตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และกำลังขึ้นเวทีปราศรัยอยู่ในตอนนั้น เมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมเห็นว่านายกรัฐมนตรีมา จึงตะโกนเรียกร้องให้เขาขึ้นสู่หน้าเวทีเพื่อพบปะ
ข้อเรียกร้องน้ำมันและยาเสพติดกับการรับมือของรัฐบาล
ในการพบปะกัน นายมะโน ได้ชี้แจงถึงเหตุผลที่มาชุมนุม โดยระบุว่าประชาชนกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากราคาพลังงานและน้ำมันที่สูงขึ้น จึงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการปรับลดราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นลงลิตรละ 10 บาท พร้อมกันนี้ยังขอเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย
นายอนุทิน ได้กล่าวตอบว่า ทุกเรื่องที่ยื่นข้อเรียกร้องมานั้น ตนได้รับรายงานมาโดยตลอด และที่มาในวันนี้ก็เพื่อฟังว่าประชาชนต้องการอะไร พร้อมรับฟังทุกประเด็น โดยขอความร่วมมืองดเว้นความรุนแรงและแสดงความเห็นอย่างสงบ รัฐบาลจะเร่งแก้ไขเรื่องใดที่สามารถดำเนินการได้ทันที
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังฝากความห่วงใยไปยังประชาชนที่เดินทางมาร่วมชุมนุมด้วย และระบุว่าได้นำคณะรัฐมนตรีระดับสูงมาร่วมด้วย เพราะทุกคนอยากพบปะและรับฟังความต้องการของประชาชน ซึ่งตนก็ได้ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีจีนอย่างเต็มที่เช่นกัน
บทบาทการรักษาสภาพคล่องและความร่วมมือกับจีน
นายอนุทิน ได้เล่าถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐกับผู้ชุมนุมในช่วงเย็นวันที่ 13 พฤศจิกายน ว่าหน่วยงานรักษาความปลอดภัยได้สอบถามว่ามีการชุมนุมข้างทำเนียบรัฐบาลหรือไม่ ซึ่งตนได้ให้การรับรองไปว่าไม่มีปัญหา เพราะตนมั่นใจว่าจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ในช่วงเย็นดังกล่าว นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาล มีการต้อนรับด้วยพิธีการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ประสานงานกับกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อให้ร่วมมืองดการใช้เครื่องขยายเสียง ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้การต้อนรับเป็นไปอย่างราบรื่น
ฝ่ายกองพิธีการของจีนมีความกังวลในเรื่องนี้เช่นกัน แต่ตนได้ให้ความมั่นใจกับพวกเขา โดยเมื่อผู้ชุมนุมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นายศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ก็ได้มาขออนุญาตนายกรัฐมนตรีไปขอบคุณกลุ่มมวลชนด้วยเช่นกัน
การวิเคราะห์การสร้างภาพและกำหนดการต่อไป
หลังจากพูดคุยเสร็จสิ้น นายกรัฐมนตรีได้เดินเข้าไปที่คอกสัตว์ของกำนันมะโน เพื่อขอจับดูลูกวัวด้วยความเป็นห่วง เป็นเหรียญหลวงปู่ทวด หลวงพ่อน้ำเงิน และระบุว่าความจริงต้องการไปขอบคุณผู้ชุมนุม เพราะงานเลี้ยงต้อนรับจบลงด้วยดี
อย่างไรก็ตาม มุมมองของคนในวงการการเมืองมองว่านี่คือการ "แสดงทางการเมืองล้วนๆ" เพื่อสร้างภาพว่าตนติดดินและเข้าถึงง่าย แต่ไม่ได้มีการรับข้อข้อเสนอหรือกำหนดการเจรจาอย่างเป็นทางการกับตัวแทนผู้ชุมนุมในประเด็นราคาพลังงานแต่อย่างใด
กลุ่มผู้ชุมนุมมีกำหนดการจะไปที่ยื่นข้อเรียกร้องกับนายเอกนัฏ พร้อมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายนนี้ ว่าผลสรุปตามข้อเรียกร้องที่ได้จากการเจรจาจะเป็นอย่างไร จะได้รับการแก้ไขหรือตอบสนองจากภาครัฐมากน้อยเพียงใด
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