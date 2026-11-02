อนุทินฉลองครม.ดินเนอร์ ร้องเพลงเปลี่ยนเนื้อหาถึงยศชนันและพรรคเพื่อไทย
บรรยากาศสนุกรื่นเริงในงานเลี้ยงอาหารค่ำก่อนประชุมครม.สัญจรที่อุดรธานี เมื่ออนุทิน ชาญวีรกูล ร้องเพลง 'ใช่เลย' เปลี่ยนเนื้อหากล่าวถึงยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ และตัวเลข 70 ซึ่งสื่อถึงความเชื่อมั่นในฐานเสียงของรัฐบาล
บรรยากาศแสนสนุกและมีความเป็นกันเองอย่างสูงเกิดขึ้นในงานเลี้ยงอาหารค่ำของ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัด อุดรธานี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2567 ก่อนกำหนดการประชุม ครม.สัญจร อย่างเป็นทางการที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2567 การรวมตัวครั้งนี้ไม่ใช่เพียงพิธีการทางราชการแต่ยังเต็มไปด้วยสีสันจากการร้องเพลงร่วมกันของสมาชิกในคณะรัฐบาล โดยเฉพาะนาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่แสดงบทบาทนำในการสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับรัฐมนตรีคนอื่นๆ
อนุทินร้องเพลงเปลี่ยนเนื้อหาถึงยศชนันและตัวเลข 70
นายกรัฐมนตรีนั่งคู่กับนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตลอดช่วงรับประทานอาหารค่ำ กิจกรรมไฮไลท์เกิดขึ้นเมื่อนายกรัฐมนตรี拿起ไมโครโฟนร้องเพลง 'ใช่เลย' ของศิลปินไท ธนาวุฒิ ระหว่างนั้นนายยศชนันได้ปรบมือและโบกมือให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง จุดที่น่าสนใจคือนายกรัฐมนตรีได้ชี้ไปยังนายยศชนันและปรับแก้ท่อนหนึ่งของเพลงให้เข้ากับสถานการณ์ว่า 'ใช่เลย คือเช่นอน' นอกจากนี้ยังมีการดัดแปลงคำร้องใหม่เป็น 'อย่าสวยเกินไป อย่ามากไปกว่านี้ 70 กำลังดีกับใจฉันเลย' ซึ่งตัวเลข 70 ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะสื่อถึงจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ของพรรคเพื่อไทยในสภาผู้แทนราษฎรAlso readออมสินปลุกกระแสออมยุคใหม่! “วัน(อวด)ออมแห่งชาติ” คนแห่ร่วมงานทะลุ 1,400 คน
บรรยากาศสนุกรื่นเริงจากการร้องเพลงร่วมกันของคณะรัฐมนตรี
ความสนุกรื่นเริงดำเนินต่อไปเมื่อรัฐบาลมีการแลกเปลี่ยนบทเพลงกันอย่างสนุกสนานระหว่างท่านผู้นำกับรัฐมนตรีคนอื่นๆ ขณะที่นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ได้ลุกขึ้นร้องเพลง 'คนสุดท้าย' ของอสนี วสันต์ ชนกกุล ทำให้นายกรัฐมนตรีทำมือเป็นสัญลักษณ์ 'ไอเลิฟยู้' (I Love You) และโยกตัวตามจังหวะเพลงอย่างเข้าขากับบรรยากาศ ส่วนนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ และนายวรศิษฏ์ เลียงประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังได้ขึ้นร้องเพลง 'ใจนักเลง' ของพงศ์พัฒน์ วชิรานนท์ โดยระบุว่าเพลงนี้ตั้งใจร้องให้กับคู่หูของนายกรัฐมนตรีและนายยศชนันโดยเฉพาะ
ปมอภิปรายไม่ไว้วางใจและความเชื่อมั่นของรัฐบาล
ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองอย่างสูง สื่อมวลชนได้สอบถามประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างความสนิทสนมนี้กับสถานการณ์ทางการเมือง โดยชี้ไปยังนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามอย่างมั่นใจว่า 'ที่มั่นใจ เพราะว่าไม่ได้ทำอะไรผิด' ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือเรื่องการต่อรองทางการเมืองเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมและ DEAL เสียงโหวตไว้ใจรัฐบาลระหว่างนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีกับพรรคเพื่อไทย ขณะที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา 151 ที่มีต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 17 คนของพรรคภูมิใจไทย กำลังจะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนอกสถานที่ครั้งนี้
ภาพรวมการเตรียมความพร้อมก่อนประชุม ครม.สัญจร
ก่อนหน้าที่จะถึงกำหนดการประชุมอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2567 คณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบราชการจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานีก่อนแล้ว ซึ่งงานเลี้ยงอาหารค่ำนี้ถือเป็นช่วงเวลาพักผ่อนและสร้างสัมพันธ์ก่อนเข้าสู่ห้วงเวลาสำคัญทางการเมือง นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้ใช้เวลาในช่วงนี้เซ็นเอกสารการประชุมน้อยใหญ่อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งสะท้อนถึงความเคร่งครัดต่อหน้าที่ราชการแม้ในยามที่บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้ม
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