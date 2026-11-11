อนุทิน ชื่นชัยвитยศ กล่าวว่าพร้อมให้ความร่วมมือในการสอบท้องถิ่น
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชื่นชัยวิถีศกล กล่าวว่าพร้อมให้ความร่วมมือในการสอบท้องถิ่น พร้อมจะพูดคุยและชี้แจงคำถามต่าง ๆ
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชื่นชัยวิถีศกล ได้มอบคำแถลงว่าพร้อมให้ความร่วมมือในการ สอบท้องถิ่น โดยจะมีพูดคุยและชี้แจงคำถามต่าง ๆ อย่างชัดเจนและเป็นปกติ
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความพร้อมในการให้ความร่วมมือ
anonitin กล่าวว่าพร้อมให้ความร่วมมือในการสอบท้องถิ่น และจะพูดคุยและชี้แจงคำถามต่าง ๆ อย่างชัดเจนและเป็นปกติAlso readเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ 2569 ขออนุญาตปล่อยโคมลอย กว่า 190,000 ดวง
วิธีการให้ความร่วมมือและการชี้แจงคำถาม
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การพูดคุยกับประธานคณะกรรมาธิการชุดใดก็ตามเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีหรือประธานสภาผู้แทนราษฎร และพร้อมที่จะพูดคุยอยู่แล้ว
ในกรณีที่จะต้องกำชับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการทุกครั้ง เลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้ว และต้องปฏิบัติตามจารีตและวัฒนธรรมที่ดีของสังคมไทย
การเตรียมการในการให้ความร่วมมือ
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ และจะพูดคุยและชี้แจงคำถามต่าง ๆ อย่างชัดเจนและเป็นปกติ
เลขาธิการนายกรัฐมนตรียังอธิบายว่า ถ้าจะเอาตามข้อกฎหมายตามตัวหนังสือทุกประการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็จะตีความตามนั้นทุกประการ แต่จะไม่เพิ่มความขัดแย้งให้มากกว่า
บทบาทของเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการให้ความร่วมมือ
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ และจะพูดคุยและชี้แจงคำถามต่าง ๆ อย่างชัดเจนและเป็นปกติ
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